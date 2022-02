Weekend trending în București: în ce locuri poți să faci „digital detox” și să joci cu prietenii un board game

Cei doi ani de pandemia au făcut să ne vedem mai rar cu prietenii, cel puțin la început, în starea de urgență, dar și în perioadele cu restricții mai dure. Grupurile de amici care-și făcuseră un obicei din a se strânge pentru a juca un board game s-au văzut nevoite să renunțe la această tradiție sau să o mute în online.Însă, contrar așteptărilor, vânzările de board games nu au scăzut , dimpotrivă, la nivel mondial ele au crescut cu 22% în 2020, în primul an de pandemie. Explicația ar fi că familiile au început să stea mai mult împreună și și-au dorit să petreacă timp și în jurul unui board game.De asemenea, în perioadele în care măsurile de restricție au fost relaxate, din ce în ce mai multă lume a vrut să facă un „ digital detox ” și să se conecteze din nou în offline cu prietenii, iar jocurile de societate au reprezentat modalitatea ideală de a face acest lucru.Acest aspect ne-a făcut să ne întrebăm unde pot bucureștenii să se întâlnească pentru a se bucura de un astfel de „digital detox” și să joace un board game cu prietenii.Pentru că știam că înainte de pandemie laputeai să plătești timpul petrecut aici (12 lei / oră) și aveai la dispoziție și board games, am întrebat dacă se mai poate face asta și acum.Ștefania Oprina, parte din echipa de la Seneca, ne-a răspuns că, de când cu pandemia, au scos jocurile din oferta lor:„Parcă nu ni se pare intuitiv să pună toți mâna pe aceleași obiecte, mai ales din hârtie. Înainte aveam multe, acum a rămas șahul care, fiind de lemn, se dezinfectează ușor.”Lente. FOTO: FacebookUn loc cu vechime în ceea ce privește jocurile de societate este, dar și ceva mai nou deschisa locație, din apropiere de Piața Lahovarii (Dionisie Lupu 78).De-a lungul timpului, locațiile Lente (au mai existat două care s-au închis între timp) au strâns în jurul lor o comunitate numeroasă de bucureșteni pasionați de board games. Încă poți juca aici Catan, Dixit, Activity, pentru a enumera doar câteva dintre cele mai populare jocuri de societate ale momentului.Însă, dacă ai un board game anume, mai special, pe care-ți dorești să-l joci cu prietenii, cel mai bine este să suni înainte și să întrebi. De menționat că pe măsură ce a trecut timpul, cele două locuri s-au specializat mai mult pe partea de restaurant și au neglijat un pic partea de board games.Snakes and Wizards. FOTO: FacebookUn loc în care găsești nu doar cele mai populare board games, dar și tot felul de rarități sau ciudățenii, este„Ideea deschiderii unui astfel de loc a venit destul de firesc, deoarece, după părerea mea, jocurile de societate reprezintă unul dintre cele mai plăcute moduri de a-ți petrece timpul liber împreună cu prietenii sau familia.”, ne spune Bogdan Panoiu, proprietar.Tot el mărturisește că, fiind o afacere făcută din pasiune nu e neapărat profitabilă, dar că acum se află într-un moment ok, după un an și jumătate de inactivitate forțată, din cauza pandemiei. Oferta de board games de aici este impresionantă, peste 750 de titluri, și este una dintre cele mai mari ludoteci publice din țară.„Spun „publice” pentru că în România există unele colecții personale mult mai mari, chiar dacă pare incredibil.”, subliniază Bogdan. În plus, există și o zonă dedicată foosball-ului, cu mese profesionale Bonzini și Roberto Sport (recunoscute oficial de Federația Internațională de Fotbal de Masă).Este și locul în care Academia de Fotbal de Masa organizează periodic campionate. Dacă vrei să vezi cum decurge un astfel de meci între doi jucători profesioniști, o poți face aici. Deasupra barului sunt trecute pe tavan tot felul de vrăji, găsești pe aici și baghetele folosite de Harry Potter, o mătură zburătoare sau un ou de dragon ascuns printre sticlele de băutură. Apropo de asta, nici cei pasionați de berea artizanală nu vor fi dezamăgiți, pentru că oferta este una generoasă.De curiozitate, îl mai rog pe Bogdan să ne povestească un pic și despre persoanele care-i trec pragul și care sunt cele mai populare board games.„Pot fi împărțite în trei categorii. Cea mai mare parte este reprezentată de cei care ajung aici în grupuri mari, de opt-zece persoane, și preferă în principal jocurile de petrecere, fie că sunt jocuri de deducție, jocuri cu roluri ascunse sau jocuri de dexteritate.Jocurile preferate: Activity, Codenames, Rezistența, Dixit Odyssey, Lift it, Cards Against Humanity, Exploding Kittens, Saboteur, Bang, Spyfall, Decrypto, Cash’n’Guns. Cel de-al doilea segment important este reprezentat de persoane care preferă jocurile ce oferă diferite căi către câștig și implică analiza acestora în detaliu.Aceste jocuri pot fi jucate de maxim șase jucători. Jocurile preferate: Catan, Ticket to Ride, Stone Age, Carcassonne, Pandemic, Wingspan, Everdell, Dominion. Din ultima categorie fac parte persoanele care acorda o deosebita atenție analizei acțiunilor proprii, cât și a acțiunilor celorlalți parteneri de joacă.Fiecare mișcare pe planșa de joc este atent analizată în funcție de efectul imediat și mai ales de cel pe termen lung. Aceasta ultima categorie reprezintă mai puțin de 10% din totalul persoanelor care ne vizitează. Jocuri preferate: Brass, Through the Ages, Mage Knight, Food Chain Magnate, Twilight Imperium.”Journey Pub. FOTO: FacebookUn alt loc din oraș în care se strâng pasionații de jocuri de societate este, un bar / restaurant pe mai multe etaje și care are o zonă dedicată special board game-urilor: DownBelow.Aici jocurile sunt asigurate de CBG (Creative Board Gaming) care pune la dispoziție o colecție de peste 250 de titluri, în plus, un membru al echipei lor este disponibil pentru a te ajuta cu explicații. De asemenea, cei de la CBG organizează din când în când aici (dar și în alte locuri din oraș) și competiții de board games sau seri de socializare.Timeout Cafe. FOTO: Facebooks-a dezvoltat tot în jurul jocurilor de societate, dar și a celor de pub, cum ar fi foosball sau darts. Ce-i drept, nu se poate vorbi de o diversitate la fel de mare ca cea de la cele două locuri menționate mai sus, dar este o alternativă bună atunci când ești în căutarea unui spațiu în care să te aduni cu câțiva prieteni pentru un „digital detox” la un Catan sau Monopoly.Mancave. FOTO: FacebookSpre deosebire de locurile menționate până acum,îmbină board game-urile cu gaming-ul pe consolă. Așadar, poți să ieși cu prietenii aici și pentru un campionat de FIFA 21 sau Mortal Kombat XL. În plus, e bine de știut că au și un simulator auto.Pe partea de jocuri de societate găsești un meniu cu unele dintre cele mai populare titluri: Cards Against Humanity, Carcassonne, Catan, Risk, Pandemic etc.