Florin Barbuta • HotNews.ro

Festivalul Fall în Love 2022 din Mogoșoaia s-a încheiat în forță duminică seara. De obicei, la festivaluri e mai liniștită ultima zi. Aici nu a fost cazul. A fost mai multă lume, ceea ce a și dus la unele probleme de ordin logistic.

Jessie Ware la Fall in Love 2022 Foto: Hotnews

Codul QR pentru a putea recupera banii: dai ai mai mult de 30 de lei pe brățară

Dacă ți-au rămas mai mult de 30 de lei pe brățară, ți s-a spus la ieșire că trebuie să scanezi un cod QR, să completezi un formular (cu nume, prenume, numar de telefon, cod IBAN etc.).

Din păcate, aseară nu funcționa. Toți cei care încercau să recupereze suma primeau un mesaj de eroare. În schimb, în dimineața asta a mers.

*de precizat că asemănător a fost și cu un an în urmă, dar la Summer Well (anul acesta nu am mai avut sume de recuperat, deci nu știu dacă erau erori)

Dacă n-ați salvat link-ul ori nu mai aveți codul QR pentru Fall in Love, îl găsiți aici.

*cei care au avut sub 30 lei au primit numerar, dacă au mers la punctul de top up de la ieșire.

Câteva lucruri de ordin logistic ce ar trebui îmbunătățite anul viitor

Cântăreții au făcut show pe cele 3 scene, nimeni nu poate contrazice asta. A fost o atmosferă extraordinară.

Video ZIUA 3

1. Poate ar fi fost nevoie de mai multe toalete. S-au folosit unele ecologice, dar problema în acea zonă era coadă. Duminică a fost mai multă lume, deci s-a stat mai mult.

De asemenea, poate era nevoie să fie mai bine iluminată zona. În toaletă se intra cu lanterna telefonului. Cei care au venit cu partenerul sau partenera puteau ține ușa toaletei ușor întredeschisă să lumineze cu telefonul.

Ar fi fost nevoie ca dozatoarele de apă, pentru a te spăla pe mâini, să fie constant umplute cu apă. Cel puțin când am fost, nu am găsit apă la niciunul dintre ele.

Din acest motiv, mulți au rămas cu bani pe brățări. Gândul că dacă bei 1-2 beri trebuie să treci pe la toaletă te făcea să nu mai consumi deloc, deși poate începuse să-ți fie sete.

Bineînțeles, nu te duci să consumi băuturi, doar mergi pentru artiști (muzică), dar parcă ar fi mers 2-3 pahare de bere.

2. Internetul pe telefon a avut unele probleme (mergea extrem de greu). Pentru că duminică a fost mai multă lume decât de obicei (s-a venit pentru Paolo Nutini care, apropo, a fost extraordinar) semnalul a avut probleme.

Ideea e că din când în când poate mai vrei să te odihnești pe câte o pernă, după ce ai stat 1-2 ore în picioare, și atunci mai scoți telefonul, mai citești o știre etc. și observi că nu poți face asta așa cum ți-ai dori.

Câteva momente observate la artiști

1. Personal, cei de la COMA mi s-a părut că au făcut cel mai autentic show, în stilul invitaților străini. Lumea s-a distrat, iar faptul că de undeva de după gard se aruncau mingi de plajă ca să fie aruncate în toate părțile de public a fost chiar plăcut.

2. Că am amintit de invitații străini: sâmbătă au cântat cei de la Suede. A fost cam nervos pe scenă. Solistul avea o problemă cu casca. I-a făcut semn unuia din spatele scenei că este o problemă în timp ce cânta, iar apoi, la un moment dat, nervos, a aruncat microfonul pe jos, s-a făcut puțină microfonie care a fost acoperită parțial de instrumentiști.

A fost în spate și i s-a dat o nouă cască, ce părea a fi bună. Reacția sa la o problemă tehnică de acest gen a fost exagerată. Poate a avut o zi proastă... cine știe.

3. Jessie Ware a fost magnifică alături de dansatorii ei. Nici nu mai e de comentat (aveți câteva momente într-unul din clipurile de mai sus. Atât ea, cât și restul artiștilor străini (cu excepția celor de la Suede) au creat o oarecare legătură cu publicul (la românii de la COMA am observat același lucru, spre deosebire de alții). Simțeai o naturalețe și o atitudine modestă, lucru apreciat de public.

4. Years & Years a făcut un show foarte bun. Dansatorii s-au mișcat excelent. Totul a mers bine. La un moment dat, înainte ca solistul să cânte la clape, cineva i-a aruncat o coroniță de flori. Și-a pus-o pe cap și se întreba dacă arată stupid cu ea. Totuși a purtat-o pe parcursul melodiei.

5. Paolo Nutini, așteptat de multă lume duminică seara a fost extraordinar, cu o voce pe care nu o poți uita. Între melodii a făcut publicul să întoarcă capul spre lună. Îi plăcea cum se vede printre copacii din parcul Mogoșoaia.

Ca la toate festivalurile, sunt și oameni care fac mizerie (am văzut la fel și la Summer Well 2022). De exemplu, o persoană pe la vreo 30 de ani s-a băgat în fața altora lângă scena principală având în mână cartofi prăjiți cu usturoi și branză deasupra. A mâncat liniștită și nu a vrut să facă câțiva pași până la tomberon. Prin urmare, o prietenă i-a luat din mână recipientul și... surprinzător, nu s-a dus să arunce unde trebuie, ci a aruncat deșeul pe jos, undeva în dreapta scenei. Alții (nu mulți, ce-i drept) au preferat să-și arunce paharele de bere pe jos.

Nu știm dacă acasă se comportă la fel. Presupunem că nu.

Și o idee, poate vă e de folos în viitor când vine vorba de transport

Și... acum încă ceva, ce am observat de obicei, dar ne-a explicat un șofer de Bolt de ce se întâmplă asta. Dacă ai doar aplicația Uber și vrei să te întorci de la un eveniment, sunt slabe șanse să găsești o mașină. Pur și simplu acceptă cursa, dar când văd că este vorba de prea puțini kilometri de parcurs, o resping. Așadar, dacă folosești Uber, poți sta și 30 minute până să găsești o mașină (așa am stat la Summer Well).

De data asta am folosit și o altă aplicație, am găsit imediat o mașină și am aflat de la șofer ce se întâmplă.

Se pare că Uber le permite șoferilor să respingă mai multe curse fără să fie penalizați.

Așadar, decât să stai și să aștepți mai mult, mai bine folosești alte aplicații. Da, poate că plătești mai mult, dar măcar îți vine o mașină decât să stai și să pierzi mult timp așteptând. E frustrant să vezi că o mașină apare în aplicație, este aproape (după ce a acceptat), dar apoi cursa e respinsă.