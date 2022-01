Festivalul Internațional Film O’Clock dă startul înscrierilor pentru  masterclass-ul online dedicat jurnalismului de film

Articol webPR​

Cea de-a doua ediție a Festivalului Internațional Film O'Clock are loc în perioada 1 - 6 martie 2022, în șase țări unite de meridianul 25° longitudine estică, cu același fus orar: România, Lituania, Bulgaria, Grecia, Egipt și Africa de Sud, cu proiecții simultane în cinematografe sau spații fizice partenere din fiecare țară participantă, și cu evenimente de industrie și dezbateri în mediul online.





Înscrierile pentru competiţia de scurtmetraje s-au încheiat în acest weekend însumând peste 90 de producții curajoase din ultimii doi ani, înscrise din toate cele șase țări participante. Dintre acestea, 60% sunt scurtmetraje de ficţiune, 24% animaţii, iar 16% documentare. România, Egiptul şi Lituania au cele mai multe producţii înscrise în concurs. Selecţia filmelor urmează a fi făcută de delegaţi din ţările participante, iar competiţia, care va avea loc pe durata festivalului, va cuprinde premii acordate deopotrivă de public şi de organizatori.





Ediția din 2022 aduce ca noutate organizarea unui masterclass online introductiv pe tema jurnalismului de film, principala dorință a organizatorilor fiind să extindă formatul în anii următori. Cursul, care va fi susținut de jurnalistul și criticul de film Davide Abbatescianni, sâmbătă, 5 martie, între orele 12:00 și 14:00 (GMT +2), își propune să ofere o imagine de ansamblu a meseriei de jurnalist de film, cu un accent deosebit pe munca editorială desfășurată de publicațiile de specialitate.





"Înțelegem că există o necesitate reală de a pune în lumină jurnalismul de film și critica de film, de a vorbi despre cum evoluează și se schimbă ambele, de a ne gândi la provocările industriei cinematografice în lumea modernă și de a vorbi despre oportunitățile de cooperare atunci când vine vorba de festivaluri de film." (Mirona Radu, director Film O’Clock International Festival)





Davide Abbatescianni este un jurnalist și critic de film stabilit în Cork. În prezent, este corespondent pentru revista Cineuropa, unde scrie în mod regulat despre cinematografia europeană. Rubricile sale au apărut și în alte publicații internaționale, precum The Calvert Journal, The New Arab, Variety, New Scientist, POV Magazine, Reader's Digest, Filmexplorer, Film Ireland, Cinemafemme.com, blogul Europa Distribution și blogul Independent Cinema Office.





Este curator de film în cadrul proiectului Support to EU Film Festivals, a cărui misiune principală este de a îmbunătăți calitatea festivalurilor organizate de delegațiile Uniunii Europene în întreaga lume.





Tinerii interesați să participe la acest masterclass sunt rugați să trimită un CV, o scurtă scrisoare de motivație și un răspuns scurt la întrebarea Ce înseamnă Film O'Clock pentru tine? la adresa de mail: office@foc-iff.com, până pe 20 februarie. În urma primirii dosarelor, organizatorii vor selecta până la 18 participanți din țările în care se desfășoară Festivalul Internațional Film O'Clock 2022: Lituania, România, Bulgaria, Grecia, Egipt și Africa de Sud.





Cursul pentru participanții selectați este gratuit. Mai multe detalii despre conținutul masterclass-ului se găsesc pe website-ul festivalului

Festivalul este un eveniment anual, competitiv și nespecializat, iar cea de-a doua ediție a festivalului este organizată și produsă de Creatrix Fama și Fundația ABI.