PRIN ORAS Sâmbătă, 30 Iulie 2022, 08:41

Gruia Dragomir • HotNews.ro

​În această ediție a seriei „Weekend trending în București” vorbim despre locurile din oraș unde poți bea o bere protejat de caniculă.

Gradina Olari, Weekend trending Foto: Facebook

Și în acest weekend vom avea parte de temperaturi caniculare în București. În mare parte, temperaturile mai ridicate din capitală sunt cauzate și de lipsa spațiilor verzi și de proasta lor gestionare de către primăriile de sector.

Având în vedere că Bucureștiul are una dintre cele mai mici cote de spațiu verde pe cap de locuitor din Europa, e de așteptat ca în următorii ani verile să fie chiar mai sufocante, dacă spațiile verzi nu devin o prioritate pentru primari.

Din fericire, unul dintre proiectele câștigătoare în concursul de Bugetare Participativă are ca scop înverzirea bulevardului Regina Elisabeta. Și, apropo de spațiile verzi din oraș, câteva dintre acestea sunt și locuri în care poți să ieși cu prietenii la o bere sau în care poți să petreci o zi întreagă ferit de caniculă.

Iată, așadar, unele dintre cele mai verzi 15 grădini de vară din oraș.

Pentru că tot a fost recent în mijlocul unei dezbateri care a încins internetul, cu sau fără groapă cu nisip pentru copii, o să deschidem lista cu terasa de la J'ai Bistrot (Griviței 55).

J'ai Bistrot. FOTO: Facebook

Aceasta e o grădină de vară mare, cu mese sub vița de vie, tei și duzi, și care an de an devine parcă mai verde. De fapt, cei de aici ne-au povestit cu o altă ocazie că au mare grijă de plantele și copacii de aici și au un om dedicat care se ocupă de plante.

„În primăvară, de obicei, mai adăugăm câte ceva verde și toaletăm copacii care au nevoie, reparăm ce se mai deteriorează peste iarnă și ne pregătim pentru noul sezon cu soare. Grădina J'ai e răcoroasă și de multe ori telefonul sună în continuu pentru rezervări făcute, uneori și cu câte o săptămână înainte”, ne mărturisea Corina Gliga, una dintre fondatoarele acestui loc.

Olari (Olari 8) este o altă grădină de vară ferită de agitația din centru și o oază de verdeață în care temperatura din termometru scade cu câteva grade. Barul se află într-un grajd vechi de o sută de ani al unei frumoase case ce a fost ridicată tot în urmă cu un secol.

De fapt, întreaga terasă se află în curtea acestui monument istoric, iar zidurile din jur sunt îmbrăcate de iederă și plante agățătoare. De menționat că au și un food truck parcat în curte, pentru cei pofticioși sau înfometați.

Verona. FOTO: Facebook

Una dintre cele mai mari grădini de vară din centru este Verona (Arthur Verona 13-15), aflată în spatele librăriei Cărturești de pe bulevardul Magheru, cu peste 400 de locuri la mese.

Este și una dintre cele mai longevive terase din oraș, dar și locul perfect pentru a te răcori cu o limonadă sau cu o bere rece, la umbra oferită de vegetația abundentă de aici. Și aici cei care gestionează acest spațiu au avut grijă ca de la an la an să-l facă mai verde.

Destul de aproape de Verona se află și Sera Eden (CA Rosetti 37), o altă terasă generoasă ca spațiu și, așa cum sugerează numele, plină de vegetație.

Apărută recent în acest loc, în curtea Casei Sabinei Brătianu-Cantacuzino, Sera Eden este un „hub urban specializat pe mixologie și arta gustului” și a devenit rapid the place to be. Construcția în formă de seră de aici este impresionantă și te va face să scoți din buzunar telefonul și să o pozezi, iar curtea monumentului istoric a fost populată cu tot felul de plante, de la palmieri și leandri, la tufe de bambus și lămâi.

Grădina Monteoru. FOTO: Facebook

Tot în buricul târgului, pe Calea Victoriei, se află și Grădina Monteoru (Calea Victoriei 115), care se întinde sub copacii din spatele și fața unei clădiri cu multă istorie: Casa Monteoru, care a găzduit Uniunea Scriitorilor până în urmă cu ceva ani.

Grădina de vară de aici nu este doar o terasă plăcută și răcoroasă, dar și un loc unde se întâmplă multe evenimente, cum ar fi concerte de hip hop, party-uri techno sau târguri de haine vintage și accesorii create de artiști locali.

Tot în zonă se află și Voilà (Constantin Budisteanu 18). Aici se merge în primul rând pentru mâncarea deosebită gătită de Chef Radu Dumitrescu, dar nu este deloc de trecut cu vederea și frumusețea interiorului acestui bistro, amenajat într-o minunată casă interbelică, sau terasa plină de verdeață și umbră și care te întâmpină la intrare cu literele AMOR și cu un rinocer roz.

Grădina Floreasca (Mircea Eliade 16) e ceva mai departe de centrul orașului, dar într-o zonă foarte frumoasă și verde, fiind locul perfectă pentru a evada de grijile și aglomerația orașului.

În plus, spre deosebire de celelalte terase din această listă, ea e singura care se întinde în jurul unei piscine, ceea ce se traduce printr-un plus de răcoare în serile călduroase de vară. De asemenea, mai trebuie să știi și că aici au loc destul de multe concerte și party-uri, dar și alte tipuri de evenimente, cum ar fi proiecțiile de filme.

Restaurantul Suento (Toamnei 101) este și el renumit pentru terasa superbă, plină de verdeață. Este unul dintre locurile ideale pentru a-ți începe diminețile de vară, printre copaci și umbră, cu un brunch copios și fresh. O să vrei să încerci de aici mai ales salatele care arată incredibil, dar și cocktailurile cu gin pentru care sunt renumiți.

Restaurantul Suento. FOTO: Facebook

Oricum, meniul este plin de surprize și lucruri care îți vor bucura atât papilele gustative cât și privirea. Pe Kiseleff există o terasă foarte frumoasă care este ca un festival de street food ce funcționează în fiecare zi.

Mercato Kultur (Gheorghe Demetriade 6 - 10) are o bună parte din mese așezate printre copăcei, dar și un teren de joacă pentru copii. Partea care nu se află la umbră este dedicată food truck-urilor, dintre care amintim: Camionetta (pizza foarte bună), Isan (mâncare thailandeză excelentă), Smokăreală (tot felul de bunătățuri din carne afumată sau pe grătar).

La bar găsești suficiente beri românești artizanale, iar în unele seri au loc aici mici concerte sau lansări de cărți.

Pentru următoarea grădină de vară, dăm o fugă până în Cotroceni, lângă parcul Romniceanu și treptele curcubeu. Aici se află ceainăria Infinitea (Grigore Romniceanu 7), o mică bijuterie al cărei interior pare rupt dintr-un film, fiind plin de mobilier vechi interbelic, obiecte de artă, vaze cu flori etc.

Însă, vedeta și atracția principală rămâne terasa plină de vegetație de toate felurile și amenajată pe două niveluri. Nu doar că este răcoroasă, dar este și extrem de fotogenică.

Și Simbio (Negustori 26), un loc foarte popular printre iubitorii de brunch, vedeta este în mod clar mica terasă din spatele superbei clădiri. Grădina de aici este plină de umbră și răcoare, grație gutuilor sub a căror ramuri se află mesele. E recomandat să-ți faci rezervare din timp, deoarece este un loc care are clienți fideli ce revin foarte des.

Simbio. FOTO: Facebook

Shift (General Eremia Grigorescu 17) are cea mai mică terasă din această listă, dar este în același timp și una dintre umbroase, fiind înghițită la propriu de tot felul de plante agățătoare. Cele câteva mese de aici se află sub o boltă verde care îmblânzește și face mai suportabilă căldura de afară. Mâncarea este excelentă, iar meniul de băuturi foarte diversificat.

În Parcul Cișmigiu există Zona Liberă Butic (Schitu Măgureanu 31) care a devenit rapid unul dintre cele mai cool locuri din oraș. Chioșcul, cu aspect de căsuță din povești, a fost pe vremuri un butic de unde puteai cumpăra dulciuri și băuturi răcoritoare, dar acum are o selecție mare de beri artizanale și alte băuturi, muzică bună și atmosferă relaxată.

Terasa arată chiar mai bine de când au fost demontate volierele cu păuni și gardurile din jurul Lacului Lebedelor.

Modelier:Parc. FOTO: Facebook

O altă terasă dintr-un alt parc este Modelier:Parc (Parc Herăstrău, la Roaba de Cultură). Aceasta s-a deschis de curând, în această vară, și-și propune să fie un loc de popas pentru toți cei care iubesc să se plimbe prin Herăstrău sau să petreacă o zi la iarbă verde. În weekend-uri au în meniu și burgeri și hot-dogs, iar atmosfera e asigurată de DJi invitați în seria de sesiuni DJ by the grass.

Gspot (str. Zborului 2) este un restobar din centrul Bucureștiului, în vechiul cartier evreiesc, amplasat într-o casă de la 1900 renovată recent. Terasa acestui local se desfășoară sub o boltă de viță de vie decorată cu lampadare de răchită.

De asemenea, această grădină de vară a fost gândită ca o sufragerie deschisă, unde clienții să aibă acel sentiment plăcut de acasă, chiar dacă în vizită. De aceea barul de sub bolta de viță de vie are scris mare pe el SUFRAGERIA.