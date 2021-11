Înainte de un weekend anormal de cald cu grătar, am întrebat un expert: Chiar trebuie să beau bere dintr-un pahar înghețat?

Pentru cele mai multe beri, temperatura ideală este între 4 și 13 grade Celsius, cu berile mai ușoare la temperaturi mai mici decât cele cu gust mai intens, ca stout, porter sau belgienele dubbel și tripel. Băute acasă, berile vin direct din frigider, în care temperatura medie este de 4-5 grade. La bar, berea sub presiune vine numai bună de rece.Unii entuziaști merg un pas mai departe și îngheață paharele ca să le arate însetaților cât de rece este berea lor. Dar cei care se pricep cu adevărat nu aprobă acestă practică, din mai multe motive.În primul rând, un pahar de la gheață nu răcește cu adevărat o bere care este servită la tempeartura corectă. Zach Mack, proprietarul lui ABC Beer Co. de la New York City, spune: „Unora le place să spună: Pot face berea și mai rece, chiar dacă o torn dintr-un butoiaș rece ca gheața. E un fel de lăudăroșenie, mai degrabă pentru aspect, când iei un pahar și simți că-ți îngheață în mână.”Mai mult – congelatorul poate crea mici cristale de gheață pe suprafața sticlei, care – explică Mack – „reprezintă nuclee de carbogazificare”. Aceasta crează instantaneu spumă în bere și o răcește puternic pentru scurt timp. „Dar apoi se încălzește peste punctul de îngheț și de fapt sfârșești cu un pahar plin cu o bere răsuflată.” Pe când o servire corectă înseamnă cu un centimetru și ceva de spumă deasupra, o astfel de fiță este în detrimentul caracteristicilor olfactiv-gustative, care se pierd prin carbogazificare.Un alt motiv ca să vă abțineți de la a îngheța paharele? Curățenia. „Un pahar pus la rece atrage mirosuri din frigider sau congelator. Este destul de neplăcut”, spune Mack.Deși multe localuri la modă vor continua să se mândrească cu înghețarea paharelor, nu prea veți găsi un barman de calitate care să o facă. Așa că, data viitoare când vreți să vă impresionați prietenii amatori de bere, serviți-o direct din frigider sau butoiaș într-un pahar de bere curat – fără alte fițe.