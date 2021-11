Weekend trending. Ce să faci când mergi în Brașov, dincolo de clișee: brunch și cină în noua bucătărie românească, clătite franțuzești, o terasă săsească de la 1905, cea mai mare pictură murală dintr-un centru istoric și multe beri artizanale

Aerul curat de munte (deși Brașovul se numără printre cele mai poluate orașe din România ), priveliștea frumoasă, atmosfera relaxată, dar și numeroasele locuri unde poți să iei masa în oraș, fac ca acest oraș să fie foarte iubit (mai ales) de toți cei care nu locuiesc în el - nu degeaba „probabil cel mai frumos oraș din România” este o expresie des folosită de cei care-l vizitează.Adevărul este că Brașovul are un farmec aparte și este mereu surprinzător dacă ești dispus să-l iei la pas, chiar și fără să te îndepărtezi prea mult de Centrul Vechi.Așa că ți-am pregătit un traseu cu recomandări care sigur o să-ți facă mai plăcută mica vacanță de un weekend sub Tâmpa. Nu uita că încă suntem în plin val 4 al pandemiei, așa că ține masca pe nas și certificatul verde la îndemână.Tekafe. FOTO: FacebookBrașovul nu duce deloc lipsă de cafenele de specialitate, așa că o să-ți recomand trei locuri, toate cu personalitate:și- fiecare se află în zone diferite ale Centrului Vechi.Deschisă în 2015, Croitoria de cafea a ajuns una dintre cafenelele de specialitate preferate atât de turiști, cât și de localnici. E o combinație de coffee shop, prăjitorie de cafea şi day-office, toate într-un spaţiu prietenos din buza Centrului Vechi.Dacă te nimerești aici și cu Mugur Tureschi, proprietarul, atunci te poți lungi cu el și la povești despre cafea și Brașov. În schimb, Tekafe se află chiar la o aruncătură de băț de Piața Sfatului, iar aici îl găsești pe Andrei Tecău (fratele tenismenului Horia Tecău), pasionat de cafeaua bună și proprietarul micii cafenele de specialitate.Meniul este variat, cafeaua este preparată prin diverse metode alternative cum ar fi syphon, V60, aeropress, ibric, sau pe bază de espresso în combinație cu lapte.E un loc care colaborează cu prăjitorii locale, naționale, cât și cu prăjitorii internaționale. În meniu sunt și beri artizanale sau produse locale de patiserie, iar terasa are vedere spre Tâmpa.Twin Beans se află între Piața Sfatului și Piața Unirii (cea de-a doua piață ca mărime din oraș), iar aici ești deja în Prund-Șchei, fost cartier românesc al Brașovului vechi. Cafeneaua se află într-un demisol, dar are și o mică terasă amenajată într-o remorcă auto. E un loc frecventat mai ales de scheieni, așa că în timp ce-ți bei cafeaua poți să iei pulsul vieții tihnite de aici.Bistro de l'Arte. FOTO: FacebookPentru un brunch memorabil, nu există loc mai bun în Brașov ca. El se prezintă ca unul dintre restaurantele din Brașov „care oferă mâncare și ospitalitate așa cum și-ar dori oricare dintre noi să primească”, dar nu e doar atât.Este și unul dintre localurile brașovene care au făcut istorie, cu 20 de ani de existență și experiență, și care în timp a devenit o veritabilă emblemă a orașului (sunt oameni care vin special în Brașov ca să mănânce aici).O altă garanție a lucrurilor bune din meniul de la bistro e și faptul că Oana Coantă, bucătarul (nu-i prea place denumirea de chef) și co-proprietarul Bistro de l’Arte, a fost desemnată de ghidul Gault&Millau „Woman Chef of the Year” în 2019.E plin Brașovul de clătite, care mai de care mai uriașe, dar dacă vrei să încerci o porție cu adevărat specială din acest desert, o poți face la, după o plimbare care te scoate din Centrul Vechi, dar te ține aproape.Le Pompon Rouge. FOTO: FacebookLocalul aparține unui francez care s-a mutat în urmă cu 20 de ani în România. El a adus specialitatea numită galette în Brașov. Acestea sunt un fel de clătite făcute cu făină de hrișcă și care se servesc ca mic dejun, cu ou, jambon sau brânză Emmental.Au și clasicele crepes, făcute și ele după rețete franțuzești originale, și care vin umplute cu ciocolată, mere caramelizate sau cremă de mandarine cu lichior de portocale. Treci pe aici și sigur te vei lungi la povești cu proprietarul, care este foarte deschis să-ți detalieze tot ce vrei să știi despre bucătăria franțuzească sau despre aventura sa în România.Din acest punct îți recomandăm să urci pe străduțe din zonă, până laun local amenajat într-o casă frumoasă și cu istorie, cu o curte superbă și o priveliște pe măsură.Waldkafe. FOTO: FacebookWaldkafe a fost deschis aici în 1905 de către familia Kuschmann, devenind un punct de atracţie al vremii, mai ales pentru cei ce în fiecare duminică se plimbau către pădurea de pini din apropiere. La vremea respectivă ea a funcționat ca pensiune, dar și ca restaurant/cafenea, și oferea, pe lângă frumuseţea priveliştilor de deasupra Bartolomeului și Martinsberg până la Cetăţuie, şi o panoramă asupra Ţării Bârsei, toate acestea însoţite de muzica vremurilor.În 2019 și-a deschis din nou poarta și te așteaptă cu tot felul de lucruri bune, bere germană și povești pe care Călin Pop, proprietarul, ți le va spune cu mare plăcere și prietenie.Și, dacă tot ești în zonă, mai poți să faci câțiva pași pe strada Cloșca și vei ajunge în pădurea de pini de aici, din Șprenghi, care-ți va oferi peisaje foarte diferite de cele cu care te-a obișnuit Tâmpa. Kind reminder că pozele făcute aici dau foarte bine pe Instagram.Chiar dacă pare că ai ajuns departe de Centrul Vechi, ești la doar 15 minute distanță. De la Waldkafe, strada Crișan te scoate chiar în Livada Poștei. De aici, poți să faci o plimbare până în Piața Sfântul Ioan, pentru a admira șiEa a fost începută pe calcanul Mănăstirii Franciscane „Sfântul Ioan” în anul 2017 de Lucian Sandu Milea și Ana Toma (ei au pictat cele șapte bresle ale vechiului oraș: șelari, țesători, fierari, cojocari, aurari, curelari și scutari, într-o notă personală și plină de culoare), iar în 2019 a fost completată de Alex Baciu și IRLO, doi muraliști foarte apreciați.Rezultatul final este o lucrare pop suprarealistă, care nu doar că atrage privirile și îi face pe trecători să-și scoată telefoanele, dar a oferit zonei identitatea de care avea nevoie, pentru că înainte aici a funcționat o parcare.De asemenea, dacă vrei să mai descoperi un loc de promenadă nou apărut în Brașov, află că începând cu vara lui 2020 s-a deschis, care face acum legătura dintre Piața Sfatului și Aleea După Ziduri.Sigur după atâta plimbare ți s-a făcut din nou foame, așa că pentru cină îți recomandăm un restaurant care s-a deschis de un an și care i-a surprins plăcut pe toți cei care le-au trecut pragul:LIRIC social club. FOTO: FacebookEste tot un restaurant din categoria noua bucătărie românească, cu tot felul de preparate tradiționale reinventate și gătite cu ingrediente de la producători locali. Ei spun că fac „gastronomie cu poezie” și, la cum arată preparatele, poți să te convingi singur că le iese.Ca să pui punct acestei zile, nu te scoatem din Blumăna, ci te trimitem la, un bar cu terasă interioară cu vedere la Tâmpa. Au și încălzitoare, dacă vrei să rămâi afară, dar și un meniu plin de beri artizanale, vin fiert și multe cocktailuri.Aftăr Stube. FOTO: FacebookÎn serile de weekend e tot timpul atmosferă, iar multe dintre mese sunt ocupate de brașoveni ieșiți cu prietenii la bere, unii după o tură cu „bița” până în Poiană, pe Drumul Vechi, alții cu chef de vorbă după o săptămână de muncă.Și interiorul este cel puțin interesant, o aglomerare de obiecte vechi și ciudate e expusă pe pereți, chiar și pe tavan, de la nevăstuici împăiate, la picioare de manechine sau capete vopsite de statui și multe tablouri, unele vandalizate cu sens.