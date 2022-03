PRIN ORAS Sâmbătă, 12 Martie 2022, 10:40

Gruia Dragomir • HotNews.ro

​În această ediție ne concentrăm pe unul dintre cele mai poftite și căutate preparate din meniurile restaurantelor de la noi și anume burgerul. Iar pentru a afla mai multe ponturi despre acest subiect am stat de vorbă cu un expert în domeniu, Dragoș Gurăroșie, antreprenor și organizator al BurgerFest și al altor festivaluri culinare.

Burger Simbio, Bucuresti Foto: Facebook

Având în vedere că prima ediție a BurgerFest a fost în 2015, am vrut să aflăm dacă între timp mai este burgerul la modă sau lumea s-a reorientat spre alte preparate din categoria „foodporn”.

„Nu știu când și dacă o să-i treacă vremea, dar știu sigur că românilor le place să mănânce burgeri. În ultimii ani, inclusiv în cei doi ani pandemici, s-au deschis multe restaurante sau bistrouri care au burgerul în meniu. Multe dintre aceste restaurante nu și-au propus neapărat să aibă un meniu de burgeri, dar cererea i-a convins și au ajuns să facă și evenimente speciale dedicate acestui produs”, mă lămurește Dragoș Gurăroșie.

În ceea ce privește festivalul dedicat acestui preparat, a cărui primă ediție a avut loc în urmă cu șapte ani, Dragoș îmi spune că succesul atât de mare al acestui eveniment culinar este pentru că burgerul stârnește pasiuni și pasiune pentru gătit.

„Am văzut bucurie pe chipurile celor care tocmai ce-au gustat un burger, si da, am noțiunea termenilor. Am văzut dispute între oameni pe subiecte legate de cât de juicy a fost un burger sau nu, care-l are mai bun, dacă e mai bun cu roșie fresh sau cu ketchup, dar am văzut și oameni care n-aveau o pasiune pentru gătit și care plecând de la „bă, dar nu știu eu să fac un burger?” au ajuns să-și facă un business din gătitul de burgeri. Poate doar sarmalele sau salata de boeuf să mai stârnească astfel de reacții.”

Dragoș Gurăroșie, organizator BurgerFest. FOTO: Arhiva personală

Cum arată burgerul ideal

În viziunea lui Dragoș, burgerul ideal arată așa: „Trebuie să aibă o chiflă bună, un pic dulce și obligatoriu un pic prăjită în unt, o chiftea făcută din carne de vită care să rămână zemoasă până la ultima înghițitură și de un sos echilibrat din punct de vedere al gustului, care să nu acopere gustul cărnii. Cam asta e baza. Restul sunt elemente de décor. Gustul stă în calitatea ingredientelor și, în cazul burgerilor, în echilibrul dintre acestea în contact cu papilele gustative.”

În cazul în care te întrebi cum se jurizează un burger la BurgerFest, cum se punctează și depunctează, Dragoș zice că acesta este un proces complex, ce se întinde pe două zile.

„În prima zi avem etapa „mystery shopper”, etapa în care cineva total necunoscut restaurantelor participante se duce și comandă burgerii pentru jurizare. Restaurantele nu știu că acei burgeri urmează să fie jurizați, la fel cum nici membrii juriului nu știu de unde sunt burgerii pe care-i vor juriza. Tot procesul durează aproximativ patru ore. A doua zi avem etapa să-i zicem „la vedere”, în care juriul e pe scenă, iar restaurantele au la dispoziție 40-45 minute pentru a prepara burgerii pentru jurizare.

În continuare, juriul nu știe de la ce restaurante sunt burgerii pe care-i jurizează, aceștia fiind aduși la masa juraților de către cineva din staff-ul festivalului. În ambele zile se notează gustul, tehnica de preparare și aspectul. Fiecare dintre acești parametrii are un procentaj în nota finală, nota care este o medie aritmetica a notelor juraților.

Dacă se întâmplă ca doi burgeri să aibă aceeași notă, departajarea se va face în funcție de notele de la gust, tehnică de preparare sau aspect. Dacă tot nu se reușește o departajare, atunci se vor prepara alți burgeri și se va relua jurizarea. Înainte de a se înscrie la BurgerFest restaurantele trebuie să-și definitiveze meniul de la festival și să aleagă care va fi burgerul care va participa la concurs. Burgerul respectiv trebuie să fie în permanență la vânzare în timpul festivalului și măcar trei luni după ce festivalul se termină (în cazul câștigătorilor, evident).”

BurgerFest. FOTO: Facebook

Despre o listă cu restaurantele cu cei mai buni burgeri din oraș, Dragoș Gurăroșie spune că preferă să ne pună la dispoziție lista câștigătorilor din anii trecuți și să nu facă el recomandări personale.

2019

Locul 1 - Circus Pub

Locul 2 - emte

Locul 3 - Uncle John

2018

Locul 1 - Food Stuff

Locul 2 - Circus Pub

Locul 3 - Hashtag Pub

2017

Locul 1 - Vic Container

Locul 2 - Circus Pub

Locul 3 - TheMix

2016

Locul 1 - Circus Pub

Locul 2 - Hard Rock Cafe Bucharest

Locul 3 - Bistro de l'Arte

2015

Locul 1 - Bistro de l'Arte

Locul 2 - SkyBar Dorobanti

Locul 3 - MODELiER



Totuși, pentru cititorii cărora li s-a făcut poftă de un burger, am făcut noi o listă cu recomandări de locuri care au în meniu unii dintre cei mai buni burgeri din oraș. Ele nu reprezintă recomandările BurgerFest sau ale lui Dragoș Gurăroșie, ci ale autorului rubricii „Weekend trending”.

Switch.Eat (Horei 34)

Switch.Eat este un local cu un meniu dedicat aproape în exclusivitate burgerilor și fac o treabă bună încă de la deschidere. Din când în când mai fac un experiment și mai bagă în meniu un burger mai deosebit. Țin minte că într-o perioadă au avut chiar și burgeri din carne de crocodil. Mai e de menționat că au terasă și beri artizanale care să meargă de minune cu burgerii.

Modelier (Duzilor 12)

Modelier a câștigat în 2015 locul 3 la BurgerFest. De atunci au devenit foarte renumiți și căutați pentru burgerii lor, iar terasa lor este la foarte mare căutare, chiar dacă nu este chiar în centrul Bucureștiului. Așa cum spuneau și ei cu altă ocazie, ce a contribuit la succesul lor a fost „gura târgului” și clienții care-i recomandă și laudă.

Circus Pub (Lacul Tei 65)

Începând cu ediția a doua de BurgerFest, Circus Pub a fost o prezență constantă pe podium, fie pe prima poziție, fie pe a doua. E clar că fac ceva extrem de bine când vine vorba de burgeri și că dețin o rețetă care e câștigătoare. Le-a mers atât de bine cu burgerii încât în 2021 s-au extins și s-au specializat și pe doner kebab.

Vivo (Calea Floreasca 246)

A fost o perioadă în care Instagramul era inundat zilnic de poze cu burgeri de la Vivo. Dar burgerii de la Vivo nu sunt doar fotogenici, ci s-au dovedit și foarte gustoși. Restaurantul din Calea Floreasca este primul deschis în București, dar succesul de care s-au bucurat i-a făcut să mai deschidă unul pe bulevardul Timișoara, lângă AFI Cotroceni.

Burger Van (George Vraca 4)

Micul „burger bistro”, care la început avea doar 3 mese, este acum împărțit strada George Vraca, pentru că s-a extins cu o sală de mese chiar peste drum de bucătărie, pentru a face față cererii mari, care a crescut datorită calității preparatelor lor. Localul n-are cum să nu-ți aducă aminte de burger barurile din Berlinului. Cei de la Burger Van se mai laudă și că nu folosesc niciodată carne congelată și se practică metoda de „smashed” burger, care dă acea crustă plină de savoare pe care o au burgerii lor.

Simbio (Negustori 26)

Simbio nu este un local specializat în burgeri, dar îi au în meniu și le ies foarte bine. Dacă treci pe aici pentru un brunch, nu uita să-i încerci, mai ales că au și varianta de „naked burger”, adică fără chiflă, dar cu alte lucruri bune. În plus, terasa de aici este superbă în zilele însorite.

Hygge Social Kitchen (Calea Victoriei 21)

O descoperire recentă și surprinzătoare a fost Hygge Social Kitchen, un bistro specializat pe brunch-uri și cocktailuri, dar care a dedicat o bună parte din meniu burgerilor. Aspectul și mai interesanta e că i-am încercat de mai multe ori în varianta to go, deci nu chiar imediat după preparare, și tot au fost incredibil de buni. Ceea ce înseamnă că la fața locului sunt chiar mai speciali.