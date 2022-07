PRIN ORAS Sâmbătă, 23 Iulie 2022, 09:07

​În acest episod din rubrica „Weekend trending în București”, vorbim despre un fel de mâncare pe care mulți pretind că știu să-l facă, dar, în realitate, puțini se pricep cu adevărat.

Dacă tot s-a discutat în ultima perioadă pe internetul românesc despre pizza și pizzerii din București (de fapt despre una singură, dar din motive greșite care nu-și găsesc locul în acest articol), ne-am gândit că nu ar strica să facem totuși și o listă utilă cu astfel de localuri.

Deci salvați-vă linkul la acest articol pentru momentele în care aveți poftă de pizza și nu știți unde să sunați sau încotro unde s-o apucați.

ZEST (Franceză 46)

Când vine vorba de delivery, unul dintre locurile care face senzație în materie de pizza este ZEST. Oamenii de aici și-au luat diploma în prepararea acestui fel de mâncare direct de la Accademia Pizzaioli (cea mai renumită și totodată prima școală de pizzari din lume, cu o experiență de 30 de ani), pentru a se asigura că fac cum trebuie totul, iar acest lucru se vede cu vârf și îndesat în produsul final.

Cel mai probabil, cei care sunt obișnuiți cu felurile clasice de pizza o să fie un pic debusolați, pentru că în meniul de la ZEST nu se regăsesc aceleași tipuri clasice de pizza, ci niște nebunii un pic reinterpretate pe care sigur vei vrea să le încerci.

Il Pizzaiolo (Basarabia 52A)

Am pomenit termenul de pizzaiolo, așa n-aveam cum să nu-i menționăm imediat și pe cei de la Il Pizzaiolo, o pizzerie de cartier, din zona Piața Muncii, dar care face o treabă extraordinară. Secretul? Proprietarii, care sunt și cei ce prepară pizza, au o foarte mare experiență în acest domeniu, acumulată chiar în Italia.

Ei au avut pizzerii în Genova sau Riviera Ligure și au ajuns în Napoli, patria pizzei, unde au făcut masterul la Associazione Verace Pizza Napoletana. După primirea celei mai importante diplome în domeniu, au urmat perioade de colaborare cu renumite pizzerii din Napoli.

Asta până când antreprenorul Giorgio împreuna cu familia a decis să lase Italia pentru a duce mai departe tradiția și cultura pizzei verace napoletane în București.

Un lucru garanta și testat de mai multe ori pe propria piele, este că în pizzeria lui Giorgio (de altfel și cel care-ți răspunde la telefon când suni să comanzi de la ei) se folosesc doar produsele de cea mai bună calitate aduse din Italia, iar pizza de aici e făcută pe vatră, în cuptor cu lemne.

Centrale (Calea Victoriei 122)

Centrale este o pizzerie nou apărută în București, în cea mai hot zonă a orașului în momentul de față. Nu e vorba doar de Calea Victoriei, ci de adresa exactă: Calea Victoriei 122.

La aceeași adresă îi găsești îngrămădiți și pe cei de la Velocita, Sweetology sau Liberte, toate locuri la care se face constant coadă, mai ales în weekend. În orice caz, revenind la pizza care se prepară la Centrale, meniul e compus din nouă tipuri, unele clasice, altele mai puțin, și fiecare dintre ele poate fi comandată și la jumătate (de cantitate și preț).

E un loc pe care trebuie neapărat să-l încerci cel puțin o dată, măcar pentru a te convinge dacă întregul hype generat în jurul acestui loc e pe bune.

Mamizza (Coposu 6-8)

Când s-a deschis în prima locație din București, Mamizza a devenit rapid the place to be. I s-a dus atât de repede vestea că are una dintre cele mai bune pizza din oraș, că sâmbăta seara se făcea coadă pentru a prinde o masă, iar lumea stă cuminte și așteaptă o masă chiar și jumătate de oră… iarna, în frig.

A existat o perioadă de pauză, în care Mamizza și-a schimbat adresa, dar pizza o face la fel de bună, nu degeaba i se spune și „mother of pizza”.

Pâine și vin (Brezoianu 4)

Pâine și vin nu-i deloc o simplă sau banală pizzerie, ci restaurant care încearcă să împletească tradiționalul românesc cu blatul italienesc. Treaba mișto e că o face de ceva timp și că-i iese foarte bine.

Sortimentele de pizza de aici sunt făcute în mare parte cu ingrediente de la producători locali, iar atunci când nu se întâmplă acest lucru se apelează la cele italienești de cea mai bună calitate.

În meniu o să găsești și tot felul de platouri cu mezeluri delicioase sau brânzeturi deosebite, un fel de teaser la ce poți să primești pe pizza. Să nu uităm și de vinurile românești deosebite care completează oferta. Mișto aici este și atmosferă caldă, sinceră, tihnită, de stat la sfat, mâncare și pahare de vin.

Animaletto (Visarion 10)

Când s-a lansat, Animaletto a devenit rapid cunoscut și drept „locul unde ies hipsterii la pizza”. În mare acest lucru s-a datorat stilului industrial în care este amenajat locul, cu pereți cu cărămida la vedere și un tavan nefinisat. Mai mult, Animaletto nu se recomandă drept pizzerie, ci pizza bar, iar în descriere e trecut și faptul că cei de aici „nu se mulțumesc cu clasicul”.

În fine, în timp treaba s-a mai șlefuit și Animaletto a devenit unul dintre locurile cu tradiție în ceea ce privește iubitorii de pizza. Dacă până acum n-ai încercat o pizza de aici, e cazul să o faci, nu o să regreți.

Camionetta (Splaiul Unirii nr. 165)

Probabil cunoscuți mai mult de cei care merg pe la festivaluri, Camionetta trece drept un food truck care face pizza extraordinară. Însă, puțini știu că există și o locație cu adresă fixă, în cadrul Carnivale Food Market, unde mai sunt și alte câteva opțiuni de luat masa.

Întregul loc arată într-un mare fel, prețurile sunt decente, iar oferta este destul de generoasă cât să satisfacă pe orice pasionat de street food. Revenind la Camionetta, dacă vii la fața locului pizza ta va fi gata în 10 minute și te poți bucura de ea fie pe terasa de aici, fie în interior. Apropo, e vorba de pizza napoletană, cu blat moale și ars pe margini, deci, cea mai bună.

Fomizza (Mihalache 20)

Celor de la Fomizza (by Atelierul de Tarte) le-a mers așa de bine că au ajuns să aibă nu una, ci trei locații în București (mai sunt și cele de pe Iuliu Maniu 7-9 și Foișorului 114). Inițial au început cu o pizzerie mică chiar alături de locația mamă: Atelierul de Tarte, care avea la acel moment (prin 2019) un capital bun de imagine și renumele că pregătește unul dintre cele mai bune brunch-uri din oraș.

Lăsând la o parte numele jucăuș, de pizzerie de duzină din Regie, aici vei avea ocazia să te bucuri de una dintre cele mai bune pizza din oraș.

Bocca Lupo (Lister 1)

În Cotroceni există acest restaurant cu specific italienesc și cu un design interior foarte atractiv, cu multe elemente de decor care te trimit cu gândul la Italia, de la sticluțele de Aperol Spritz din care sunt făcute lustrele, la Fiatul tăiat în jumătate și transformat în stație de făcut pizza.

Dar nici mâncarea nu se lasă mai prejos, pastele sunt senzaționale aici, iar pizza este și ea excelentă. Acum, trebuie să te întrebi: unde în București mai pot comanda o pizza care e făcută într-un Fiat? Măcar pentru atât merită să vii la fața locului și să te bucuri de întreaga experiență italienească pe care o oferă acest restaurant.

PizzaMania (Grigore Alexandrescu 8)

PizzaMania este partener Accademia Pizzaioli, și-a deschis ușile în 2004 în orașul Vălenii de Munte, iar de ceva ani face senzație și în București. Omul din spatele acestui brand, este Andrei Fâciu, cel care a și deschis în București prima școală de pizzaioli din România.

Așadar, e cel puțin clar că nu dai greș când vii să încerci o pizza la PizzaMania. În meniu vei găsi 11 sortimente, toate preparate cu ingrediente importate din Italia special pentru a aduce acea savoare napoletană în Capitală.