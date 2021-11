Weekend trending. Ce să faci în Brașov, dincolo de clișee (II): brutărie artizanală cu gomboți și ișlere, brunch printre biciclete, degustare de vin între terenuri de tenis și o vizită la cea mai nouă piață de produse locale

Îți spunem unde să bei o cafea de specialitate într-un loc plin de culoare și cu mic dejun delicios, de unde poți să-ți iei cele mai bune tarte, ișlere, gomboți sau pâine artizanală, unde se stă la coadă pentru cel dorit gelato din oraș, în ce nouă piață s-au strâns cei mai apreciați producători locali, unde poți lua prânzul printre biciclete și într-o atmosferă boemă, iar la cină îți zicem despre cele mai bune paste din oraș, dar îți oferim și două opțiuni unde să bei o bere artizanală sau un pahar de vin / prosecco.se află la o mică distanță de Colina Universității Transilvania, la intersecția dintre Plevnei și Mihai Viteazul, și la o aruncătură de băț de prima pictură murală de 360 de grade din Brașov, realizată de artista Wanda Hutira în colaborare cu Maria Zurbagiu, intitulată „Stop Joc”.Zatz Coffee House. FOTO: FacebookAm menționat asta și pentru că în interiorul Zatz Coffee House există o altă pictură murală superbă, semnată de un alt artist renumit, Alex Baciu . În afară de cafeaua de specialitate făcută din boabele prăjite local la Spired Roasters, găsești la Zatz și un brunch bun, dar și un loc ideal atunci când vrei să lucrezi un pic remote.La cinci minute distanță de cafenea se află, una dintre cele mai apreciate brutării artizanale din oraș și locul de unde poți să-ți iei la to go (pe perioada pandemiei interiorul e închis) nu doar pâine proaspătă, dar și alte produse de patiserie, tarte și specialități tipice pentru această zonă a țării, cum ar fi gomboții (găluște cu prune) sau ișlerele - un desert local unic.Brutăria Simplu. FOTO: FacebookDe reținut că multe dintre restaurantele bune din oraș se aprovizionează cu pâine și alte produse de aici. Dacă tot ești în zonă și ți-ai luat ceva la pachet de la Brutăria Simplu, poți să urci pe Colina Universității Transilvania pentru a admira Brașovul și din alt unghi și să-ți savurezi pachețelul aici.Apoi cobori pe strada Dealul Morii, faci dreapta pe Sitei și apoi stânga pe Victor Babeș, până la numărul 32, unde se aflălocul unde și-a mutat bucătăria și bistro-ul Simone. Fixelli e și cafenea și bar cu grădină de vară și loc de reparat biciclete sau magazin de accesorii pentru bicicliști.De ceva vreme, cam de pe la începutul pandemiei, aici gătește și Simone, iar zilnic e un alt meniu disponibil, cu feluri de mâncare delicioase și de multe ori cu accente orientale sau asiatice (Dhal de linte, Orez Biryani cu conopidă, clătite coreene, pui marocan etc.).De reținut că bucătăria e deschisă până la ora 17:00. Pentru desertul din acest episod te trimitem până în Prund, la cea mai populară gelaterie printre scheieni:. La niciuna dintre gelateriile din oraș n-am văzut să se facă coadă mai mare ca aici. Poate că știu localnicii ceva ce turiștilor le scapă.Gelato Mania. FOTO: FacebookAm încercat și noi gelato din acest loc de mai multe ori și putem spune că înțelegem de ce se așteaptă chiar și un sfert de oră la coadă pentru trei gusti într-un cornet.Următoarea oprire e la, un mic bar care, deși e în centrul orașului, e ferit de aglomerările care se produc la terasele din Piața Sfatului. Unde mai pui că priveliștea de aici este minunată, pentru că ai în imediată apropiere Tâmpa care în perioada asta a anului e o explozie de nuanțe de galben, roșu și portocaliu, cu câteva puncte verzi din loc în loc.Cafe Central. FOTO: FacebookLa Cafe Central ai beri artizanale, drafturi de beri normale, vin fiert și vinuri la sticlă sau cocktailuri, cu alte cuvinte un meniu generos de băuturi cu care să-ți pună sângele în circulație. Mai e de menționat că se află într-o intersecție care a fost transformată de curând în piațetă și zonă pietonală, deci încă un motiv în plus de a trece pe aici.Dacă după plimbarea asta ți s-a făcut foame, poți lua cina la, localul despre care mulți spun că ar avea cele mai bune paste din oraș. Tot ce e în meniu e de încercat (și fructele de mare sau celelalte feluri de mâncare care nu sunt paste), iar terasa încălzită, atmosfera și, bineînțeles, mâncare te vor face să te simți un pic ca în Italia.Dei Frati. FOTO: FacebookDe fapt, localul e afacerea de familie a doi frați care au lucrat în restaurante din Italia timp de mai mulți ani, înainte de a se întoarce aici pentru a-și deschide propria afacere. Felurile de mâncare de la Dei Frati nu sunt gătite cu paste din comerț, ci cu paste făcute tot de ei, în restaurant - unul dintre frați a fost timp de o lună în Italia, la un curs de făcut paste.Pentru a pune punct, îți sugerăm să o faci așa cum am și început, în afara Centrului Vechi, la, pe o stradă din spatele Dealului Cetății. Cum îi spune și numele, este un wine bar care aduce laolaltă o sortimentație diversificată de vinuri în asociere cu partea gastronomică internațională.Ma Cocotte Gastro Wine Bar. FOTO: FacebookMai mult, în acest weekend are loc acolo și o degustare de vinuri. Este cel de-al doilea eveniment din cadrul seriei Wine Taste November, în care clienții sunt invitați să exploreze diversitatea a 30 de vinuri de la cinci crame din România, aducând laolaltă experiența unică a soiurilor internaționale și cea a tehnicilor de vinificație specific românești.Un alt aspect interesant al acestui local este că e înconjurat de terenuri de tenis (ferestrele din spate au vedere spre două terenuri cu zgură), fiind vecin și cu Clubul Școlar Dinamo.Ca bonus: înainte de a pleca din Brașov, plănuiește un mic ocol și până la cea mai nouă piață din oraș, deschisă pe 1 octombrie. Acest loc a fost conceput ca un Farmers Market care să ofere brașovenilor, și nu numai, posibilitatea de a avea acces la o piață în care să fie disponibile produse de înaltă calitate direct de la producătorii locali.Shopron. FOTO: Facebook„Ne-am mai gândit și că la Shopron nu doar alimentele sunt importante ci și socializarea. Poate deveni un nou loc de întâlnire, un loc în care brașovenii să se adune indiferent de anotimp. Și pentru că ne plac lucrurile bine făcute și care să fie mereu solide și impunătoare, am reușit să facem din Shopron cea mai mare piață acoperită din Transilvania cu o suprafață de peste 15.000 de metri pătrați”, scriu cei de la Shopron.Așadar, poți pleca de aici cu produse locale de cea mai bună calitate, de la mezeluri, la brânzeturi, fructe, legume, vinuri, murături etc. De ținut minte că începând cu 1 decembrie, aici va fi organizat și un târg de Crăciun.