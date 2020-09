webPR: Începe Jazz in the Park – Tiny Version

​Versiunea Tiny a festivalului Jazz in the Park va debuta vineri, 18 septembrie 2020, în peisajul arhaic și pitoresc al Parcului Etnografic ’’Romulus Vuia’’ din Cluj-Napoca. Timp de trei zile, curțile gospodăriilor din muzeu vor găzdui concertele sold-out ale unora din cei mai valoroși artiști români de jazz, capetele de afiș ale acestei ediții inedite fiind Teodora Brody Enache, Damian Drăghici Etnic Jazz Band și JazzyBIT. Lor li se alătură RVQ, Julian M, Muntet, Diana Săveanu, Rubié Trio, As we exhale, Edina & Friends, artiștii VRTW – Karak și Iorga, și Two Sides Records cu Moss Farai & Alin Bittel.





ACCES







Fiecare zi de eveniment va începe la ora 17:00 și se va încheia la ora 21:00. Intrarea în Parcul Etnografic se va face începând cu ora 16:00, dar pentru fluidizarea accesului publicul este rugat să vină din timp, cu cel puțin 40 de minute înainte de ora 17:00.







Persoanele care vin cu mașina proprie vor putea să-și parcheze autovehiculul în parcarea Tetarom, marcată special pentru acest eveniment.







La intrarea în Parcul Etnografic, fiecare persoană, indiferent dacă are bilet individual sau bilet dublu, va primi o rogojină pe care va sta în timpul concertelor. Rogojina va fi responsabilitatea fiecăruia din momentul primirii și până la sfârșitul evenimentului și nu va trebui returnată la finalul zilei.







ACTIVITĂȚI







Pe parcursul celor trei zile, publicul este invitat nu doar să ia parte la concerte, ci și să descopere diversitatea Parcului Etnografic și să se bucure de celelalte activități pe care organizatorii le-au pregătit cu această ocazie. Totul însă cu respectarea regulilor de siguranță afișate la intrarea în spațiile de desfășurare.







Drum Camp (în gospodăria Bedeciu, județul Cluj)



Capacitate: 9 persoane/modul

Programul Drum Camp este destinat oricui vrea să învețe câteva lucruri esențiale despre tobe, indiferent de vârstă. Înscrierile se fac la fața locului, în limita locurilor disponibile. Modulul durează 20 de minute. Între module, seturile de tobe vor fi dezinfectate, iar fiecare participant va primi propriul set de bețe.

Livada cu viniluri (în gospodăria Galda de Sus, județul Alba)



Capacitate: 72 persoane

Este locul în care se poate asculta muzică pe vinil, la umbra copacilor, sau se poate cumpăra cele mai faine viniluri de jazz din colecțiile Two Sides Records și Lazy Hour Store

Târguțu’ Vintage (în gospodăria Geaca, județul Cluj)



Capacitate: 60 persoane

Expozanții aflați aici vor avea ’’bunătăți’’ pentru toate gusturile: pălării și mănuși, rochii și pantofi, eșarfe, bijuterii vintage, designer și handmade, fuste șic, creații originale făcute de mâini iscusite, poșete și ochelari retro.

Tiny Shop (în dugheana pentru joc din Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud)



Capacitate: 15 persoane

Aici publicul Tiny Version va putea achiziționa obiecte personalizate cu Jazz in the Park, precum tricouri, termosuri, măști de protecție.

Tiny Bar (în gospodăria din Almaș, județul Arad)



Capacitate: 24 persoane

Este locul din care se vor putea cumpăra sucuri, bere și vin.

ARTIȘTI







Vocalista de jazz Teodora Brody Enache va aduce în fața publicului prezent în Parcul Etnografic cel mai nou proiect al ei: ’’Sound of the Root’’, primul album în care ea reunește lumea muzicii clasice cu lumea jazzului, devenind astfel un artist crossover. Albumul este o fuziune a rădăcinilor sale românești cu ritmuri braziliene, indiene, africane și jazz, toate găsindu-și ecou în opusurile clasice pe care le interpretează, fie că sunt rapsodiile românești ale lui Enescu sau Dansurile populare românești ale lui Béla Bartók. Teodora Brody va fi însoțită pe scenă de Călin Grigoriu, un chitarist strălucit cu pregătire clasică al cărui stil este influențat de pop, jazz și blues și de Berti Barbera, unul dintre cei mai titrați percuționiști români. De asemenea, invitat special va fi violoncelistul Răzvan Suma.







Artistul Damian Drăghici vine la Jazz in the Park cu un proiect îndrăzneț – Damian Drăghici Etnic Jazz Band, care abordează folclorul nostru muzical dintr-o perspectivă nouă, proaspătă, rezultată din îmbinarea improvizației specifice jazzului cu frumusețea autentică a muzicii tradiționale românești. Prin intermediul acestui proiect, Damian Drăghici își dorește să readucă în atenția publicului valorile și emoțiile care izvorăsc din muzica tradițională, din baladele, doinele și horele adânc înrădăcinate în genetica noastră culturală. Damian Drăghici Etnic Jazz Band s-a născut din dorința de a scoate în evidență diversitatea și complexitatea muzicii folclorice românești, dar și din încercarea de a găsi un limbaj universal, menit să apropie culturile lumii – iar acest limbaj este muzica însăși, cu toate influențele sale.





JazzyBIT, un trio de loud jazz din Timișoara, va propune publicului o combinație energică de jazz și rock, presărată pe alocuri cu blues, latin și funk. ’’Ca și cum Hiromi ar cânta cu Snarky Puppy, doar că în trio’’, după cum își descriu membrii trupei propriul sound. Deși au backgrounduri diferite, Teodor Pop (pian, claviaturi), Mihai Moldoveanu (bas) și Szabó Csongor-Zsolt (tobe) sunt uniți de dragostea pentru muzică și dorința de a descoperi noi ritmuri, dinamici și peisaje muzicale. JazzyBIT își face drum încet, dar constant pe scena internațională de jazz contemporan, participând deja la unele dintre cele mai mari festivaluri de jazz din lume, precum Jarasum International Jazz Festival din Coreea de Sud, Vilnius Mama Jazz Festival din Lituania sau Belgrade Jazz Festival din Serbia.





În RVQ, cvintetul creat de Radu Vâlcu, pasiunea pentru muzică se îmbină cu seriozitatea, farmecul cu virtuozitatea şi ambiţia cu bunul simţ şi onestitatea. Este unul dintre puţinele grupuri din România cu activitate atât de constantă şi o direcţie clară. Perseverenţa în dorinţa de a face muzică urmându-şi propriul gust dă deja rezultate, iar RVQ devine un grup de referinţă pe scena autohtonă. Abia după ce descoperi muzica lor îţi dai seama că o aşteptai demult. Radu Vâlcu (chitară), Mihai Balabaş (vioară, live electronics), Andrei Petrache (pian) şi Răzvan Florescu (vibrafon, percuţii tradiţionale), cărora li se adaugă în prezent Alexandru Badea (tobe), vor veni în concert cu ’’Daydream’’, albumul lor de debut ce propune, de fapt, o manieră proprie de a înţelege muzica.





Rubié Trio și-a conturat de curând formula entuziastă, împletind un culcuș moale din ritmuri hipnotice, bași distinși, clape visătoare, din sfera Neo-soul, Nu jazz, Jazz contemporan. Premiantă Best Act in Cluj a Concursului Jazz in the Park ediția 2018, trupa vine pe scena Tiny Version cu rearmonizări joviale și muzică proprie.





Muntet este un cvartet de muzicieni consacrați în sfera muzicii creative: jazz contemporan într-o abordare viscerală, cu șifturi subtile în care se regăsesc elemente din muzica electronică și hip-hop. O muzică proprie cu un groove super dansant, suprapus cu explorări care pornesc de la balade și se întind până la free-jazz imersiv. Toate sub semnul eliberării emoției colective. Cei patru- Alex Munte (sax tenor), Alex Cos (chitară), Sandor László (bas/synth), Sergiu Fanica (tobe/fx) vă așteaptă mereu la o reprezentare artistică a relației vitale dintre om și sunet.







Julian M, DJ și sound designer originar din Constanța, este un promotor al jazzului în diverse forme, care a ales încă de la începutul anilor 2000 să mixeze jazz cu beaturi groovy de house. Preferând analogul și fiind un nostalgic al tehnologiilor vintage, Julian M a combinat muzica nouă înregistrată analog pe casete si viniluri, și a adus acest concept de la radio, în localurile din Transilvania, prezentând o incursiune eclectică și melodică prin downtempo, ambient, electronica, future beats, new-jazz și soulful jazzy house. La Tiny Version, Julian M va încanta cu un set analog de jazz-funk direct de pe casete audio și echipamente vintage.





As we exhale este o trupă tânără, care pornește la drum cu piese construite pe linii de chitară melodioase, ritmuri pulsante și o voce care ține în plutire totul de la zgomot până la liniște. Membrele trupei – Andreea Secrieriu (voce), Angi Seserman (chitară), Eliza Nicolae (bas), Patrica Stroia (tobe) - au background diferit, dar vin cu o motivație comună: dacă muzica îți vine la fel de natural ca și respirația, vei continua să o faci indiferent de obstacolele pe care le întâlnești.







Ocazia ascultării live a artiștilor interpreți, pasiunea pentru melodiile cunoscute ale repertoriului standard în combinație cu vocea soft a Edinei și acompaniamentul lui Tibi Menyhárt la contrabas și Dima Belinski la pian fac din Edina & Friends un trio de neratat în cadrul Jazz in The Park – Tiny Version.





Ediția Jazz in the Park – Tiny Version este organizată de Fapte și susținută de Primăria Cluj-Napoca.