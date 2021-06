Turist în București (I). Ce poți să faci în Capitală, dincolo de clișee: picturile murale „secrete” și terasele cu beri artizanale românești

Galeriile de artă de pe pereții orașului

Turul teraselor cu bere artizanală din București

Bucureștiul este un oraș cu multe probleme și pe care poți foarte ușor să-l urăști. Partea bună este că, după ce ajungi să-l cunoști mai bine, ajungi la fel de ușor și să-l iubești.Este, până la urmă, un oraș care poate avea acest „efect de bipolaritate” asupra locuitorilor săi. Nu am vorbit cu un psiholog pentru a înțelege mai bine această problemă, în schimb, am stat de vorbă cu „terapeuți” ai orașului, cu oameni care și-au luat asupra lor misiunea de a transforma Bucureștiul într-un loc mai bun, mai prietenos, mai atractiv, atât pentru locuitorii săi, cât și pentru turiști.Apropo de străini, după un an în care pandemia ne-a ținut mai mult în casă, poate că noi toți ne simțim acum un pic turiști în propriul oraș. Așa că n-ar fi rău să începem să redescoperim Capitala, mai ales că există tururi ghidate care te duc în locuri mai puțin accesibile și prin care poți descoperi galeria de artă de pe pereții orașului, care dă bine și în pozele sau story-urile de pe Instagram.Local Hosts - pictură murală în spatele unui bătător de covoare. FOTO: Arhiva personală Interesting Times Bureau (ITB) organizează astfel de tururi de artă stradală populare atât în rândurile străinilor, cât și în printre localnici:„Este o altă variantă de a explora Bucureștiul, lucrări murale nefiind mereu la stradă, ci și în zone mai puțin cunoscute ale orașului. Este un tur popular și ne bucurăm mult să fie cerut și de foarte multe școli care folosesc acest tur pentru a face educație prin artă.”, ne spun ei.Turul lor include zece picturi mari, plus multe alte mențiuni despre tehnici folosite în arta stradală, povești despre graffiti și evoluția acestui concept de-a lungul anilor.„Turul se încheie la lucrarea pe care noi, împreuna cu prietenii noștri de la Hotel Epoque, am realizat-o anul trecut, în plină stare de urgență. Lucrarea se numește Aurora și este semnată de Cristian Scutaru. E foarte apreciată de public.”, mai spun cei de la ITB.ITB are deja 8 ani de când fac acest tur și cinci lucrări finanțate parțial sau total.„Am crezut în acest proiect și credem că arta stradală poate face diferența și ajută la dezvoltarea orașului din punct de vedere cultural și social. Ne bucurăm să vedem că Bucureștiul începe sa devină o adevărată galerie urbană cu picturi murale semnate de artiști români sau străini, care dau culoare, dar și transmit mesaje pentru societatea actuală.”Local Hosts, personaje asiatice pe peretii UNA. FOTO: Arhiva personalăȘi cei de la Local Hosts organizează tururi interesante prin București.„Noi ne-am propus în urmă cu ceva timp să transformăm turiștii în localnici și localnicii în turiști. Organizăm tururi tematice prin București și în proximitatea lui și credem că experiențele memorabile nu țin de o cantitate mare de informații, ci mai degrabă de micile detalii surprinse spontan”, ne transmit ei.În viziunea lor, Bucureștiul este un oraș viu și strălucitor, care merită iubit de locuitorii lui și descoperit de turiști, chiar dacă este aglomerat și nu pare foarte prietenos. Propunerea lor este de a te aventura cu ei dincolo de clișee și de Casa Poporului.„La asta ne-am gândit când am pus la cap la cap tururile tematice pe care le organizăm prin oraș. Mergem doar prin locurile care ne plac nouă: printr-o curte de bloc unde admirăm o pictură murală fix acolo unde ne-am aștepta mai puțin să o găsim - în spatele unui bătător de covoare.Mergem spre Universitatea Națională de Arte, unde dăm peste un zid pe care este sculptat chipul lui Brâncuși de celebrul artist portughez Vhils sau peste frumoasele personaje asiatice care decorează pereții instituției.Îi încurajăm pe toți cei care își doresc să cunoască orașul mai bine să îi vadă și părțile bune. Căci are. Și, pe cât posibil să se implice. Noi, spre exemplu, am finalizat de curând un video interactiv prin care le explicăm turiștilor cum e cu mobilitatea prin București, de la aeroport la hotel și apoi prin oraș. Din câte știm noi, este primul video interactiv care promovează Bucureștiul”, povestesc ei.Pictură murală de Robert Obert. FOTO: Arhiva personală Robert Obert este unul dintre artiștii urbani foarte activi, are un stil inconfundabil, iar operele sale de artă sunt prezente în foarte multe medii și sub la fel de multe forme: pe pereții din București și din alte orașe, pe coperțile albumelor muzicale, în benzi desenate („Profeția Urbană”), pe posterele de evenimente etc.L-am întrebat și pe el despre importanța street art-ului în transformarea orașului.„Arta urbană sau intervențiile în spațiul public sunt esențiale pentru viața orașului. Suntem invadați de atâția stimuli care, de multe ori, au un efect sufocant, apăsator, de la advertising agresiv, la zgomote și poluare de multe tipuri. Acestea pot fi contrabalansate prin prezențe ale expresiei artistice, fie că vorbim de murale, instalații, facelift-uri ale întregii infrastructuri de transport în comun sau simple intervenții de tip pasteup, sticker și tot așa.Acestea depășesc uneori calitatea pur decorativă și creează un dialog informal, stimulează imaginația și scot oamenii din zona de confort. Chiar și atât de contestatul graffiti e extrem de important ca prezență și ca răspuns la dinamica orașului.”Zona Liberă Butic, CișmigiuDar nu doar arta urbană și-a luat asupra ei misiunea de a-i scoate pe bucureșteni sau turiști din plictiseala și monotonia urbană. Mai multe localuri din oraș și-au propus să fie altceva, să vină cu altă ofertă, atât în meniu, cât și în ceea ce privește atmosfera.În acest sens, propunem și un tur al câtorva terase din București unde poți încerca mai multe beri artizanale românești, în timp ce atmosfera aduce aminte mai mult de terasele hip din Berlin. Hangar este gastropub-ul cu terasă al băieților de la Ground Zero, unul dintre cele mai apreciate branduri de bere craft autohtonă. Este unul dintre puținele motivele pentru care îți va face plăcere să mergi până în Pipera (șoseaua Pipera 44, în curtea fostei Compil Pipera).Localul este amplasat într-o fostă hală industrială ce a trecut printr-un proces de reconversie urbană, aspectul general al clădirii nu a fost alterat, iar interiorul a fost păstrat ca spațiu deschis, cu amenajări minimaliste.Pe Calea Victoriei vei găsi un alt local care are în meniu foarte multe sortimente de bere artizanală românească: Zăganu - Romanian Craft Beer Bar&Bistro (Calea Victoriei 91-93).Așa cum îi spune și numele, el aparține pionierilor în materie de bere craft românească, adică celor de la Zăganu, și este dedicat 100% beri artizanale produse în micro-berării independente din România.De pe Victoriei, poți să aluneci în Cișmigiu, unde se află unul dintre locurile preferate ale comunității creative și cool din București: Zona Liberă Butic (intrarea Schitu Măgureanu 31).În meniu, bineînțeles, e plin de beri artizanale românești. Dar ce surprinde aici este în primul rând atmosfera, nu de puține ori ajungi în zonă și ai impresia că ai nimerit la un mic festival.Am întrebat-o pe Ioana Trantea, unul dintre oamenii care au pus pe picioare acest loc, cum a reușit să atragă acest public aici, iar ea ne spune că nu au încercat nicicum să îmblânzească locul, să-l corecteze sau să îi dicteze vreo personalitate.„L-am lăsat să fie. Așa cum e. De asta oamenii se simt în largul lor și vin La Păuni, La Ciupercă, La Pitici, La Zonă, la Kiosk. Pot fi exact cine sunt ei. Așa cum și locul ăsta e exact ce este. E o relație ideală, în care nimeni nu încearcă să schimbe pe nimeni.”Ironic TaproomRevenind la berea craft autohtonă, Hop Hooligans este unul dintre brandurile care experimentează cel mai mult și care produce unele dintre cele mai surprinzătoare și colorate beri craft de pe piața noastră. Ei au acum și propriul taproom în București: Hop Hooligans Taproom (Jean-Louis Calderon 49), unde vei avea ocazia să te numeri printre primii care gustă noile lor creații și experimente, care apar cu regularitate și sunt anunțate pe pagina lor de Facebook. Ironic Taproom (Domnița Anastasia 11) este un alt local care a apărut recent în peisajul bucureștean și care aduce periodic tot felul de sortimente de bere craft la draft din toată România sau din vecini.De asemenea, devine rapid unul dintre locurile cool ale orașului și care strânge în jurul său o comunitate de oameni creativi. În plus, zidul cu flori colorate de aici devine și el din ce în ce mai prezent pe Instagram.Grădina OlariLa o aruncătură de Centrul Vechi, dar cu o cu totul altă atmosferă, găsești Grădina Olari (Olari 8), o terasă al cărei bar se află într-un grajd vechi de o sută de ani al unei frumoase case ce a fost ridicată tot în urmă cu un secol.Și meniul de aici mizează pe berile artizanale românești, cu precădere pe cele de la Clandestin și Carol. Așadar, iată două moduri aparte prin care poți să iei orașul la pas și explorat: pe urma picturilor murale și a teraselor cu beri artizanale românești.În episodul următor al seriei „Turist în București” vom vorbi despre cafenele de specialitate și despre locurile unde poți mânca înghețată artizanală.