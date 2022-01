Weekend trending în București: Cele mai cool restaurante din oraș pentru vegani

Încă de prin 2018 dieta vegană a început să fie adoptată de tot mai multă lume și a devenit un trend cu o creștere explozivă la nivel mondial . Motivele care au dus la acest lucru sunt multe: de la neîncrederea crescută în industria cărnii, la beneficiile pentru sănătate pe care le-ar aduce renunțarea la produse animale sau chiar pentru a lupta cu încălzirea globală.Tot în 2018 a apărut pe Netflix și documentarul „ Game Changers ”, în care se arăta cum o dietă vegană poate crește performanțele fizice, iar pentru acest lucru erau prezentați și sportivi din toate domeniile care au cunoscut succesul după ce s-au lăsat de mâncat produse animale.La acel moment, s-a vorbit mult despre acest documentar și din ce în ce mai mulți spectatori au devenit „plant curious”. Cunosc personal câteva persoane care au renunțat să mai consume produse animale după ce l-au văzut.Ce vreau să spun cu această scurtă introducere, este că veganismul nu mai e de mult o „mică sectă” sau o curiozitate, nici măcar în România, iar o dovadă în acest sens este și numărul mare de restaurante dedicate veganilor.Acestea fiind zise, iată doar o scurtă listă cu ce opțiuni de going out există în București pentru cei care nu consumă produse animale.Rawdia. FOTO: Facebookeste un restaurant și magazin vegan și raw vegan, care s-a deschis de ceva ani în București și a reușit astfel să strângă în jurul său o comunitate activă și devotată de oameni care au eliminat produsele animale din viața lor.Găsești aici tot felul de specialități, deserturi, dar și meniuri zilnice care nu plictisesc. Există și opțiunea de abonament, pentru ca mâncarea vegană să-ți fie livrată zilnic. Pe partea de magazin, ai o ofertă destul de generoasă de hrană vie şi superfoods, dar și toată gama de produse de la Filgud, brandul vegan al alergătorului Andrei Roșu Arome. FOTO: FacebookÎn zona din spatele parcului Cișmigiu găsești un alt restaurant renumit în cercurile de vegetarieni și vegani:Bineînțeles, nu trebuie să fii un vegan pe viață pentru a lua masa aici, poți să încerci acest restaurant și atunci când vrei să faci un mic detox, mai ales că are și o atmosferă plăcută, chiar romantică, iar grădina de vară din curtea interioară este un loc deosebit, atunci când vremea de afară permite să iei masa aici. Au în meniu și tot felul de smoothies, dar găsești și beri artizanale.Vyro Raw & Vegan Bistro. FOTO: Facebookse află la o străduță distanță de Arome. Spre deosebire de acesta, Vyro are un meniu exclusiv vegan și raw vegan. Găsești aici de la aperitive și salate, supe, pizza sau lasagna și deserturi. Ai și meniu zilnic, de luni până vineri, care include supă, fel principal și desert. Deci, ai putea să încerci măcar o perioadă stilul de viață vegan cu profitând de oferta celor de la Vyro.Sara Green. FOTO: Facebookse recomandă drept primul restaurant vegan din România și este un local micuț cu feluri de mâncare de tipul fast-food, dar fără să conțină ingrediente de origine animală.Ca o mică curiozitate, restaurantul poartă numele fiicei proprietarului, care și-a dorit să-i ofere acesteia cele mai sănătoase și gustoase feluri de mâncare și deserturi pe bază de plante.În cazul în care-ți plac burgerii vegani, aici s-ar găsi unii dintre cei mai buni din oraș, în care carnea este înlocuită de jackfruit sau quinoa.Samsara. FOTO: FacebookDupă ce a dat lovitura în Cluj, devenind unul dintre cele mai apreciate localuri din oraș,a venit de curând și în București. Meniul de aici este vegetarian / vegan.Felurile de mâncare sunt gătite cu multă atenție la ingredientele folosite, utilizându-se doar produse locale și sezoniere, dar se dă o foarte mare importanță și gustului, preparatele având la bază combinații creative, care câștigă astfel arome surprinzătoare.Mai este de menționat că meniul este foarte generos și are tot felul de lucruri care n-au cum să te lase indiferent, cum ar fi sushi-ul vegetarian și raw-vegan.Unison. FOTO: Facebookeste un bistro vegan, fără alte variațiuni de meniu. În bucătărie se gătește exclusiv din plante, după rețete proprii create de chef vegan Tania Nicoară, cu ingrediente de sezon proaspete.Stau foarte bine pe livrări, iar pe magazinul online au și o secțiune de cadouri pentru cei care sunt curioși să încerce sau au trecut deja la dieta vegană.Verv.kitchen. FOTO: Facebooks-a deschis în 2021 și este un alt local care se adresează veganilor din oraș sau celor care-și doresc să mănânce cu adevărat sănătos. În preparatele de aici se folosesc doar ingrediente naturale și organice. În plus, și băuturile din meniu respectă și ele același profil vegan și bio/organic.De ținut minte că localul are și o grădina de vară foarte frumoasă, cu atmosferă intimă și plăcută, atunci când vremea de afară permite acest lucru.Raw Bakery. FOTO: Facebookeste, așa cum îi spune și numele, o cofetărie care nu se folosește decât de ingrediente din plante și gătește totul raw, adică fără puterea focului.Tot ce găsești aici este 100% natural, bio, fără zahăr, fără lactoză și fără gluten. Cu toate acestea, prăjiturile reușesc ca prin magie să fie foarte gustoase și aproape identice cu cele care conțin toate lucrurile menționate anterior. Trebuie neapărat să le încerci chiar dacă nu ești adeptul dietei vegane sau raw vegane, măcar de curiozitate.Ergo. FOTO: Facebookeste restaurantul posh al veganilor / vegetarienilor, cel puțin așa se recomandă. Este situat fix lângă Casa Poporului, are un design atractiv și un meniu din care lipsește cu desăvârșire glutenul. Însă, e de menționat că au în meniu și destule feluri de mâncare cu carne sau ingrediente de origine animală.Cu toate acestea, e clar locul unde poți să-ți scoți jumătatea mai bună și vegană la o cină romantică și memorabilă, mai ales dacă tu nu ești vegan și îți dorești să ai și alte opțiuni. În meniu sunt multe lucruri interesante pe care te lăsăm să le descoperi singur.Coolinart. FOTO: FacebookDacă te-ai plimbat pe Calea Victoriei, sigur ai remarcat restaurantul, spun asta pentru că pe terasă există un avocado imens, care n-are cum să nu-ți atragă privirea și care, în același timp, semnalizează faptul că aici se folosește foarte mult acest fruct.Nu este un local exclusiv vegan / vegetarian, dar vei găsi în meniu o multitudine de astfel de preparate. Apropo de avocado, aici ai ocazia să mănânci supă cremă de avocado, prăjitură cu avocado și burgeri vegani cu avocado, pentru a da doar câteva exemple. De asemenea, aici s-ar găsi și unul dintre cei mai gustoși burgeri vegani din București.