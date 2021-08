Weekend trending în București (I). Ce să faci când ieși în oraș: teatru printre copaci, terasă în seră, comfort food pe nostalgie, savarine franțuzești și alte nebunii

Începem, bineînțeles, cu o cafea bună, iar din marea de cafenele de specialitate îți propunem s-o alegi de data asta pe cea care se numește Perfect Simplu Coffee Shop (Sfântul Constantin 9) și care se află la o aruncătură de băț de Cișmigiu.Perfect Simplu Coffee Shop. FOTO via FacebookProprietarul acestui loc este Andrei Clenciu, câștigător al competiției Comandante Cup în 2018 și clasat pe locul 3 în 2019. Andrei este un om extrem de pasionat de cafea și dispus să-ți povestească tot ce dorești despre această băutură. Poți să-ți bei cafeaua aici sau s-o iei la to go într-o plimbare prin parc.Dar, dacă este o dimineață caldă, îți recomand să încerci mai bine un tonic cold brew cu gheață, te trezește, dar te și răcorește. Așa cum spuneam, de aici poți s-o iei la pas prin Cișmigiu, să străbați un pic din nebunia de pe „pietonala Calea Victoriei” (dacă e 14 august va fi și Bucharest Pride , deci o să fie și mai multă lume) și să te îndrepți spre Piața Amzei.OTOTO. FOTO via FacebookMai exact, spre OTOTO (Mendeleev 5) , un magazin deschis la începutul anului și a cărui misiune este de a aduna laolaltă cât mai multe branduri independente autohtone, dar și din afară. Găsești aici produse de la peste 270 de branduri româneşti şi internaţionale din zona de food, cafea de specialitate, birotică, cosmetică etc.Con­ceptul le aparține antreprenorilor Ana Tanasă şi Radu Stanciu. Locul, așa cum susțin și proprietarii, se concentrează mai ales pe the client journey, ceea ce înseamnă că cei de aici vor face tot posibilul ca tu să pleci de la OTOTO mai fericit, mai relaxat, mai optimist, mai bine decât atunci când a intrat în magazin.De exemplu, dacă vii cu un copil, există un perete senzorial special pentru cei mici. Accesul cu animale nu este permis, dar personalul OTOTO face pet sitting în zona de cafenea.Poți aduce aici pentru reciclare și refolosire sticle și recipienți de la Vacaju, Filgud, Sundaybites și Almonderia. Dar sigur o să descoperi și alte lucruri interesante odată ce ajungi la OTOTO. Pentru că se spune că shopping-ul crește apetitul pentru comfort food, din Amzei te orientăm spre Calea Dorobanți, via Căderea Bastiliei și Ion Slătineanu, pentru a ajunge la Bucătăria.localfood (Ion Slătineanu 30) , un alt loc nou deschis în București.Bucătăria.localfood (Ion Slătineanu 30). FOTO via FacebookVei găsi aici „un comfort food bistro cu ingrediente aduse din nostalgia bucătăriei old school, dar puse-n dishuri actuale”. În meniu există și un burger cu parizer pané, dar și 13 spumante românești, servite și la pahar.Acest loc s-a născut din pasiunea pentru gătit și cea pentru antreprenoriat a doi frați: Adrian Alexe și Gabi Alexe, la început de drum în Horeca.„Totul a pornit de la preparatul vedetă Hot Pleșcoi, așa cum l-am gândit noi acum câțiva ani. Suntem născuți în județul Buzău, pe lângă Pleșcoi, și de mici suntem familiarizați cu cârnații din zonă, știm aproape toți micii producători, mulți dintre ei au crescut odată cu noi.Așa este și cazul lui nea Popa, care în timp a evoluat de la un mic șopron, la o carmangerie micuță. Astfel, într-o baghetă rustică cu maia (Grain Trip) am pus cârnații de la Nea Popa, muștar făcut artizanal, un sos de roșii făcut în casă cu castraveți murați tăiați brunoise, gratinat cu cașcaval de Ibănești, iar la sfârșit am adăugat ceapă crocantă.Am rămas și noi uimiți de rezultat. Am zis că pe linia asta trebuie să mergem și cu următoarele produse și-așa au apărut: A la Pariz - parizer de mânzat în panko, pus într-o chiflă tip japoneză, ardei kapia copt și murat, sos mayo-muștar, cașcaval de Ibănești; Grilled Cheese Ghiudem – pâine cu hrișcă, ghiudem de la Buzău, caș de vacă afumat, kimchi, ciuperci; Zacuscă cu babic de Buzău; Pârjoale de dovlecei cu telemea; Salată cu păstrăv afumat.Meniul are 11 preparate pentru moment, în timp vom adaugă și scoate din ele în funcție de ingredientele de sezon.”, povestește Adrian despre preparatele din meniu.Tot el îmi spune că țin foarte mult să folosească pe cât pot ingredientele locale testate de ei și să le potențeze în preparate cu alte ingrediente premium.„Multe din preparate au și o tentă nostalgică din copilăria noastră, spre exemplu avem cartofi prăjiți adevărați cu ou ochi și brânză rasă (Horezu). Băuturile sunt și ele tot locale, promovăm vinurile spumante românești, o nișă încă neexplorată, care are un potențial destul de mare. Pentru moment avem 13 spumante de încercat și mai adăugăm.”Tot el mai adaugă că deschiderea locului a avut loc pe 31 iulie și au rămas surprinși de faptul că Bucătăria.localfood a devenit deja un magnet pentru oameni faini. „Acest lucru ne-a dat încredere că suntem pe drumul cel bun.”N-aveai cum să nu observi și pictura murală de la intrarea de pe terasă, cea cu un balon în formă de sifon, realizată de artista Wanda Hutira . Așa că, dacă ți s-a deschis apetitul pentru artă urbană, află că pe strada Crăciun, care e paralelă cu Slătineanu, chiar la intrarea de pe Dorobanți, se află o altă pictură murală demnă de admirat și de pozat - Pădurea adormită.Ea a fost realizată la inițiativa Greenpeace România, în martie 2020, iar artiștii care au pictat-o sunt KERO & IRLO (NOM crew). Dacă ai lăsat loc și de desert, mergi pe Dorobanți până la numărul 33A, unde se află Liberté , pentru o savarină „autentic franțuzească”.Liberte. FOTO via FacebookAcestea sunt produse în laborator propriu din ingrediente de bază de cea mai înaltă calitate: unt și smântâna naturală pentru frișcă din Normandia, vanilie naturală păstăi din Madagascar, fructe proaspete, rom Diplomatico și Grand Marnier. Vor fi cu siguranță unele dintre cele mai bune pe care le-ai mâncat în București, pentru că nu degeaba e tot timpul coadă aici.Pentru ceva de băut, tot într-un loc nou deschis în București, continuă să mergi pe Dorobanți până în Piața Lahovari, apoi pe Eremia Grigorescu și Calderon, până la intersecția cu C.A. Rosetti. La numărul 37 se află terasa Sera Eden , deschisă în fosta seră a grădinii istorice a Casei Sabinei Brătianu-Cantacuzino (clădire care e, din păcate, lăsată în paragină).Sera Eden. FOTO via FacebookLocul este cu adevărat spectaculos, iar profilul este de cocktail bar. Deci, cu siguranță vei găsi aici o băutură bună la care să te lungești la povești într-unul dintre cele mai hip locuri din oraș, în momentul de față.Asigură-te că ai baterie la telefon, pentru că vei vrea să faci multe poze și story-uri.Îți propun să închei seara tot în zonă și tot pe o terasă nou deschisă, la grădina unteatru Open-Air , în spatele Casei Universitarilor, cu intrarea fix lângă Parcul Icoanei. Despre apariția acestui loc, Alexandra Scînteianu ne spune:„Stagiunea Unteatru Open-Air din Grădina Casei Universitarilor este rezultatul unui parteneriat mai mult decât necesar în peisajul cultural bucureștean. Când am început discuțiile cu Universitatea din București, unteatru avea mare nevoie de „o nouă casă” în perioada sezonului cald, în contextul în care, în condiții de distanțare, nu mai puteam acomoda în sala din Sfinții Apostoli, decât 40 de spectatori.La rândul ei, Grădina Casei Universitarilor trebuia ecologizată, amenajată și redeschisă publicului larg, după o perioadă îndelungată în care spațiul – o adevărat oază urbană aflată chiar în centrul orașului, nu mai fusese folosit.În numai o lună de zile, am transformat locul într-un adevărat centru cultural, păstrând frumusețea naturală a grădinii. Am deschis stagiunea la finalul lunii iulie, cu festivalul care a aniversat 11 ani de unteatru, și am avut bucuria de a vedea grădina umplându-se de la o zi la alta.”unteatru. FOTO: Stan Eugen DanielPrin evenimentele care se organizează aici, povestea unteatru merge mai departe, încercând în același timp să susțină sectorul cultural independent, puternic afectat în contextul pandemic.„Spectatorii care vin aici se vor bucura nu doar de spectacolele din repertoriul nostru, ci și de proiecții de film în aer liber, concerte și evenimente pentru copii. În afara programului cultural, disponibil pe www.unteatru.ro, bucureștenii ne pot vizita de miercuri până duminică, pentru a se relaxa în hamac sau pentru a savura ceva delicios pe terasa amenajată printre copaci, începând cu ora 17:00 și până la miezul nopții.”Îi găsești aici și pe cei de la Cheese Up și Yolk . În week-end-urile programul include și spectacole pentru copii, grădina își deschide porțile începând cu ora 10:00.Există și un spațiu de joacă pentru cei mici, iar animalele de companie sunt mai mult decât binevenite. Sâmbătă, 14 august, aici are loc un concert acustic al trupei Melting Dice (ora 19:00), apoi piesa „Pelicanul” (r. Florin Liță), de la 21:00. Duminică, tot aici ai comedy night cu iELE (21:00).