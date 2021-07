Turist în București, dincolo de clișee (V): Grădini de vară pline de verdeață sau locurile care fac canicula din Capitală mai suportabilă

Când e vară în București, primul lucru care te lovește e căldura mare. Temperaturile din termometre o iau razna în oraș și din cauza lipsei de spații verzi - Bucureștiul are una dintre cele mai mici cote de spațiu verde pe cap de locuitor din Europa În următoarele zile se anunță din nou caniculă, așa că toți bucureștenii vor căuta să se răcorească cum pot. În acest sens, grădinile de vară din oraș sunt locurile ideale în care poți să îmbini utilul cu plăcutul. Iată, așadar, câteva dintre locurile unde poți să evadezi în acest zile, fără să părăsești Capitala.este o grădină de vară ferită de agitația din centru și o oază de verdeață în care temperatura din termometru scade considerabil. Barul se află într-un grajd vechi de o sută de ani al unei frumoase case ce a fost ridicată tot în urmă cu un secol.De fapt, întreaga terasă se află în curtea acestui monument istoric, iar zidurile din jur sunt îmbrăcate de iederă și plante agățătoare. E și un loc plin de verdeață și voie bună și au și un food truck parcat în curte, pentru cei pofticioși sau înfometați.J'ai Bistrot (Griviței 55). FOTO via FacebookTot în zona centrală, dar nu chiar în centru, se află și, o grădină de vară mare, cu mese sub vița de vie, tei și duzi, și care an de an devine parcă mai verde.„Ne iubim grădina cu atmosfera ei și toate plantele din ea. Colegul nostru, Dl. Marian, o îngrijește în fiecare dimineață. Ca orice grădină are nevoie să fie udată, greblată, plantele trebuie tunse și îndrumate.În primăvară, de obicei, mai adăugăm câte ceva verde și toaletăm copacii care au nevoie, reparăm ce se mai deteriorează peste iarnă și ne pregătim pentru noul sezon cu soare”, ne spune Corina Gliga, una dintre fondatoarele acestui loc.Este și un spațiu la mare căutare printre cei care-și doresc să lucreze remote, la răcoare.Apropo de terasele verzi și cu un spațiu generos,este una dintre cele mai mari terase din București, dar și locul perfect pentru a te răcori cu o limonadă sau cu o bere rece, la umbra oferită de vegetația abundentă de aici.Chiar dacă are la dispoziție peste 400 de locuri la mese, e bine să suni înainte și să faci o rezervare, având în vedere că e un loc foarte popular.Grădina Eden. FOTO via FacebookDupă ce Grădina Eden de pe Calea Victoriei și-a închis porțile, urmând ca acolo să se construiască un controversat proiect imobiliar, ea s-a redeschis pe terenul fostei, păstrând atmosfera, dar și vegetația abundentă cu care ne obișnuise fosta locație.În această oază de verdeață poți să găsești hamace printre copaci, șezlonguri, bean bags și multă voie bună și agitație. Este clar un loc de bifat atunci când vrei să iei pulsul comunității de oameni cool din București, dar și atunci când vrei să ieși în oraș la răcoare.În apropiere se află și terasa, „prima grădină de vară care a adus acum opt ani conceptul de umbrele colorate atârnate din România, un concept inspirat de o străduță dintr-un orășel din Portugalia”, așa cum ne spune Alexandra Bujenita, PR la Acuarela.Tot ea ne povestește mai multe despre acest loc colorat și plin de verdeață. „Conceptul include acuarelele Colibri puse la dispoziție clienților, un staff prietenos și evenimente faine.Conceptul design-ului Acuarela include, de asemenea, reciclare creativă și mix colorat de obiecte recondiționate, bucăți dragi de trecut și lucrări de artă adunate în ultimii opt ani, așa că în niciun sezon nu e același design.Grădina este în fiecare an reîmprospătată cu ierburi noi - avem pe terasă coacăze, mure, mentă, țelină, magnolie, vită de vie sălbatică, printre care se aud mierlele pe care noi le numim „DJ NATURE”.”La Acuarela găsești băuturile de sezon din infuzii cu flori de soc, flori de caprifoi, flori de tei, petale de trandafiri, lavandă, cimbrișor, dar și cocktail-uri de vară, plus cola organică făcută de cei de la Acuarela.Terasa Acuarela. FOTO via Facebook, un loc foarte popular printre iubitorii de brunch, vedeta este în mod clar mica terasă din spatele frumoase clădiri, plină de umbră și răcoare, grație gutuilor care cresc aici. E recomandat să-ți faci rezervare din timp, deoarece este un loc care are clienți fideli ce revin foarte des aici.Revenim în centru, pe Calea Victoriei, pentru, aflată în curtea din spatele unei clădiri cu multă istorie: Casa Monteoru, care a găzduit Uniunea Scriitorilor până în urmă cu câțiva ani.Grădina de vară de aici nu este doar o terasă plăcută și răcoroasă, dar și un loc unde se întâmplă multe evenimente, cum ar fi concerte de hip hop, party-uri techno sau târguri de haine vintage și accesorii create de artiști locali.Terasa Voila. FOTO via FacebookTot în zonă se află și. Aici se merge în primul rând pentru mâncarea deosebită gătită de Chef Radu Dumitrescu, dar nu este deloc de trecut cu vederea și frumusețea interiorului acestui bistro, amenajat într-o minunată casă interbelică, sau terasa plină de verdeață și umbră și care te întâmpină la intrare cu literele AMOR și cu un rinocer roz.Pentru următoarele două grădini de vară, dăm o fugă până în Cotroceni. Lângă parcul Romniceanu, în imediata apropiere a treptelor colorate de aici, se află ceainăriacare este o mică bijuterie. Interiorul pare rupt dintr-un film, fiind plin de mobilier interbelic, obiecte de artă, vaze cu flori.Ceainăria Infinitea. FOTO via FacebookDar terasa plină de vegetație de toate felurile și amenajată pe două niveluri este cea pentru care vin aici oameni din toate colțurile orașului, nu doar pentru că este răcoroasă, dar este și extrem de fotogenică.De cealaltă parte a dealului pe care se află Academia Militară, în imediata apropiere a Palatului Cotroceni, se aflăo terasă pe care merge s-o descoperi într-o plimbare pe străduțele cu case frumoase de aici.Găsești cafea de specialitate, multe băuturi bune și un meniu care-ți pune la dispoziție tot felul de oferte de brunch. Terasa nu e foarte mare, dar e plină de verdeață și de tufe de bambus, iar o atmosferă e tot timpul chill și plăcută.