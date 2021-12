De ce ne lipsesc petrecerile de Crăciun împreună cu colegii de muncă

Magician: „Înainte de 2020 aveam cam 15 evenimente în decembrie. Anul ăsta am avut vreo cinci”

Psiholog: „Petrecerile și teambuilding-urile sunt oportunități de actualizare a spațiului comun: Am cui să-i cer ajutorul când mă împotmolesc?”

Cum pot compensa firmele lipsa petrecerilor de Crăciun?

„În interior, petrecerile de Crăciun și Revelion vor putea fi organizate cu ocuparea a maximum 50% din spațiul restaurantului în care se desfășoară și se vor putea întinde pe tot parcursul nopții, fiind ridicată interdicția de circulație a persoanelor nevaccinate.În nopțile de Crăciun și Anul Nou nu vor fi restricții privind ora până la care vor putea funcționa restaurantele, iar accesul se va face cu certificat de vaccinat, cu un test sau cu dovada trecerii prin boală. (…)”, a explicat Raed Arafat Alina Geonea de la firma de organizat evenimente Smart Event Marketing & The Dream Team ne-a dezvăluit că doar 30% din clienții lor tradiționali au ales să organizeze petreceri de Crăciun anul acesta, în format fizic, respectând legislația în vigoare (capacitate redusă, fără dans etc.).„În acest context, trebuie menționat faptul că preferințele clienților s-au modificat, în sensul în care restaurantele de top au fost înlocuite cu spații deschise sau semideschise (terase)”, ne mai spune Alina Geonea.Ea susține și că pandemia a schimbat, fără doar și poate, activitatea agențiilor care organizează evenimente corporate.„Petrecerile de Crăciun au fost cele mai afectate de contextul pandemic; dacă o conferință B2B poate fi organizată online, când vorbim despre Christmas parties, lucrurile sunt puțin diferite. Crăciunul înseamnă interacțiune umană. Crăciunul înseamnă căldură.Craciunul înseamnă bucuria de a petrece timp împreună cu echipa, de a oferi cadouri și îmbrățișări. Se poate observa cum „căldura Crăciunului” a fost parcă furată și înlocuită cu frica, frica de virus. Echipele sunt distante, oamenii se gândesc de două ori înainte de a oferi o îmbrățișare împreuna cu acel cadou de Secret Santa.În opinia mea, va fi nevoie de ani până ca petrecerile de Crăciun să fie cum erau odată: calde, pline de bucurie și energie pozitivă.”Andrei Gîrjob. FOTO: FacebookȘi Andrei Gîrjob susține că farmecul petrecerilor de Crăciun s-a cam dus, iar el știe cel mai bine asta, având în vedere că este un magician apreciat și căutat nu doar de către companii pentru a le distra angajații, dar și de multe televiziuni.„Înainte de 2020, Crăciunul era una dintre cele mai aglomerate perioade. Aveam petreceri corporate în și în jurul Bucureștiului și prin țara. Luam un eveniment pe seară, deci, în jur de 15 evenimente în decembrie ar fi o estimare pertinentă.În decembrie 2020 am avut doar patru evenimente corporate și astea în online. Anul ăsta am vreo cinci. Pe online m-am adaptat, sunt plusuri și minusuri. Este comod să poți face show-ul de oriunde, dar magia are puțin de suferit.Deși mesajul trece prin ecran, nu e același lucru. Aplauzele se văd doar pe ecran, nu se aud, unii nu pornesc camerele. Și, de cele mai multe ori, există probleme de conexiune, sunet etc.”, îmi spune Andrei.Tot el încheie spunând următoarele: „Pandemia a afectat tare mult cariera mea, deși se spune că tu îți joci cărțile care îți sunt împărțite. Dar România nu scapă de mine, nu mă las ușor, dar neșifonat nu ies din pandemie.”Multe dintre companiile care nu au fost neapărat afectate în mod direct sau financiar de pandemie, tot au ales să nu organizeze anul acesta petreceri de Crăciun, ca să nu se complice cu „situația pandemică” și să nu se încurce în recomandările și restricțiile ambigue oferite de autorități.Și, chiar dacă nu pare chiar un capăt de țară că multe companii nu mai fac petreceri de Crăciun, această decizie are un impact semnificativ asupra angajaților.Petrecere de Crăciun. FOTO: Alamy/ Profimedia ImagesSabina Strugariu este psiholog și ne explică cât de importante sunt astfel de evenimente corporate precum petrecerile de Crăciun sau team building-urile:„Suntem ființe sociale – ne naștem în relații, ne rănim în relații, ne vindecăm în relații – întrucât creierul nostru este programat genetic să caute conexiune atât pentru a supraviețui, cât și pentru a ne intensifica starea de bine.Întâlnirile, petrecerile și team building-urile sunt contexte de interacțiune socială, de cunoaștere și împărtășire personală și profesională și sunt utile în crearea unei identități de grup sau de lucru, în descoperirea valorilor comune, a punctelor forte și slabe ale fiecărui participant, dar sunt și momente de destindere, distracție și amuzament.”Absența acestor evenimente se traduce prin intensificarea sentimentului de izolare, înstrăinare și chiar pierdere a identității profesionale, ne spune Sabina.„Fiecare persoană are nevoie de validare și apreciere pentru cine este ca individ cu personalitatea, valorile și utilitatea sa, însă avem o nevoie la fel de intensă de apartenență și conexiune și de îngemănare – dincolo de responsabilitatea personală pe care fiecare dintre noi o are pentru bucățica sa, suntem cu adevărat eficienți atunci când ne înțelegem locul și sensul în schema globală a lucrurilor.Petrecerile și teambuilding-urile sunt oportunități de actualizare a spațiului comun, atât la nivel personal, cât și profesional – avem perspective comune? Ne este ușor să comunicăm unii cu ceilalți? Putem colabora când descoperim că suntem diferiți? Ne apreciem corect unii pe alții?Cum gestionăm conflictele când apar? Cum ne raportăm la echilibru viață privată-muncă? Ne confruntăm cu aceleași dileme/ probleme/ dificultăți? Am cui să-i cer ajutorul când mă împotmolesc? Ș.a.m.d.Conexiunea virtuală este necesară și extrem de potrivită, mai ales în contextul unei pandemii care ne restricționează capacitatea de a ne întâlni fizic, însă nu este suficientă atunci când vorbim de tot acest schimb de energie și susținere pe care limbajul și tehnologia nu le „traduc” mereu în mod autentic și cu toate nuanțele și înțelesurile.”Lipsa petrecerilor corporate de Crăciun nu-i afectează doar pe angajați/ corporatiști. Îmi amintesc că în vremea studenției era o practică răspândită în a vâna petrecerile de Crăciun date de companiile mari (telefonie mobilă, băuturi carbogazoase, benzinării etc.), cu un număr mare de angajați, prin cluburi generoase ca spațiu precum Fratelli.După ora 12 se trecea ușor de paza de la intrare și se profita la maximum de băutura gratis. E un obicei care s-a menținut și a devenit o tradiție printre studenți atâta timp cât au existat petrecerile de Crăciun corporate, adică până înainte de pandemie.O întreb pe Sabina ce ar trebui să facă firmele pentru angajați ca să compenseze absența petrecerilor corporate de Crăciun și a team buildingurilor.„Această pandemie ne provoacă pe toți să devenim mai creativi și inventivi cu modurile în care reușim să ne satisfacem nevoile de contact fizic, apropiere și interacțiune față în față și cred că este important să nu desconsiderăm importanța acestor momente pentru psihicul și sănătatea mintală a oamenilor.Există moduri în care angajatorii pot încerca să creeze contexte de interacțiune: de la a organiza petreceri sau teambuilding-uri în locații aerisite, cu reguli de bună funcționare clare și stabilite de comun acord cu angajații (dezinfectare, purtarea măștilor etc.), pe durate mai reduse de timp, sub formă hibridă (cu posibilitatea de a alege cine participă fizic și cine online, în funcție de gradul de risc pe care și-l asumă un individ).În cazul în care petrecerile sunt imposibil de organizat în persoană, cred că este importantă crearea unui spațiu virtual de socializare și împărtășire comun – pe echipe, departamente țări, etc. (în funcție de numărul de angajați, domeniul de activitate).Se pot gândi anumite giftbox-uri care să aibă tematică de petrecere, de Crăciun sau de ce își doresc oamenii, pe care să le deschidă împreună sau se pot găsi modalități pentru a organiza Secret Santa sau orice alt ritual pe care îl practicau înainte de pandemie, dar cu un twist, astfel încât oamenii să se simtă în continuare parte a unui întreg, a unei comunități și a unei identități.”