Weekend trending în București, de Valentine’s Day: Locuri și evenimente care pot scoate romantismul din oameni

Evenimente care fac bine la romantism, în weekendul 12-13 februarie

Pentru a nu le oferi și politicienilor de la noi ocazia de a veni cu idei precum introducerea unor ore de „romantism” pentru creșterea natalității (care, apropo, e la cel mai scăzut nivel din ultimii 100 de ani ), ne-am gândit să facem noi o listă cu locuri din oraș perfecte pentru un brunch sau o cină romantică. Plus câteva evenimente din acest weekend care au legătură, directă sau indirectă, cu dragostea.Infinitea. FOTO: FacebookÎn Cotroceni, în apropiere de Parcul Romniceanu și fix lângă scările curcubeu de aici, se află ceainăria. Aceasta se află într-o casă al cărei interior a fost decorat în accente baroce, cu mult mobilier vechi recondiționat și multe obiecte de artă sau de epocă.Dar ce e cu adevărat deosebit la acest loc este terasa din grădină, care, indiferent de anotimp, pare un loc rupt dintr-un basm. Este cu siguranță un loc care-ți va impresiona jumătatea. În meniu vei găsi cu precădere ceaiuri, sucuri de fructe și deserturi homemade. În unele perioade este la mare căutare, așa cu cel mai bine ar fi să suni să faci o rezervare din timp.Simbio. FOTO: FacebookPentru un brunch ca la carte și mai ales dacă afară este vreme de stat la terasă, poți merge la. Aici găsești pe parcursul întregii zile unul dintre cele mai bune English Breakfast-uri din oraș, dar și alte feluri de mâncare care să se potrivească mai bine cu un prânz romantic.Interiorul are un design aparte, fiind amenajat special pentru a oferi celor care-i trec pragul acel sentiment plăcut de hygge. Dar grădina de la Simbio este cu adevărat specială, așa că atunci când suni pentru rezervare, întreabă dacă sunt locuri și pe terasă.Voila. FOTO: Facebookeste restaurantul chef-ului Radu Dumitrescu, pe care acum îl poți vedea și în juriul de la Masterchef . Încă de la intrarea pe terasă îți poți da seama că ești în locul care trebuie pentru o cină sau un brunch romantic, pentru că ești întâmpinat de patru litere mari care formează cuvântul: AMOR.Interiorului acestui bistro șic, este amenajat într-o minunată casă interbelică și te va cuceri din prima, fără să fie pretențios. Este ideal pentru cinele romantice sau pentru momentele în care vrei să-ți răsfeți toate simțurile. Fiind vorba de un jurat de la Masterchef, poți să-ți dai seama că mâncarea este adevărata piesă de rezistență.Shift. FOTO: Facebookeste un alt bistro în care romantismul nu se lasă așteptat, fiind prezent încă de la intrare. Mica grădină cu care se deschide localul este una boemă, plină de plante agățătoare și luminițe, lumânări și o atmosferă intimă.Interiorul este și el unul care încurajează cinele romantice, chiar dacă amenajat într-o notă mai minimalistă. Se mănâncă bine, iar prețurile sunt mai mult decât decente pentru un local din buricul târgului.POT.Stories. FOTO: FacebookLavei avea impresia că iei cina într-un showroom de mobilă vintage, plin de plante. Totul a fost amenajat într-un spațiu rece, industrial, dar îmbrăcat într-o „ţesătură organică, dar funcţională, care încurajează sistemul senzorial prin texturi virgine: tencuială finisată natural, lemn, piatră, metal, lână, funie împletită, ceramică“, după cum își descriu și proprietarii localul.Cu alte cuvinte, este un spațiu care impresionează, iar mâncarea este și ea pe măsură, adică deosebită.Cișmigiu - Bistro La Etaj. FOTO: FacebookDacă tot vorbim de romantism și sărbători dedicate iubirii, nu putea lipsi din această listă și probabil cel mai roz restaurant din București. Situat la doi pași de cel mai vechi parc al Bucureștiului,are motto-ul: „La Vie En Rose la etajul 6 al Hotelului Cișmigiu”.În plus, apusurile de aici sunt superbe, așa că e bine ca cina romantică să o planifici și în funcție de asta, dacă vrei să ai parte de efectul maxim. Pentru o cină cu aer mediteranean, dar mai ales dacă te gândești la un pește bun sau niște fructe de mare proaspete,este locul în care trebuie să faci rezervarea.Prețurile sunt ceva mai piperate, dar nu exagerate pentru ce oferă. Interiorul arată și el foarte bine și e posibil să stai cu ochi mai mult în tavan, încercând să descifrezi din câte feluri de tigăi, pahare, sticle sau ceainice sunt făcute candelabrele de aici.Sera Eden. FOTO: Facebook, mutată de pe Calea Victoriei pe lângă Grădina Icoanei, este acum un „hub urban specializat pe mixologie și arta gustului”.Nu sună prea romantic, dar noua terasă a devenit rapid the place to be, iar sera construită aici, în care poți să stai la căldură în timp ce savurezi un cocktail bun, te face să te simți ca și când ai fi părăsit pentru o clipă Bucureștiul.Lovin’ Winebar & Bistro. FOTO: FacebookNu e neapărat locul pentru o cină romantică, dar cu siguranță e cadrul ideal pentru a sta la povești în doi și pentru a mai comanda o băutură înainte de a te urca într-un Uber spre casă... … sau spre, locul în care poți încheia într-o notă romantică (doar are love în nume) o zi pe care ați petrecut-o împreună, rătăcind prin oraș.La Lovin’ vii mai ales cu pofta de a împărți un vin bun, pentru că în asta este specializat acest mic bistro/winebar, dar și pentru a pune pe masă câteva preparate care să te facă să-ți mai dorești să comanzi un pahar sau o sticlă de vin. Aici au loc destul de des și degustări de vin și merită să încerci măcar o dată această experiență.Pe 12 februarie, la, bar specializat în cocktailuri, are loc o expoziție de bijuterii, dar începând cu ora 16:00 îți poți face o poză polaroid alături de persoana iubită.Un mic party cu muzică asigurată de .C.C, Grecescu și Lucian Roșu, de la Milkywaves, are loc lape 12 februarie. Este cu tematică de Sf. Valentin, având în vedere că se numește Mars vs. Venus.Pe 13 februarie poți începe ziua la NOMAD Skybar, unde Ana Coman are un concert live și plin de romantism la ora brunch-ului, adică de la 12:00 până la 15:30. Ana a început să cânte datorită rubricii radio, „Ana are cântec”, de la Radio Guerrilla, care a prins notorietate de-a lungul timpului. Prima piesă pe care a lansat-o a fost în 2018, Real Life.Un alt concert pe timp de zi, tot pe 13 februarie, are loc la Green Hours, unde Corina Sîrghi și Taraful Jean Americanu vor cânta în grădina încălzită de aici în intervalul: 14:00 - 16:00.Evenimentul se recomandă drept un concert care îmblânzește până și cele mai nărăvașe inimi și care redă atmosfera saloanelor decadente și fermecătoare din Bucureștii anilor ’30, nebunia petrecerilor de „bloc-mahala” din anii ’90, cu un mix de romanțe pasionale, tangouri înfiorătoare, dansuri lăutărești înflăcărate și clasice manele furioase.Pentru cei care caută cadouri mai deosebite pentru persoanele iubite, pot încerca cu încredere să găsească ceva potrivit la două târguri la care participă antreprenori locali cu produse artizanale gourmet, creații vestimentare, bijuterii fantastice, cosmetice naturale, ceramică și home deco, cărți și jucării pentru copii.Ambele au loc în intervalul 12-13 februarie, unul este organizat la, lângă Cișmigiu, celălalt la, lângă Grădina Icoanei.