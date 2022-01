Weekend trending în București. Unde poți să ieși în oraș cu copiii: restaurante cu locuri de joacă, muzee inedite, librării și chiar o fermă cu animale

Restaurante

Muzee

Librării

Alte activități

De aceea e important să faci activități cu copiii care să-ți facă plăcere și ție sau să găsești locuri de going out care au și spații de joacă, în care copiii sunt supravegheați, unde pot să-și descarce energia, cât timp tu te relaxezi la masă cu prietenii.Cu gândul la aceste lucruri am făcut lista de mai jos, cu locuri de ieșit în oraș atunci când ai copii.Fabrica. FOTO: FacebookDupă o plimbare prin Parcul Carol, poți merge cu întreaga familie la. Aici ai loc de joacă atât afară, cât și indoor. Însă, având în vedere că e iarnă, o să te intereseze mai mult locul din interior.Există două spații destinate copiilor: unul la parter și altul la etaj. Parterul este pentru toți copiii și este spațiul destinat distracției sau organizării de petreceri. Găsești aici fussball, hokey, măsuță lego, jucării și un castel cu patru încăperi.Etajul este locul destinat copiilor ceva mai mari, unde se pot juca pe consolă XBOX one kinetics, pot să vadă filme, să se relaxeze citind etc. Partea bună e că părinții își pot vedea copiii aflați în locul de joacă direct pe telefon.În zona Floreasca ai restaurantul, un local care s-a deschis în urmă cu 25 de ani și care a crescut alături de clienții săi, ceea ce a dus inevitabil și la necesitatea unui spațiu de joacă pentru copii.Așa se face că acum părinții își pot lăsa copiii în cei 60 de metri pătrați amenajați special pentru a-i distra pe cei mici, bineînțeles, sub supraveghere.White Horse. FOTO: FacebookParcul Herăstrău este preferat de mulți părinți pentru plimbări lungi alături de copii, iar aceștia trebuie să știe că atunci când obosesc și li se face foame, pot face un popas laNu au spațiu de joacă, dar în weekenduri, în intervalul orar 13:00- 15:00, se organizează tot felul de activități pentru cei mici, de la pictat pe față, la baloane modelabile și altele. De asemenea, există meniu pentru copiii de sub 10 ani, iar aceștia primesc și o carte de colorat și culori.În partea de est a orașului, chiar lângă Parcul IOR, se află, un restaurant aflat la ultimul etaj al centrului comercial Galeriile Titan, ce oferă o priveliște de la înălțime asupra parcului.Aici există și, un loc de joaca educativ cu un concept unic și inovator, destul de spațios și foarte atractiv pentru cei mici. Ei pot fi lăsați sub supraveghere, în timp ce tu iei masa.KLANkids. FOTO: FacebookDe menționat că este nevoie de rezervare pentru a-ți lăsa copilul în spațiul de joacă, și costă (25 lei/zi în timpul săptămânii și 45 lei/zi în timpul weekendului).O mențiune specială la acest capitol merge spre, care are o curte generoasă și cu un spațiu de joacă în aer liber, cu hamace și nisip.Însă, în mod evident, funcționează doar când afară este suficient de cald pentru ca terasa să fie deschisă. De ținut minte pentru la primăvară.Muzeul CFR. FOTO: FacebookCând vrei să faci o activitate educativă, atât pentru copil, cât și pentru tine, poți întotdeauna să plănuiești o ieșire la un muzeu. În general, există ideea preconcepută că muzeele sunt plictisitoare și că nu ar fi pe placul copiilor, dar nu este deloc așa.Există în București cel puțin câteva astfel de locuri extrem de îndrăgite de copii. Ca părinte, poate nu poți să înțelegi fascinația copiilor pentru trenuri, dar există o explicație psihologică de ce toți copiii ajung să iubească trenurile De aceea,este o idee foarte bună pentru a-ți duce copii și pentru a învăța mai multe despre trenuri. Găsești aici machete de locomotive, trasee cu trenulețe electrice - numite diorame, ceasuri CFR și multe fotografii și informații interesante.Dinozaurii și animalele sunt alte două subiecte care-i obsedează pe copii. Așa că trebuie neapărat să ajungi la. Pe lângă expozițiile permanente, aici au loc constant și evenimente deosebite, expoziții temporare de reptile vii sau de fluturi, plus tot felul de programe educative foarte bine gândite.Și părinții pot descoperii lucruri noi și fascinante, de exemplu: uriașul schelet de elefantul preistoric (Deinotherium gigantissimum) expus la Antipa provine din Mânzați, județul Vaslui, și este cel mai mare și complet din lume, e unicat mondial și are o vechime de aproape 8 milioane de ani.este o altă idee bună. Aici e destul de mult de umblat și povestit copiilor despre casele și tradițiile românești, iar ei cu siguranță vor fi fascinați de faptul că pot intra în toate clădirile expuse aici, fără nicio restricție.În plus, tu te vei simți ca un turist prin diverse sate din țară, din regiuni prin care n-ai ajuns și probabil că nici nu o să ajungi vreodată. Unul dintre cele mai interesante exponate este casa săpată în pământ, care seamănă cu cele din The Hobbit, doar că Bordeiul Drăghiceni este un tip de casă semi-îngropată, întâlnită în mod tradițional prin zona orașului Caracal, nu în Comitat.Iată și câteva muzee moderne.Muzeul simțurilor. FOTO: Facebookeste vizitat în egală măsură de oameni mari, cât și de copii, și asta pentru că e compus din mai multe camere în care poți să experimentezi iluzii optice, să te pozezi în camere infinite sau pe un pat de cuie, stând cu picioarele pe tavan sau într-o încăpere în care ești fie gigant fie pitic, pentru a enumera doar câteva dintre atracții.Inaugurat în 2019,are o capacitate totală de 350 de vizitatori simultan, iar cei mici pot învăța prin joc lucruri interesante despre lumea în care trăiesc.În momentul de față există două tururi: o călătorie în jurul Pământului în 80 de minute, în care cei mici vor explora și învăța despre cele 7 continente; și o călătorie în lumea piramidelor și a Egiptului antic, unde copiii vor săpa în nisip după artefacte, vor găsi cheia camerei comorilor, vor afla despre hieroglife etc.Muzeul Copiilor. FOTO: Facebookse recomandă ca primul muzeu interactiv pentru copii din România, unde aceștia învață „știința jocului și jocurile științei”.Este un loc care-și propune să împrietenească copiii cu matematica, fizica, chimia, optica, geografia. Și, prin joc, să le explice lumea într-un limbaj simplu și amuzant. Există aici în jur de 100 de exponate interactive, iar unele vor reprezenta o provocare chiar și pentru adulți.Librăria Carusel. FOTO: FacebookÎn cazul în care vrei să-ți înveți copiii cu librăriile și să petreci și tu niște timp înconjurat de biblioteci pline de cărți, există câteva locuri care-ți permit să faci acest lucru. De exemplu, laexistă o zonă dedicată copiilor, care se află la etajul 1.Aici au loc în mod constant evenimente pentru copii și găsești și spații de joacă dedicate acestora. În spatele clădirii mai există și terasa Verona, care, atunci când vremea permite, e destul de generoasă pentru a servi și ca spațiu de joacă și explorare pentru copii.Numită și „cea mai frumoasă librărie din România”,ideală pentru a veni cu copiii într-un loc plin de biblioteci care o să-i fascineze și o să devină rapid locul lor preferat. Aceasta se desfășoară pe șase niveluri însumând 1000 de metri pătrați.Există etaje dedicate în exclusivitate literaturii pentru copii sau jucăriilor, iar aceștia sunt bineveniți să se joace aici. De menționat că la ultimul etaj există și un bistro.Seneca. FOTO: Facebookeste librărie, spațiu de coworking și de evenimente. Aici nu plătești consumația, ci timpul petrecut: 12 lei / oră. În acești bani sunt incluse și ceaiuri delicioase, fructe, limonadă și snackuri ( dulci / sărate) - toate la dispoziție în bucătăria cu autoservire.Mai găsești și mii de cărți în română și limbi străine, reviste de specialitate, mese de lucru, proiector, scanner, imprimantă și Wi-Fi bun. E un loc perfect mai ales pentru părinții care lucrează de acasă și care vor să mai schimbe decorul.Ei pot să vină aici cu copiii și, în timp ce ei își văd de munca de pe laptop, să-i lase pe cei mici să citească. În plus, aici mai au loc din când în când și evenimente dedicate copiilor.Ferma animalelor. FOTO: FacebookDacă ești în căutarea unui parc mai deosebit, poți să-l vizitezi împreună cu cei mici pe cel mai nou din oraș:. Amenajările sunt minimale deoarece zona, nefrecventată de oameni, a atras foarte multe specii de păsări și animale, transformându-se în „a doua deltă” a Bucureștiului, după Parcul Natural Văcărești.Dacă tot ești în această parte a orașului, poți da o fugă și până la. Activitățile de aici au loc preponderent în aer liber, iar copiii de la oraș au ocazia de a cunoaște și interacționa cu animalele domestice care în mod normal se regăsesc în ogrăzile și fermele oamenilor de la țară.E garantat că cei mici se vor îndrăgosti de acest loc, nu degeaba acest concept de farm park a devenit atât de popular în alte țări din Europa.Dacă ți s-a făcut dor de locuri mai exotice, dar n-ai nici bugetul și nici timpul pentru a călători până în cealaltă parte a globului, îți sugerăm să dai o fugă până în cealaltă parte a orașului, laAici te poți bucura de o zi întreagă la piscină cu întreaga familie, chiar și iarna, pentru că totul este indoor, bazinele cu apă termală fiind sub o cupolă de sticlă. Există zone special dedicate copiilor, dar și zone în care aceștia nu au acces.În zona Galaxy ai cel mai lung sistem de tobogane indoor din Europa, cu 16 curse tematice, iar în zona Palm ești înconjurat de o grădină botanică cu zeci de plante exotice și peste 1400 de palmieri.