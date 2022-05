PRIN ORAS Sâmbătă, 14 Mai 2022, 09:22

Gruia Dragomir • HotNews.ro

​Dacă te bate gândul să iei Cișmigiul la pas, iată 20 de locuri cool de unde poți să bei o cafea de specialitate, să te lungești la niște beri, să iei ceva la pachet pentru un picnic pe una dintre peluzele parcului sau să te retragi la brunch așezat.

Zona Libera, Cismigiu Foto: Hotnews

Chiar și așa, neîngrijit, parcul Cișmigiu este un loc care atrage în fiecare weekend mulți bucureșteni. Cei care vin aici o fac fie pentru o plimbare scurtă, fie pentru un picnic sau pentru a se da cu barca pe lacul din cel mai vechi parc din oraș.

Ce-i drept, Cișmigiul are o atmosferă mai specială, e plin de turiști și un public mai cosmopolit. Având Conservatorul chiar în ogradă, vei întâlni și mulți artiști care-și exersează talentele muzicale pe aleile parcului, iar unii sunt chiar foarte buni.

Cișmigiul, un parc înconjurat de cafenele de specialitate

Beans and Dots. FOTO: Facebook

Pentru cafea ai foarte multe opțiuni atunci când plănuiești o plimbare prin Cișmigiu. Probabil, cea mai la îndemână este Beans and Dots (Brezoianu 23-25 / Palatul Universul), care are o curte ce dă chiar în parc. E un loc frecventat de mulți freelanceri, mai ales în timpul săptămânii, dar și un spațiu cool și prietenos, cu o cafea adusă de la The Barn din Berlin, ceaiuri atent selecționate de la Companion Tea, beri și sucuri artizanale, banana bread și alte lucruri pe gustul hipsterilor și a oamenilor cool din oraș.

Există și o mică terasă în spate, la umbră, împărțită cu clubul Apollo111. De asemenea, ține minte că aici poți să revii și mai târziu, începând cu ora 17:00, la barul FIX me a drink, care se află deasupra și este specializat în cocktailuri și nostalgie est europeană.

Trofic. FOTO: Facebook

Trofic (Brezoianu 29A) e și el foarte aproape de buza parcului și, pe lângă cafea foarte bună (aceeași ca cea de la Origo), vei găsi și sandvișuri gustoase și hrănitoare, plus alte lucruri bune pentru brunch. De bifat mai ales când vrei să-ți iei cafeaua la to go, la pachet cu un sandviș bun, înainte de o plimbare prin Cișmigiu.

Apropo de Origo (Lipscani 9), locul care a ridicat cafeaua de specialitate la rangul de artă în București, și acesta este la o distanță de cinci minute de mers pe jos de parc. Oamenii de aici se iau foarte în serios când vine vorba de cafea și îți oferă o adevărată experiență în acest domeniu, mai ales dacă ești și tu deschis să asimilezi mai multe informații despre cum se bea cafeaua - să nu ceri zahăr decât dacă vrei să nu te mai ia nimeni în serios. Un minus ar fi că în weekend este o coadă foarte mare, la care poți să stai și 20-30 de minute.

Saola. FOTO: Facebook

La bulevardul Elisabeta, găsești o mulțime de alte cafenele de specialitate. Le menționăm aici doar pe Contego The Coffee Factory (Regina Elisabeta 54), un loc de unde se lucrează remote, dar care are și o terasă verde, mai puțin știută, în curtea interioară; și Saola (Calea Plevnei 7), o cafenea care are și gelato, dar care se află și în imediata apropiere a celor de la Berliner Donuts (Pleveni 5-7), un loc specializat în gogoși premium, umplute cu creme artizanale fine.

Perfect Simplu Coffee Shop (Sfântul Constantin 9) e la o aruncătură de băț de Elisabeta și de Cișmigiu, iar proprietarul este Andrei Clenciu, câștigător al competiției Comandante Cup în 2018 și clasat pe locul 3 în 2019, un om extrem de pasionat de cafea și dispus să-ți povestească tot ce dorești despre această băutură.

Artichoke Social House. FOTO: Facebook

Artichoke Social House (Calea Victoriei 45) este o altă cafenea cool la cinci minute de Cișmigiu. Plasată lângă biserica Kretzulescu, sub porticurile blocului cu același nume, cafeneaua de aici e și un spațiu în care arta, plantele, cafeaua bună și produsele artizanale se îmbină perfect.

De fapt, acest mix aparte a făcut și ca în jurul acestui loc să se strângă o mică comunitate la fel de cool, iar diminețile de aici au ceva din atmosfera Berlinului.

În partea de nord a Cișmigiului, un pic mai sus de treptele de lângă Palatul Kretzulescu, se află We Cafe (Spiru Haret 19), o cafenea cu un interior foarte frumos, dar și cu o terasă verde, ca o grădină secretă. Cafenea e puțin spus, pentru că aici se poate și mânca bine, localul fiind, de fapt, mai mult un bistro.

Programul este un pic mai ciudat, așa că e bine să suni înainte pentru a vedea care sunt orele de deschidere.

Bere și socializare în parc

Zona Libera Butic. FOTO: Facebook

Cișmigiul are și câteva terase unde te poți așeza la un pahar de vorbă și o bere rece fără să părăsești parcul. De exemplu, Zona Liberă Butic (Schitu Măgureanu 31) a devenit rapid unul dintre cele mai cool locuri din oraș.

Chioșcul, cu aspect de căsuță din povești, a fost pe vremuri un butic de unde puteai cumpăra dulciuri și băuturi răcoritoare, dar acum are o selecție mare de beri artizanale și alte băuturi, muzică bună, atmosferă relaxată. Terasa arată chiar mai bine de când au fost demontate volierele cu păuni și gardurile din jurul Lacului Lebedelor.

Bineînțeles, mai există și celebra terasă Monte Carlo, pentru cei care-și doresc să călătorească un pic în timp sau să vadă cum arată din interior acest restaurant simbol al Cișmigiului. Tot în zona de nord a parcului, spre ieșirea dinspre Conservator și Izvorul lui Eminescu, se află și Biblioteca, un local care a trecut prin multe transformări de la deschiderea din 1993.

În momentul de față este și bistro, cu un meniu de mâncare destul de generos.

Brunch în jurul Cișmigiului

Wings Eat. FOTO: Facebook

Dacă ai întins o pătură pe una dintre peluzele parcului, dar nu ți-ai adus cele necesare pentru un picnic, poți lua o bere de la Zona Liberă și niște aripioare picante de la Wings Eat (Schitu Măgureanu 61). Acesta e un mic local specializat în aripioare de pui prăjite și servite, bineînțeles, cu cartofi prăjiți și cu tot felul de sosuri. În meniu găsești, printre altele: Buffalo Wings, Sriracha Honey Wings, Pepper Lime Wings, Creamy Onions Wings, Barbeque Wings.

De asemenea, mai poți da o fugă până pe Strada George Vraca 4 pentru a te întoarce la picnic cu niște burgeri de la Burger Van Bistro. Poți rămâne și la locație, pentru că de ceva vreme au deschis și o sală de mese, peste drum de bucătăria care înainte avea doar trei măsuțe înghesuite.

Pentru un brunch așezat poți merge la Pâine și Vin (Brezoianu 4), pentru una dintre cele mai bune pizza din oraș și, așa cum spune și numele, un pahar de vin. Tot aici, la aceeași adresă, se află și Energiea, un local ideal pentru un prânz generos, mai ales când vrei să încerci unele dintre cele mai bune coaste și cartofi prăjiți din oraș.

Pe Constantin Mille 4, la doi pași de Cișmigiu, se află unul dintre cele mai renumite cluburi ale comunității cool din oraș, Control, care pe timp de zi funcționează în regim de terasă. Tot aici, la etaj, este și restaurantul Alt Shift, cu o bucătărie în care se gătesc de toate, de la paste, la pizza și șnițel sau salate și fripturi.

Balls. FOTO: Facebook

Tot în zonă s-a relocat și celebrul Balls. (Regina Elisabeta 26), care a făcut senzație cât timp a fost deschis în Dorobanți, fiind la mare căutare printre cei cu poftă de chifteluțe. Și în noua locație este la fel de popular, având aici și o mică terasă la bulevard.

Design-ul interior a fost păstrat la fel ca cel din Dorobanți, fiind locul de joacă și experiment al arhitectei Laura Paraschiv, așa cum mi-a povestit cu altă ocazie Ala Dumitrache, proprietara localului - care l-a și caracterizat ca „viu, colorat, vesel, prietenos, real și imperfect; un loc unde Marie Kondo probabil ar face apoplexie în primele 5 minute”.

Arome. FOTO: Facebook

În partea de nord a Cișmigiului, la câteva minute de mers pe jos, se află și un restaurant pe placul vegetarienilor și veganilor. Este vorba de Arome (Luigi Cazzavillan 25). Bineînțeles, nu trebuie să fii un vegan pe viață pentru a lua masa aici, poți să încerci acest restaurant și atunci când vrei să faci un mic detox, mai ales că are și o atmosferă plăcută, chiar romantică, iar grădina de vară din curtea interioară este un loc deosebit.

Bonus

Tartelicious. FOTO: Facebook

Aflat chiar în marginea Cișmigiului, Tartelicious (Brezoianu 35) este un mic local specializat în tarte, quiche-uri, produse de cofetărie și alte „delicioșenii” artizanale.

Bineînțeles, tot ce se prepară aici este fără margarină, praf de ouă, gelatină sau alte ingrediente artificiale. Pentru iubitorii de gelato, dar și pentru cei care și-au dorit să guste din hype-ul generat în jurul produselor de la Velocità, dar n-au avut răbdare să stea la cozile imense de aici, există o altă gelaterie Velocità, deschisă pe Câmpineanu 13, adică la mică distanță de Cișmigiu.