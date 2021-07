Turist în București, dincolo de clișee (III): Sky bar-uri, terase și restaurante la înălțime sau care sunt urmașele de astăzi ale celebrei „La Motoare”

În majoritatea marilor orașe sau în cele care au bine dezvoltată cultura going out-ului, barurile de tip rooftop sunt foarte răspândite. Ai fi tentat să crezi că e un trend sau o fiță, dar lucrurile nu stau chiar așa.Rooftopurile au devenit extrem de populare mai ales în orașele aglomerate, unde spațiile pe orizontală sunt foarte scumpe și rare. Așadar, ele au apărut dintr-o nevoie și pentru că erau mai rentabile din punctul de vedere al chiriei, iar treaba asta s-a tradus și prin prețuri mai mici la băutură.Inevitabil, faptul că aveau prețuri mai mici, dar și o panoramă spectaculoasă, au dus la o popularitate mai ridicată a acestor localuri, iar de aici până la a deveni un trend, chiar și pentru orașele mai puțin aglomerate, a fost doar un pas.În București ele au apărut târziu și a existat o bună perioadă în care orașul a avut doar o terasă de tipul rooftop, dar extrem de populară: La Motoare. Când aceasta a dispărut, au început să apară și prin alte locuri restaurante și terase la înălțime.Dacă tot am menționat La Motoare, pe acoperișul Teatrului Național s-a deschis (relativ de curând) o altă terasă, pentru un cu totul alt public, ceva mai simandicos și mai matur:Un „zid” de sticlă oferă celor care vin aici o priveliște superbă asupra Pieței Universității. Sunt multe lucruri bune în meniul de aici, de la tot felul de specialități culinare, la cocktailuri care arată excelent. Este locul perfect pentru a continua seara mai ales după o piesă de teatru la TNB.Însă nu doar acoperișurile clădirilor emblematice din oraș sunt un spațiu bun pentru rooftop-uri, dar și cele ale fostelor spații industriale din București.Un astfel de exemplu este terasa. Situat în zona Timpuri Noi, pe malul râului Dâmboviței, Deschis Gastrobar funcționează de șase ani pe acoperișul fostei fabrici Industria Bumbacului.Deschis Gastrobar. FOTO: Facebook„Este unul dintre primele rooftop-uri din București și adună la un loc oameni din vecinătate și de pe platforma industrială reconvertită. Aici s-a format o comunitate de artiști, arhitecți, designeri, sound arts sau producție care a pus locul pe harta hotspot-urilor pentru industriile creative din București.DESCHIS este mai mult decât un rooftop - este un loc de bucurat sub cer. Orașul e sufocat și aici poți să respiri și să te bucuri de apusuri superbe și de un sentiment mai prezent de libertate. Este important să ne urcăm pe acoperișuri și să mai fim și cu capul în nori. Prea stăm toată ziua doar cu picioarele pe pământ.”, ne spun cei de la Deschis.Locul are și un meniu urban și băuturi pregătite atent, iar publicul apreciază locul și pentru priveliște și pentru apusurile care fac senzație pe Instagram.Un rooftop la mare căutare, atât în rândul turiștilor, dar și al bucureștenilor este. Nu este aflat la o înălțime amețitoare, dar se află fix în centrul orașului și în proximitatea Centrului Vechi, iar panorama este frumoasă, mai ales la apus.Prețurile sunt piperate, dar este un rooftop apreciat și pe timp de iarnă, datorită igluurilor transparente și încălzite montate pe terasă. Apropo de Centrul Vechi, aici se mai află un sky bar,, cu o terasă mică sub cerul liber, dar fără să ofere neapărat o priveliște care-ți taie răsuflarea.Nomad Sky Bar. FOTO: FacebookTot în cadrul unei clădiri emblematice a Bucureștiului, de fapt, cea mai renumită clădire a capitalei, Palatul Parlamentului, se află o altă terasă la înălțime, dar mai puțin cunoscută. Ea este parte din spațiulÎnainte aici funcționau o cafenea și un bar, dar acestea au fost închise, iar acum poți să vii aici și să faci un mic picnic - cei de la muzeu chiar încurajează acest lucru.Unde mai pui că poți să vezi cum mai evoluează lucrările la o altă clădire care-și va lăsa amprenta asupra orașului- Catedrala Mântuirii Neamului. Înainte de ridicarea acesteia în curtea mastodontului comunist, priveliștea de aici spre cartierul Cotroceni era de-a dreptul superbă.Există și un mall în București care a dedicat întregul acoperiș teraselor diferitelor localuri de la ultimul etaj. Este vorba de, care a creat între aceste spații pentru terase chiar și un mic parc. Merită trecut pe aici dacă n-ai făcut-o până acum.În afară de terase pe acoperișuri, Bucureștiul are și câteva baruri și restaurante la înălțime. Un bun exemplu în acest sens esteNOR - SKY Casual Restaurant. FOTO: FacebookNumele acestui restaurant spune tot, fiind cel mai înalt loc unde poți lua masa în București. Nu mai există niciun restaurant în Capitală care să depășească etajul 36. De altfel, este singurul din țară aflat la o astfel de înălțime.Dacă încă nu-ți e clar cam cât de sus este, imaginează-ți 4 blocuri de 9 etaje puse unul peste altul. De aici, de la 136 de metri altitudine, când afară e vreme mai mohorâtă, restaurantul chiar se află în nori. Priveliștea este superbă, iar despre mâncare clienții spun că se ridică la înălțimea... așteptărilor.Tot în zona de nord se află și. La fel restaurantul de aici este situat la etajul 18 al unei clădiri de birouri. Chiar dacă e la o altitudine mai mică decât NOR, priveliștea de aici poate fi chiar mai spectaculoasă, pentru că se află în imediata apropiere a Parcului Herăstrău și Bulevardului Kiseleff.Merge să vii aici și la apus sau după lăsarea întunericului, ca să te poți bucura de panoramă cu adevărat deosebită, punctată și de avioanele care aterizează pe Otopeni.Un alt skybar cu vechime în oraș este. De fapt, acesta se laudă că este și primul roof bar din România. Ziua, locul își propune să fie o oază de liniște și răcoare, și promite o atmosferă relaxantă care te va face sa uiți că ești pe una dintre cele mai aglomerate artere din oraș.Noaptea, aici au loc petreceri și evenimente sub cerul liber.Am fi avut chiar mai multe sugestii de terase și restaurante la înălțime, dar în urma pandemiei s-au închis destul de multe astfel de localuri: Pura Vida Sky Hostel, Upstairs Rooftop, Terasa Astrodom, Silk Panoramic sunt doar câteva care au porțile închise. Nu putem decât să le dorim reîntoarcere grabnică.