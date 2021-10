Weekend trending în București (VI): brunch la „băcănia micilor producători”, patiserie și deserturi ca în Franța, cele mai interesante beri artizanale românești și cele mai bune ginuri din oraș

Însă, dacă vremea se menține caldă, toate recomandările din acest episod se pot desfășura în aer liber (deci, ceva mai în siguranță pentru toată lumea), deoarece toate locurile menționate au terase sau produse care pot fi consumate în aer liber.Shopron. FOTO via FacebookDe această dată începem traseul din zona Parcului Kiseleff. În spatele lui, pe strada Barbu Ștefănescu Delavrancea, la numărul 5, se află recent deschisa cafenea și gelaterie. Te poți alimenta de aici nu doar cu cafea bună, dar și cu gelato de la Sweetology. În plus, ești la câțiva metri de unul dintre puținele parcuri frumoase pe care ți le pune la dispoziție acest oraș.De aici, îți recomand să o iei la pas pe străzile dintre bulevardul Aviatorilor și Șoseaua Pavel D. Kiseleff, până la, băcănia micilor producători.Real Foods Epic. FOTO via FacebookDar nu este vorba despre un simplu magazin cu produse locale, pentru că aici gătesc Chef Nico Lontraș și Chef Johnny Șușală (aka 2Chefs). Și o fac direct cu ingrediente din oferta băcăniei, adică cu cele care provin de la mici producători locali și care, în cele mai multe cazuri, sunt din registrul bio/eco, fără conservanți și coloranți.Este locul ideal pentru un brunch delicios și sănătos, iar meniul îl poți consulta din timp la acest link . Următoarea oprire este aproape de Calea Victoriei, care, așa cum îți spuneam, în acest weekend nu este pietonală.Öhlala Pâtisserie. FOTO via FacebookDe curând, Bucureștiul s-a îmbogățit cu o nouă cofetărie/patiserie deosebită. Este vorba de. Aceasta a fost deschisă în luna septembrie de către Alina Petrea, absolventă a renumitei școli Ritz Escoffier, din Paris.Acolo ea a învățat tainele patiseriei de la chefi francezi renumiți, precum François Perret, Tristan Rousselot și Olivier Lainé, recunoscuți la nivel internațional pentru creațiile lor.În plus, Alina Petrea a realizat și un stagiu de două săptămâni în laboratorul lui François Perret, cel care a fost declarat cel mai bun cofetar din lume în 2019, de către asociația Grandes Tables du Monde.Alina s-a întors în România în 2020, după aproape 30 de ani petrecuți în Paris, și a pus bazele Öhlala Pâtisserie alături de soțul său, francezul Sébastien Cazac, cu o investiție de 100.000 de euro.În meniu vei găsi produse inedite, precum tarta de fistic cu flori de portocal, Banoffee - tartă cu banane și caramel, moelleux au chocolat și tradiționalele choux, în variantele cu cremă de cafea, ciocolată și vanilie.În plus, în cadrul laboratorului propriu se produc aici și produse de patiserie - madlene, financier cu fistic - prăjitura franțuzească din făină de migdale, cu unt de alune de pădure și fistic -, plăcintă cu mere și diferite tipuri de foietaj cu fructe proaspete.Pictura murală „Reverse City”. FOTO via FacebookDupă această doză de dulce, recomand o plimbare până pe strada Arthur Verona, care și-a schimbat aspectul după Street Delivery 2021, derulat între 17 și 19 septembrie. Dintre picturile murale pe care le poți admira aici, la numărul 43 o vei găsi pe cea numită, realizată de Lucian Sandu Milea - arhitect, artist, iubitor al orașului și al transformării.„El ne va provoca la reflecții asupra patrimoniului construit printr-o pictură murală menită să direcționeze atenția privitorului către demolările abuzive.Lucrarea se numește „Reverse City” – titlul ne îndeamnă deja să ne imaginăm în ce se va transforma zidul artistului – un oraș inversat, unul reparat, reconstruit, păstrat?”, spune descrierea picturii murale de pe site-ul Street Delivery.Hop Hooligans Taproom. FOTO via FacebookDar nu te-am adus în această zonă doar pentru a admira arta de pe pereții orașului, ci și pentru că la câteva străzi distanță se află, barul celor de la Hop Hooligans, unul dintre brandurile de craft beer care experimentează cel mai mult și care produce unele dintre cele mai surprinzătoare și colorate beri artizanale de pe piața noastră.Este locul unde vei avea ocazia să te numeri printre primii care gustă noile lor creații și experimente. Ele apar cu regularitate și sunt anunțate pe pagina lor de Facebook.Hop Hooligans au apărut în 2016, iar misiunea lor declarată a fost să experimenteze cât mai mult și să facă cele mai interesante și nebune beri. Le-a ieșit din plin, pentru că acum au un portofoliu impresionant, iar licorile lor se regăsesc în localuri din toată țara, chiar și din Marea Britanie sau Polonia.De asemenea, se pot mândri că sunt primii berari artizanali din România care-și vând licorile și la doză de aluminiu. De aici și până la următoarea destinație nu e deloc mult de mers și merită fiecare pas făcut, pentru că vei găsi un loc care-ți va servi fix ce trebuie după câteva beri grele.Pastrami and more. FOTO via FacebookEste vorba de, un mic local specializat în sandvișuri cu pastramă de vită. Pe lângă această specialitate, mai găsești și sandvișuri făcute cu cârnați afumați sau porții de cartofi prăjiți cu toppinguri de pastramă și brânză, adică Pastrami Poutine - o chestie pe care e foarte probabil că nu ai încercat-o până acum.Ultima destinație din traseul din acest weekend este un bar care este dedicat 100% iubitorilor de gin, iar treaba asta se reflectă și în denumirea locului:GinOteca. FOTO via FacebookOamenii de aici știu cum să mixeze băuturile în pahare astfel încât să-ți surprindă simțurile și să te transforme într-un fan al ginului, asta dacă încă nu erai până acum. Meniul este o adevărată „carte de alchimie de arome inedite” suprapuse peste notele diverselor tipuri și branduri de gin.Ține și un ochi pe pagina lor de Facebook, locul unde anunță când mai au evenimente precum Tipsy Tuesdays, în care prezintă un anumit brand de gin și toate cocktailurile făcute cu acesta vin la un preț special.