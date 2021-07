Turist în București, dincolo de clișee (IV): locuri unde mănânci de plăcere, nu de foame sau cum ajungi de la „tacos artizanali” la coaste de porumb cu ketchup de caise

Se pare că bucureștenii au început să prindă din ce în ce mai mult gustul localurilor mici și foarte mici care-ți servesc mâncare gustoasă, gătită cu ingrediente de calitate și care nu se complică în a face un adevărat ceremonial din luatul mesei - adică, fără fiță.Posibil ca viteza cu care acestea au apărut în Capitală, în ultimii ani, să aibă legătură și cu explozia numărului de cafenele de specialitate din oraș , pentru că destul de multe s-au deschis în vecinătatea acestora.Este și cazul băcăniei, care funcționează și ca un sandwich-shop apărut ca o binecuvântare pentru clienții cafenelei Boiler - un loc care a avut curajul să se deschidă în plină pandemie.În doar un an, Boiler a reușit să strângă în jurul său o frumoasă comunitate. Acum, sunt destui clienți care vin la Piața Muncii, în loc să se mai ducă prin centru, pentru a-și începe ziua cu o cafea de specialitate și un sandviș bun de la Fresco.Fresco Artigianale. FOTO via FacebookApropo de localuri deschise în plină pandemie,a apărut și el tot în 2020, când lumea era închisă în case. Alexandra Blaș, proprietara și cea care și gătește aici aproape zilnic, a ales să mizeze pe un meniu în care murăturile prăjite sunt vedeta.Dar aici se pregătesc multe alte lucruri delicioase pe care nu prea le găsești prin alte locuri, cum ar fi genialul sandviș cu calamar sau „coastele” de porumb cu ketchup de caise.Alexandra a petrecut ultimii cinci ani în bucătăriile mai multor restaurante din Londra, iar acum micul ei local este unul dintre cele mai hip din București.„Coastele” de porumb cu ketchup de caise. FOTO via FacebookTot în zonă, dar mai spre bulevard, se aflăun loc unde se gătesc și servesc doar ouă, sub diverse forme. Coincidența face că și el tot în pandemie s-a deschis, iar proprietarii sunt cei care au și Arrosticini.Meniul conține multe lucruri speciale, dar neapărat trebuie încercat omleta pufoasă (despre care n-ai zice la o primă vedere că e omletă) făcută din ouă și unt, servită cu ceapă verde tăiată mărunt (uneori cu trufe) și pe o crochetă de cartof.La Kogălniceanu, aproape de Cișmigiu, se află, un local cu doar două mese, specializat, așa cum îi sugerează și numele, în sandvișuri cu pastramă de vită.Iată ce ne spune Alexandru Becuț, fondator și co-proprietar, despre cum au ajuns la acest concept:„Ne-a intrigat faptul că în SUA sandwich-ul cu pastramă de vită este un preparat emblematic, iar în România nu prea se știa despre el, deși are, de fapt, origini românești datorită emigranților evrei-români care au dus această rețetă în America, spre finalul anilor 1800.Ne-a plăcut povestea și ne-au plăcut mult și rețetele de sandwich-uri în care se poate pune în valoare această pastramă, așa că ne-am gândit că și comunitatea de “foodies” bucureșteni le-ar aprecia.Am avut norocul să găsim și un furnizor local (NYC’s Pastrami Delikatessen) pentru pastrama de vită pe care noi o gătim apoi în shop, dar și mici producători pentru pâinea artizanală, murături, legume, bere etc.” El ne mai dezvăluie și că sandvișurile lor au atras atenția pasionaților de experiențe culinare noi și că oaspeții revin. De asemenea, pentru că a fost lansat în pandemie, conceptul a fost de „premium street-food”, gândit inițial mai ales pentru take-away.Pe viitor nu o să mai fie aici, pentru că Alexandru ne spune că lucrează la o relocare în Cartierul Evreiesc, într-un spațiu mai mare, cu o terasă generoasă.GRABit Pastrami Bar. FOTO via Facebookare un meniu gândit în jurul chifteluțelor, s-a deschis prin 2019 și a devenit rapid unul dintre locurile cool din oraș.Ala Dumitrache a avut ideea acestui loc și tot ea este cea care gătește aici. Ea mi-a povestit cu o altă ocazie că Balls. a apărut din dorința ei de a crea un produs cu care, într-o formă sau alta, poate empatiza oricine, dar și pentru a experimenta cu acest preparat atât de familiar, autohton și de universal deopotrivă.Locul este și unul care atrage prin interiorul colorat, vesel și imperfect, numai bun de tras în poze pe Instagram.La câteva străzi distanță se află, un food truck care promite „cele mai bune grilled cheese sandwiches” din oraș. Pandemia a făcut ca lipsa evenimentelor și a festivalurilor să-i oblige pe cei de la Cheese Up să parcheze truck-ul în frumoasa terasă Acuarela.„Când am ales să facem asta, ne-am gândit la un preparat pe care nu l-ai refuza niciodată. Și i-am zis fix „comfort food #făcutînbucurești”, pentru că e genul ăla de preparat pe care îl poți mânca de pe canapea când te uiți la comedii romantice și suferi din dragoste, dar și când ai luat jobul ăla mișto și vrei să te bucuri cu un sandwich to go.”, ne spune Irina Achim, co-proprietar.Pentru cine nu știe, un grilled cheese sandwich e cald, crocant la exterior și moale în interior și, evident, plin de brânză, plus alte ingrediente care merg bine împreună.„De când am început, am strâns o comunitate de cheese fans, oameni care au prins niște rețete la festivaluri (în primul an mergeam doar la evenimente, nu aveam o poziție fixă) și veneau să ne întrebe de ele, mai ales de sandvișul cu brânză de capră, miere, nuci și sirop de frăguțe.Pentru această comunitate, periodic creăm rețete noi pe lângă meniul clasic. Gândim și sezonier, gândim și caloric (am avut grilled cheese sandwich cu Nutella) și gândim și tematic – am avut un sandviș special pentru Romanian Design Week anul trecut.”, ne mai spune Irina.Cheese Up. FOTO via FacebookDacă tot vorbim de brânză și comfort food, n-avem cum să nu menționăm și pizza, iar în acest sense locul perfect pentru a încerca diverse tipuri de pizza la felie.Ca lucruri importante de știut: e tot timpul coadă la ei, nu lucrează decât în timpul săptămânii și au niște combinații surprinzătoare. Nu sunt puțini cei care recomandă micuțul local celor care vor să mănânce cea mai bună pizza din oraș.Ar fi total nedrept să nu menționăm și un loc de unde să-ți iei unul dintre cele mai bune doner din oraș:. Dacă numele sună cunoscut, este pentru că e vorba de fratele mai mic al localului Circus Pub, specializat în burgeri (în 2016 au și câștigat locul 1 la BurgerFest).În 2020, George Saghin, proprietarul Circus Pub, a decis că e momentul să mai deschidă un local, de această dată cu specialități turcești. Motivația lui a fost gustul personal, dar și faptul că dönerul/ shaorma/ kebapul e comfort food-ul suprem al bucureștenilor.Preparatul vedetă al locului kokorec-ul (intestine de oaie condimentate și rotisate), e unul din produsele pe care nu le găsești peste tot, dar foarte apreciat de gurmanzi și de cei care l-au încercat.este un alt local care vine cu o ofertă inedită pentru București: tacos artizanali. Așa se și traduce denumirea localului: Masa Artisanal Taqueria. E suficient să intri pe contul lor de Instagram și să te uiți la poze ca să te convingi că aici e următorul loc spre care te vor purta papilele gustative.În cazul în care te întrebi ce înseamnă „tacos artizanali”, este vorba de o reinventare a acestui tip de mâncare, astfel că vei putea încerca tacos cu biban de mare pane, cu berbecuț afumat și cous-cous de conopidă, cu creveți și mango sau cu fasole verde pane, pentru a enumera doar câteva.Am tot vorbit de papilele gustative, așa că e absolut normal să încheiem cuun mic local care se concentrează pe mâncare gătită corect, delicioasă, dar și cu un interior impresionant lucrat în detaliu. Și mâncarea și interiorul au fost premiate de unii dintre cei mai renumiți curatori de design și gastronomie.Meniul de aici e gândit și implementat de Chef Vasile Nicolae, dar se schimbă sezonier în funcție de legumele momentului. Supele și sandvișurile calde sunt vedetele meniului, și e de ținut minte că aici poți mânca una dintre cele mai bune supe ramen din București.