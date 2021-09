Weekend trending în București (V): brunch corean în Pipera, bere artizanală într-o fostă fabrică de mobilă, cină „Obor To Table” și un București mai prietenos cu pietonii

Dar să începem cu cafeaua de specialitate fără de care nu poate fi început regulamentar niciun „weekend trending”.este o mică prăjitorie de cafea de specialitate, în apropiere de Piața Victoriei, ce are în aceeași locație și o cafenea.Dacă ești fan cold brew, aici poți găsi această licoare și îmbuteliată, marcă proprie, numai bună de luat acasă sau pentru mai târziu. Au și o mică terasă, dar și multe lucruri bune care merg de minune cu cafeaua, cum ar fi cannoli sau pasteis de nata Saint Roastery. FOTO: FacebookDe aici poți să faci o plimbare prin Parcul Kiseleff și pe frumoasele străzi cu nume de capitale, pentru a lua mai apoi metroul de la Aviatorilor, până la Pipera.Da, e ciudat să mergi în weekend în Pipera, în Mecca corporatiștilor, dar e și asta o aventură, mai ales că aici s-a deschis un restaurant / magazin coreean unde sigur vei avea parte de tot felul de surprize. Se numeșteși a fost deschis cu binecuvântarea Ambasadei Coreei de Sud din București.Este un colț de Rai pentru toți cei pasionați de noodles, dar și care-și doresc să încerce lucruri noi, cum ar fi korean pizza cu kimchi, tocăniță de seafood și tofu, supă coreeană de alge, un păhărel de soju sau makgeolli etc.GURI GURI. FOTO: FacebookMai mult, de aici poți să-ți iei pentru acasă nu doar produse coreene, dar și meal kit-uri pentru a-ți face la aragazul tău de acasă specialități din Coreea de Sud.Ca să merite „safari-ul” prin Pipera, îți propunem să bei sfânta bere artizanală într-un loc cu adevărat special:. Așa cum îi spune și numele, este barul celor de la Ground Zero, unii dintre pionierii berii artizanale din București.Hangar by Ground Zero. FOTO: FacebookȘi nu este vorba doar de un simplu bar, aici și-au mutat și microberăria, care are la vedere tank-urile în care fermentează noile sortimente. Locul este destul de ascuns (o să rătăcești un pic până-l găsești) și amenajat într-o fostă hală a fabricii de mobilă Compil - în stilul berlinez, băieții au păstrat aspectul industrial.În cazul în care nu te-ai săturat cu mâncarea coreeană, ai aici și burgeri buni de laSpațiu Tehnic. FOTO: FacebookTot în incinta complexului de hale de la adresa Pipera 44, găsești și, un spațiul de cultură urbană, club, terasă și bar, cu mâncare de la Hala Mahala și tot felul de evenimente, party-uri și concerte. Deci, poate merită să arunci un ochi și să bei o bere și aici.Pentru desert te trimitem înapoi în oraș, în Floreasca, la deja renumitul, pentru că se știe că aici nu vei cunoaște dezamăgirea dacă îți este poftă de o porție de clătite. Unde mai pui că poți să bei încă o cafea de specialitate, ca să te mai trezești după berile artizanale din Pipera.Frudisiac. FOTO: FacebookPe strada alăturată, pe Puțul lui Zamfir la numărul 40, găsești și o frumoasă pictură murală cu un mesaj optimist (I’m not sure how, but I will), realizată de artista Wanda Hutira, cu un an în urmă, în iarna lui 2020.Pictură murală de Wanda Hutira. FOTO: FacebookPentru cină va trebui să-ți îndrepți picioarele (sau trotineta sau bicicleta) spre o străduță dintre bulevardele Ferdinand I și Pache Protopopescu. Mai exact, până pe Fluierului 33, unde se află restaurantul nou deschis, unde gătește chef Mihai Toader, care a în trecut a făcut o figură frumoasă și la MasterChef.Soro.lume. FOTO: FacebookMeniul este unul plin de lucruri deosebite. De exemplu, un desert cu care s-au lăudat recent pe pagina de Facebook este descris astfel:„Sigur ați auzit de MBS. La noi înseamnă Măr ars în pălincă, Brânză de burduf de putină și Smântână grasă de Ibănești. Totul acoperit de un caramel cu pălincă. Desertul ideal, echilibrat, nu doar dulce, dumicatul perfect.”Dacă asta nu te face să vrei să încerci lucrurile care se prepară aici, atunci nu știu ce ar putea. De asemenea, ca să fim cât mai clari, specificul restaurantului este „Obor To Table”, adică feluri de mâncare gătite cu ingrediente care descriu sezonul, gătite cu tehnici de pe teritoriul României în bucătăria lor din curte.Dacă vrei să treci pe la Soro.lume, neapărat sună înainte ca să faci rezervare.Spuneam la început că weekendul ăsta are loc Street Delivery în mai multe zone din București: Senatul României, Baza Sportivă Cireșarii, NOD Makerspace, Arthur Verona și Grădina Universitarilor.Printre numeroasele evenimente care se vor desfășura în cadrul acestei ediții ( programul complet îl poți consulta aici ) se regăsește și un concert găzduit de- sâmbătă, 17 septembrie, începând cu ora 16:00 și până la 02:00.Guest House. FOTO: FacebookE o ocazie bună să vezi cum arată noul loc în care s-a mutat de prin luna mai acest club emblematic pentru scena de clubbing din București, într-o hală din fostul complex al Industriei Bumbacului.De muzică se va ocupa Kapnobatai, un producător şi DJ versatil, cu seturi sensibile şi melodioase, numai bune de dansat, dar și Delia Teșileanu, DJ și gazdă radio la Soho Radio, o artistă care va amesteca în stilul specific jazz și broken beat.