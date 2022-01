Weekend trending în București: 10 localuri deschise în 2021 care ar merita vizitate și în 2022

Arzu (Romulus 85)

Laboratorio Brew Room (Calea Victoriei 222)

Wing.eat (Schitu Măgureanu 61)

Smokăreală (Mendeleev 33)

Hushimo (Mendeleev 8)

Bucataria.local food (Ion Slătineanu 30)

Mamizza (Bulevardul Corneliu Coposu 6)

Naive (I.C.Brătianu 36)

Fork Ana Tower (Blvd. Poligrafiei 1C, Ana Tower)

Acuarela (Polonă 40)

În cele ce urmează, prezentăm zece localuri nou deschise în Capitală în 2021 și care merită vizitate și în 2022.FOTO: Arhiva personalăArzu este un mic bistro care și-a deschis porțile în luna decembrie a lui 2021. Este creația Cristinei Mazilu ( mazilique.ro ), un food blogger foarte apreciat și fost editor șef la revista BBC Good Food.Până acum ea avea Mazilique Studio, un spațiu unde ținea ateliere de gătit și ședințe foto de produs. În 2021 a decis să deschidă propriul local și așa a apărut Arzu, întâmpinat cu mult entuziasm de iubitorii de „good food” din București.Având în vedere popularitatea de care se bucură Mazilique în comunitatea de cooking, merită să treci pe aici pentru un brunch și o cafea de specialitate.FOTO: FacebookÎn acești doi ani de pandemiei, Calea Victoriei a devenit „noul Centrul Vechi”, devenind zona preferată de going out a bucureștenilor - a ajutat și faptul că în multe dintre weekend-urile din 2021 Calea Victoriei a fost pietonală. Aici au apărut foarte multe localuri noi, de la cafenele, la gelaterii, baruri sau restaurante.Mai aproape de Piața Victoriei și-a deschis porțile și un bar mai deosebit, un „brew room” cu un design special și cu un meniu dedicat celor care doresc să experimenteze.Găsești aici tot felul de cocktailuri deosebite, dar și beri artizanale marca Mad Scientist, un brand foarte interesant originar din Budapesta. La draft, berea e turnată în pahare Erlenmeyer, inspirate de cele din sticlăria de laborator de chimie.Dacă ești la o plimbare prin Cișmigiu și te lovește foamea sau pofta de aripioare picante, trebuie să știi că la o aruncătură de băț s-a deschis un mic local specializat în fix în asta: aripioare de pui prăjite, servite, bineînțeles, cu cartofi prăjiți și tot felul de sosuri.În meniu găsești, printre altele: Buffalo Wings, Sriracha Honey Wings, Pepper Lime Wings, Creamy Onions Wings, Barbeque Wings. De menționat că Wing.eat a început inițial ca un food truck, iar în 2021 proprietarii au decis să facă pasul către o locație fixă.Și Smokăreală e un food truck cunoscut printre cei care frecventează festivalurile și, întocmai ca Wing.eat, în 2021 fondatorii au deschis o locație fixă în apropiere de Piața Amzei. Pe lângă meniul menit să bage în sperieți pe orice vegan și care promite un „ospăț cu carne românească gătită domol în stil texan”, locația arată foarte bine, nu doar la interior.În zilele mai călduroase, poți să iei masa pe o terasă amenajată în remorca unui camion care e parcat în fața restaurantului, o chestie mai rar întâlnită în București.Găsești la ei și beri artizanale deosebite care să meargă cu preparatele din meniu și, în plus, e foarte posibil să iei și la pachet tot felul produse afumate pe care Smokăreală le produce în stilul propriu și cu multă atenție la calitate.Dacă tot suntem în zona Piața Amzei, îți mai propunem un loc de aici care și-a deschis porțile în luna decembrie a lui 2021. De această dată e vorba de un bistro cu specific asiatic: Hushimo.Preparatele de aici sunt inspirate din bucătăria thailandeză, vietnameză și khmeră (cambodgiană). Designul localului este unul modern și aerisit, iar în zilele mai călduroase va funcționa aici și o terasă în curtea din spatele localului.În meniu poți găsi două dintre cele mai bune supe asiatice Pho Bo sau Tom Yum, dar și Pad Thai Chicken, Fried Rice Chicken sau Nem Nem (spring rolls-urile prăjite cu carne de porc), pentru a enumera doar câteva dintre preparatele din meniu.Bucătăria.localfood și-a deschis ușa pentru prima dată în vara lui 2021, pe 31 iulie, și este restaurantul a doi frați: Adrian și Gabi Alexe, născuți în Buzău. Visul lor a fost să ajungă să aibă propriul local unde meniul să conțină preparatele cu care au crescut ei, adică „local comfort food” gătit cu ingrediente de calitate ce provin de la producători locali.La puțin timp după deschidere, Băcătăria.localfood a devenit un magnet pentru toți cei care-și doreau un brunch mai deosebit, la care să încerce un burger cu parizer pané și unul dintre cele 13 spumante românești, servite și la pahar. Însă, meniul se schimbă constant și e de fiecare dată surprinzător, chiar dacă mizează pe preparate clasice.Pentru o perioadă, Mamizza a dispărut din peisajul bucureștean, deși se bucurase de un mare succes la public, câștigând rapid renumele de „locul cu cea mai bună pizza din oraș”. Dispariția s-a datorat procesului de relocare a restaurantului, iar spre sfârșitul lui 2021 și-a deschis din nou porțile, de această dată în apropiere de Piața Unirii.E cu siguranță locul pe care trebuie să-l vizitezi atunci când ți se face poftă de pizza, dar fiind la mare căutare e bine să faci o rezervare din timp. În 2021 au apărut și două noi restaurante la înălțime, sky bar-uri care oferă priveliști superbe celor care aleg să ia masa aici.Naive se află chiar în buricul târgului, la ultimul etaj al fostului Magazin București. Astfel, cei care iau cina aici vor avea și o vedere superbă asupra Centrului Vechi al Bucureștiului. Ca un indiciu al calității și al profesionalismului acestui restaurant stă și premiul câștigat recent la G ala Horeca Awards - premiul publicului pentru cel mai bun gastrobar.Restaurantul Fork Ana Tower este amenajat după un concept inedit, care-și propune să îmbine autenticul românesc cu designul contemporan și propune o experiență culinară fine dining sub umbrela conceptului de „gourmet tradițional”.Acesta se află la etajul 25 al clădirii de birouri Ana Tower, din nordul Bucureștiului, așa că e de la sine înțeles că priveliștea va fi amețitoare, la propriu, iar cei care suferă de rău de înălțime ar trebui să evite mesele de lângă ferestre.De la sine înțeles e și faptul că este un restaurant scump, dar de încercat mai ales atunci când vrei să impresionezi sau să fii impresionat.Acuarela nu este un loc nou deschis în București, dimpotrivă. Însă, la începutul acestui an, după multe teste, rețete și evenimente slow-food, și-au deschis propria bucătărie cu ingrediente în mare parte locale, regionale și de la producători mici.Fondatorii ne-au povestit și ce au pregătit acum pentru meniul de la Acuarela bistro:„Am ales să împărtășim cu voi ce ne place nouă cel mai mult să mâncăm, adunând în jurul papilelor gustative comunitatea de producători din jurul nostru: Grădina Corbilor , Brânza Maturată de la Meșendorf, Manufactura de Brânză, Brutăria Maria Ioana și mulți alții.Meniul este împărțit în trei categorii: Omnivor, vegetarian și vegan și cuprinde preparate precum: - Pulled Pork gătit lent la cuptor, pe toast artizanal cu cașcaval maturat și sos de muștar cu miere; Obor Cheesesteak - vrăbioară de vită românească, baghetă artizanală, ceapă trasă în tigaie și cașcaval maturat; the smashed burger - chiflă artizanală, cașcaval maturat, vită românească, frunze verzi ecologice; Pulled Mushroom Artisan - toast-ciuperci gătite lent, cașcaval maturat, ridichi ecologice și sos de muștar cu miere; Salată de frunze verzi ecologice cu năut copt, pară poșată în vin și dressing de rodie; Telemea proaspătă pe grătar cu frunze verzi, ridichi, ceapă murată și sos de smântână cu mărar.”De asemenea, vei avea ocazia să descoperi la Acuarela și brunch-uri cu langoși & brânză maturată și fluștucuri&gustărele tematice. Motto-ul lor este #detaliilecertimp și funcționează și în bucătărie.