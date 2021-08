Weekend trending în București (II). Ce să faci când ieși în oraș: gogoși ca-n Berlin, viniluri și cafea de specialitate, „food porn” și bragă ca în Bucureștiul vechi

O pictură murală deosebită și un magazin de viniluri

„Food porn” la intersecția dintre străzile George Enescu și Mendeleev

De această dată îți propunem să-ți începi dimineața cu un drum până în Piața Kogălniceanu. Vei găsi aici două locuri ce trebuie neapărat bifate, la pachet. Este vorba de, cafenea de specialitate, și, un loc care a ales să mizeze pe gogoși premium, umplute cu creme artizanale fine.Berliner Donuts. FOTO: Arhiva personalăBineînțeles, de la Saola îți vei cumpăra cafeaua, dar dacă este prea cald afară pentru o băutură fierbinte, mergi pe recomandarea celor de aici pentru zilele de vară: affogato.„La Saola Coffee Shop am ales să colaborăm cu Friddi, una dintre gelateriile artizanale de top din București, pentru înghețata pe care o oferim în shop-ul nostru, iar feedback-ul a fost foarte bun.Pe timp de vară mai ales, e un produs apreciat, care se asociază bine cu cafeaua de specialitate, care e produsul nostru de bază și care este și integrat în unele din preparatele din meniu - affogato (espresso cu înghețată de vanilie sau nocciola) sau smoothies (preparate din sorbetto de fructe și lapte).”, mi-a povestit cu o altă ocazie Doru Dinu, co-fondator și barista Saola.De la Berliner Donuts îți vei cumpăra gogoșile. Preparatul lor de bază se regăsește în numele locului, pentru că Berliner nu se referă la un „berlinez”, ci la desertul Berliner Pfannkuchen , acea gogoașă cu rădăcini berlineze.Locul este deschis de doar câteva zile, iar aici se afla înainte GRABit Pastrami Bar, care s-a mutat în Cartierul Evreiesc, într-un spațiu mai mare.Sunt unele dintre cele mai bune gogoși din oraș, cu unele dintre cele mai interesante umpluturi: marmeladă de mango sau cremă de lămâie cu busuioc, pentru a aminti doar două. Însă, ca recomandare personală, ia-ți măcar una cu cremă de fistic. Poți lua și cafeaua și gogoșile la pachet, pentru a face un mic picnic în Cișmigiu, care e la cinci minute de mers pe jos.Hope. FOTO via Street Delivery 2020, FacebookDupă ce te-ai energizat în mod corespunzător, e momentul și pentru o plimbare și poate și pentru niște shopping în două magazine speciale din zonă. Așa că-ți sugerez s-o iei pe la galeriile de la Sala Palatului, unde, pe traseu, găsești și o frumoasă pictură murală.Este vorba de, aflată la adresa Ion Câmpineanu 31. Pictura a fost făcută în cadrul Street Delivery 2020, într-un gang care avea mare nevoie de renovare, ce purta de ani buni de zile urmele unui incendiu.Acum locul este luminos și, cum spun și literele împărțite pe stâlpi, plin de speranță. Cei de la Street Delivery îl descriu pe site-ul lor astfel:„Sunt atât de multe locuri frumoase în București, în mare nevoie de renovare. Type Thursday București propune Hope for Bucharest, un mural care încurajează frumosul și optimismul la fiecare pas. Vom găsi speranța chiar în față Sălii Palatului, în gangul vibrant și revigorat de echipa Type Thursday.”De aici mai ai doar câțiva pași până la, un magazin care va fi foarte apreciat de toți cei pasionați de muzică, în special cea de pe vinyl-uri.Pure Indie Records. FOTO via FacebookPentru aceștia, Pure Indie Records este un mic paradis. Găsești aici și pick-up-uri recondiționate și sisteme audio vintage. Proprietarul locuiește la etaj, așa că magazinul e o mică parte din casa lui.Dacă te pasionează, te poți lungi cu el la povești despre muzică, mai ales că există aici și cafea de specialitate de la Origo. De asemenea, din când în când la Pure Indie Records se mai întâmplă și evenimente sau mici concerte.Dacă mergi încă câțiva zeci de metri dai peste un alt magazin și o altă comunitate, de această dată e vorba deși ai ei sneakerheads, adică oameni pasionați de adidași și de întreaga cultură din jurul lor.Sneaker Industry. FOTO via FacebookCine este cât de cât interesat de adidași, nu doar că a auzit de Sneaker Industry, dar cel mai probabil s-a și alimentat cu marfă de la ei. Sneaker Industry a împlinit șapte ani de când e pe piață, iar în 2019 a devenit unul dintre business-urile cu o cifră de afaceri de peste un milion de euro.Tot în toamna lui 2019, cei de la Sneaker au deschis și magazinul fizic de pe Luterană, iar în 2020 au deschis un magazin și în Cluj. Constant, pe Luterană 2 se întâmplă și evenimente de socializare pentru comunitatea de sneakerheads, cu muzică și bere artizanală și tot felul de alte surprize, așa că e de mers nu doar pentru shopping, dar și pentru a descoperi o comunitate interesantă, de care, poate, nu știai.Ever After. FOTO via FacebookDacă ai obosit și a început să te roadă stomacul, în apropiere, pe strada George Enescu, până la intersecția cu Mendeleev, vei găsi nou deschisul. Meniul de aici e plin de „food porn”, adică feluri pe care le vei devora și cu privirea și care vor stârni reacții atunci când vei posta pozele pe rețelele de sociale.Ai de ales între dish-uri urbane împărțite în cinci categorii: urban adventures, modern witchcraft, romanian fairy tales, 1001 de nopți, tales from afar.Au și meniu de brunch zilnic (se servește până în ora 15), iar de încercat este și unul dintre cocktailurile cu nume din universul basmelor și poveștilor nemuritoare sau unul pe bază de gin, care este o altă specialitate a locului.De aici poți să pornești într-o plimbare mai lungă, pe C.A. Rosetti (sau rătăcind pe străduțele din cartierul Armenesc), până la intersecția cu Moșilor, bulevard pe care-l traversezi și continui pe Grigore Ipătescu, până la Olari 20, unde se află singura bragagerie din București:, un alt loc nou deschis.Bragageria Bogdania. FOTO via FacebookDragoș Bogdan, cel care a dezvoltat acest local, dar și cel care și-a propus să nu lase ca braga să dispară din opțiunile bucureștenilor, mi-a povestit că această băutură a fost o surpriză plăcută atât pentru nostalgici, cât și pentru cei tineri, care o descoperă ca pe o băutură din ingrediente naturale, dulce-acrișoară și puțin înțepătoare la limbă, încărcată cu o istorie interesantă de câteva secole.Nu doar braga are o încărcătură istorică, dar și locul în sine, situat pe drumul ce ducea spre vechiul Târg al Moșilor, într-unul dintre cartierele istorice ale Bucureștilor, cu case cu parter înalt, răcoroase și decorate cu stucaturi elegante.Și, așa cum spune și Dragoș Bogdan, locul și cartierul sunt cu atât mai bine alese, cu cât și scena întâlnirii dintre cocoana Lucsița și bragagiul salvator din schița lui I.L. Caragiale,, se desfășoară la o aruncătură de băț de Bragageria Bogdania. În afară de bragă, vei găsi în meniul de aici și diverse feluri de mâncare cu specific est-european.Folosește o aplicație de ridesharing și cheamă o mașină care să te ducă în destinația terminus a acestui episod de „weekend trending”:MercatoKultur. FOTO via FacebookTerasa de aici este un spațiu care până nu demult era o banală parcare, dar de vreo doi ani a fost convertită, iar acum dă o cu totul altă energie zonei în care se află și atrage rătăcitori urbani din tot orașul.Oferta este una greu de refuzat, pentru că MercatoKultur este, pe lângă grădină de vară, spațiu de co-working, mic târg cu food-trucks, producători locali și beri artizanale autohtone, dar și un spațiu în care se întâmplă tot felul de evenimente culturale, de la mici concerte, la piese de teatru sau proiecții de filme în aer liber.De asemenea, este un spațiu child friendly, cu o zonă dedicată special celor mici: Pixel Land. Așadar, rătăcire plăcută prin oraș!Weekendul următor venim cu un alt traseu și cu o altă selecție de locuri noi și interesante unde să ieși.