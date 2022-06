PRIN ORAS Sâmbătă, 11 Iunie 2022, 08:58

​În această ediție a rubricii „Weekend trending în București” avem recomandări pentru bicicliști, adică acei oameni la care primarii se gândesc, de regulă, doar în campaniile electorale.

Biciclisti in Bucuresti

Bucureștiul este un oraș departe de a fi prietenos cu bicicliștii. Are foarte puține piste și chiar și acestea sunt făcute prost. Fiecare primar de până acum a promis măsuri pentru bicicliști, dar, pentru că trebuie însoțite de decizii nepopulare (desființarea multor locuri de parcare de la bulevard sau îngustarea benzilor pentru mașini), bucureștenii au rămas deocamdată departe de capitalele europene din acest punct de vedere.

Chiar și așa însă e plăcut să descoperi orașul pe două roți, măcar ocazional, mai ales atunci când se nimerește să fie și un pic mai liber. Deci, iată trei trasee ușoare și nu foarte lungi, ca de weekend, pe care poți să le faci lejer pe două roți. Și mai important: îți spunem și prin ce locuri te poți opri pentru o cafea de specialitate, ceva bun sau o băutură răcoritoare artizanală.

Traseu bicicleta: Piața Unirii - Bulevardul Unirii - Piața Alba Iulia - Bulevardul Decebal - Bulevardul Basarabia - Arena Națională / Parcul Național (5-6 km)

Arzu, București.

După ce pleci de la Piața Unirii și o iei pe Bulevardul Unirii, la intersecția cu strada Anton Pann, poți să faci un mic ocol până la Arzu (Romulus 85), un mic bistro care și-a deschis porțile în luna decembrie a lui 2021. Este creația Cristinei Mazilu (mazilique.ro), un food blogger foarte apreciat și fost editor șef la revista BBC Good Food.

Având în vedere popularitatea de care se bucură Mazilique în comunitatea de cooking, merită să treci pe aici pentru un brunch și o cafea de specialitate. Apropo de cafea de specialitate, după ce te întorci cu bicicleta pe Bulevardul Unirii și continui până la Piața Alba Iulia, ține minte că pe Decebal, la numărul 7, se află cafeneaua OMNI.

În afară de cafea de specialitate de la ORYGYNS Specialty Coffee, ai aici și gelato de la Zelato cu tot felul de arome surprinzătoare, de la flori de tei, magiun, colivă, morcov & portocale, eugenia etc., dar și pizza de la Zest, una dintre cele mai bune pizzerii din oraș.

Modelier.

Dacă ești dispus să faci un ocol ceva mai mare, dar care merită, poți să pedalezi și până la Modelier (Duzilor 12), pentru unii dintre cei mai buni burgeri din oraș și o terasă răcoroasă.

Odată ajuns la Piața Muncii, mai poți să faci un popas și la Boiler / Fresco (Inginer Nicolae Slăniceanu 1), pentru încă o cafea artizanală sau o băutură răcoritoare artizanală și un sandviș cu lucruri bune. O să găsești imediat locul, pentru că în fiecare weekend aici e o atmosferă de festival.

Boiler.

Înainte să ajungi la Arena Națională, poți să treci și să comanzi o pizza la Sabatini (Basarabia 108), pe care să o iei la to go și să o savurezi la iarbă verde, fie pe una dintre peluzele din jurul stadionului, fie sub turnul de parașutiști sau în Parcul Național.

Piața Universității - Facultatea de Drept - Cotroceni - Grădina Botanică (5 km) și înapoi până în Cișmigiu, la Zona Liberă

Beans and Dots.

După ce ai plecat din Piața Universității și ai pedalat un pic pe bulevardul Regina Elisabeta, poți să faci un mic popas la Balls. (Regina Elisabeta 26), pentru o porție de chifteluțe care să-ți dea energie pentru următoare porțiune de traseu.

Când ajungi la Cișmigiu, poți să o iei pe Brezoianu sau prin parc și să te oprești pentru o cafea de specialitate la Beans and Dots (Actor Ion Brezoianu nr. 23-25), un spațiu cool și prietenos, cu o cafea adusă de la The Barn din Berlin, ceaiuri atent selecționate de la Companion Tea, beri artizanale, sucuri artizanele, banana bread și alte lucruri pe gustul hipsterilor și a oamenilor cool din oraș.

Odată ajuns în Piața Kogălniceanu, poți să te oprești și pentru o gogoașă așa cum n-ai mai încercat, la Berliner Donuts (Pleveni 5-7), un loc specializat în gogoși premium, umplute cu creme artizanale fine. După ce treci de Facultatea de Drept și o iei pe străduțele din Cotroceni, pentru că tot ești pe bicicletă, oprește un pic la Bike Boutique and More (Victor Babeș 2), un mic magazin de biciclete și accesorii, dar care funcționează și în regim de bar.

Bike Boutique and More.

Poți să stai aici pe mica terasă la o limonadă, în timp ce te hotărăști dacă ai nevoie de vreunul dintre accesoriile cool pe care le vând cei de aici. Din Cotroceni poți să dai o fugă și până în Grădina Botanică, mai ales că timp de patru luni, la umbra copacilor din Grădina Botanică ești așteptat să descoperi peste 150 de artiști locali și invitați speciali, care în fiecare weekend cântă aici în cadrul seriei de evenimente Weekend Sessions.

În afară de muzică live, în cadrul evenimentului se mai organizează picnicuri în pădure sau degustări, lecturi de poezie sau cursuri de dans contemporan, proiecții de filme, discuții și dezbateri, ateliere pentru copii. Dacă faci traseul ăsta și la întors, poți să te oprești pe seară la Zona Liberă Butic (Schitu Măgureanu 31), în Cișmigiu, pentru o bere artizanală cu conținut scăzut de alcool (având în vedere că ești pe două roți) - găsești în meniu Vitaminișor de la Csíki Sör, o bere cu zmeură și vitamine și doar 1,2 % alc.

Piața Presei - Agronomie - Șoseaua Kiseleff - Piața Victoriei - Bulevardul Lascăr Catargiu - Piața Amzei (5 km)

Mercato Kultur.

Pentru un alt traseu interesant cu bicicleta, poți să pornești din Piața Presei și să te îndrepți spre campusul de la Agronomie. Acesta este plin de spații verzi, are chiar și un rosarium cu foarte multe tipuri de trandafiri, un parc dendrologic, o zonă de sere, dar și multe terenuri de fotbal sau tenis. Există chiar și o terasă plăcută și cu atmosferă studențească: Reforma 9.

După ce ieși din campus, îți recomand să treci și pe la Mad Goat (Alexandru Constantinescu 41), o cafenea de specialitate cu o curte frumoasă, unde poți să petreci o oră chill la un cold brew sau la un Golden Iced Latte. Aceasta se află în imediata apropiere a Mănăstirii Cașin, așa că de aici pedalează până la Arcul de Triumf și ia-o pe Kiseleff.

Când ajungi la intersecția cu Arhitect Ion Mincu, virează stânga, până la statuia Eroilor Aerului, traversează și ia-o pe Căpitan Gheorghe Demetriade, până la numărul 6-10, unde se află Mercato Kultur, o terasă unde pare că în fiecare zi are loc un street food festival.

O parte se află la umbră, printre copaci, o altă bucată este gândită ca un teren de joacă pentru copii, iar o altă zonă generoasă este dedicată food truck-urilor, dintre care amintim: Camionetta (pizza foarte bună), Isan (mâncare thailandeză excelentă), Smokăreală (tot felul de bunătățuri din carne afumată sau pe grătar).

La bar găsești beri artizanale și băuturi răcoritoare tot artizanale. După ce ți-ai încărcat bateriile, o poți lua pe Aviatorilor până la Piața Victoriei și apoi pe Lascăr Catargiu. Pe la mijloc, pe partea stângă,chiar peste drum de Observatorul Astronomic, se află strada Constantin Daniel. Pedalează pe ea până dai de clădirea de birouri The Landmark (Vasile Alecsandri 4).

Aici se află o „grădină urbană” la demisol, cu o terasă generoasă care e împărțită de gelateria Friddi și restaurantul / cocktail barul Decadance. Poți să iei brunch-ul aici sau poți să faci doar o pauză de gelato - unul dintre cele mai bune din oraș.

Continuă să dai din pedale până în Piața Romană și apoi Amzei, mai e foarte puțin. Așa că, poți să închei traseul într-una dintre cele mai efervescente zone ale orașului - intersecția dintre Calea Victoriei și Strada Piața Amzei.

Bar A1.

Aici, La numărul 1 se află Bar A1, unul dintre cele mai hip locuri din oraș; peste drum e Velocita - una dintre cele mai populare gelaterii, iar peste bulevard e terasa de la Zăganu - la mare căutare de iubitorii de bere artizanală.

Tot în zonă mai e și terasa generoasă de la Green Hours (Victoriei 120), dar și Liberté (Victoriei 122), unde poți să încerci cele mai bune savarine din București.

Dacă te-ai lungit la beri sau alte băuturi, nu uita să te întorci acasă pe lângă bicicletă.