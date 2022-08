PRIN ORAS Joi, 25 August 2022, 10:52

Între 2 și 4 septembrie, domeniul Palatului Mogoșoaia va găzdui cea de-a doua ediție a festivalului de muzică Fall in Love, evenimentul la care o să te îndrăgostești de viață, natură și de unii dintre cei mai apreciați artiști ai momentului, de peste hotare și din România – 3 scene, muzici indie pe scena mare, funk, pop și hip-hop pe scena care aduce în prim-plan artiștii români și electro pe scena them, instalații de artă contemporană, video mapping, plimbări cu caiacul în natura de la început de toamnă și mult dans.

Timp de 3 zile, pe cele 3 scene vor urca peste 30 de artiști care au revoluționat și continuă să inoveze industria muzicală internațională și locală: Jessie Ware, Paolo Nutini, Mura Masa, Subcarpați, Suede, Years and Years, Arrested Development, Coma, DJ Hefe, CTC, Emil, Jurjak, Jiji Lazăr, Lemaitre, Macanache, Moonlight Breakfast, Roa, Vama, Vița de vie, CAP, Cezar, Charlie, Dan Andrei, Kozo, Miss I, Praslesh, Priku, Rhadoo, Sit, Sublee, Vizan.

Iată programul celor 3 zile de festival:

Vineri, 2 septembrie, la Fall In Love Festival:

Scena Love:

J The Funky Bear

Arrested Development

Subcarpați

Mura Masa

Scena Radio Guerrilla:

Jurjak

ROA

Moonlight Breakfast

Scena them:

Vizan

Dan Andrei

Prâslesh

SIT

Sâmbătă, 3 septembrie, la Fall In Love Festival:

Scena Love:

Paul Soll

DJ Hefe

Lemaitre

Jessie Ware

Suede

Scena Radio Guerrilla:

E.M.I.L.

Coma

Vița de Vie

Scena them:

Miss I

Kozo

Cezar

Rhadoo

Duminică, 4 septembrie, la Fall In Love Festival:

Scena Love:

DJ Jiji

Macanache

Years & Years

Paolo Nutini

Scena Radio Guerrilla:

Tourette Roulette

CTC

Vama

Scena them:

Vizan

Cap

Priku

Charlie & Sublee

Transport:

În perioada festivalului Fall in Love, între 2 și 4 septembrie, participanții la eveniment vor putea ajunge la festival cu liniile de transport special București-Mogoșoaia, tur-retur. Autobuzele vor pleca de la stația de metrou Intermodal Străulești.

Abonamente Fall in Love

Abonamentele sunt disponibile până pe 24 august, ora 23:59 la prețul de 235 lei + taxe / buc. După această dată, abonamentele vor putea fi achiziționate la prețul de 315 lei + taxe. Acestea pot fi achiziționate pe www.bilete.ro și din rețeaua națională Bilete.ro. Biletele pe zile vor fi disponibile doar la intrarea în festival, la următoarele prețuri: Vineri – 120 lei, sâmbătă – 150 lei, duminică – 200 lei. Copiii sub vârsta de 12 ani au intrare gratuită.

INFO BILETE: +40.21.311.93.23 si/sau office@bilete.ro

Despre domeniul Mogoșoaia:

Concertele și activitățile alternative din cele trei zile ale Fall in Love Festival vor avea loc pe domeniul de peste 12 hectare al uneia dintre cele mai importante clădiri istorice din România - Palatul Mogoșoaia. Situat la aproximativ 15 kilometri de București, într-un parc secular aflat pe malul stâng al râului Colentina, domeniul a rămas martor la poveștile scrise de-a lungul a trei sute de ani de istorie. Palatul Mogoșoaia este o adevărată capodoperă, fiind înregistrat pe lista națională a monumentelor istorice. A fost construit între 1698 și 1702 de către Constantin Brâncoveanu, în așa-numitul stil renascentist sau stil brâncovenesc, un amestec de elemente venețiene și otomane. Palatul poartă numele văduvei boierului român Mogoș, care deținea pământul pe care a fost construită clădirea.

Despre organizator:

Dragostea pentru muzică și diversitate au fost bazele pentru ALive, un brand care se poate mândri azi cu experiență în organizarea show-urilor de amploare a peste 200 de evenimente (concerte/ festivaluri/ evenimente corporate) și reprezentații cu nume precum: Morcheeba, Kings Of Leon, Kaiser Chiefs, Disclosure, Placebo, LP, Moby, Gorillaz Sound System, The Chemical Brothers, Parov Stelar, Underworld, Jamie Woon, Jessie Ware, Moderat, Peter Bjorn and John, Sono, Buena Vista Social Club, printre alții.

În parteneriat cu McCann PR:

McCann PR, desemnată agenția anului în România, este membră a McCann Erickson Romania și afiliată la rețeaua internațională Weber Shandwick. Cu peste 18 ani de experiență pe piața de comunicare, McCann PR este pe locul 1 în România după cifra de afaceri, clienți și recunoaștere, conform Topului Anual al Agențiilor de PR.