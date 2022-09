PRIN ORAS Sâmbătă, 10 Septembrie 2022, 09:45

​Pentru cei care nu prea au stat prin Capitală în ultimele trei luni, fiind poate ocupați cu „revenge travel-ul”, iată zece dintre localurile nou deschise în vara lui 2022.

A trecut destul de repede vara lui 2022, una specială, pentru că a fost prima fără niciun fel de restricții după doi ani în care valurile pandemiei ne-au distanțat. Acest lucru a dus și la fenomenul de „revenge travel”, ceea ce poate a contribuit la numărul de turiști mai mic pe litoral, dar șila munte.

Marile festivaluri au revenit în forță, dar și Horeca a cunoscut o revitalizare, iar ca dovadă în acest sens stau numeroasele localuri noi care s-au deschis după acești doi ani.

În această ediție de „Weekend trending” prezentăm zece astfel de localuri noi.

Kraft Market (Matei Millo 8-10) este, așa cum îi zice numele, o piață, dar una cu adevărat deosebită și care dorește să strângă în jurul ei o comunitate activă, creativă și care este pasionată de produse artizanale de toate felurile.

Cu alte cuvinte, este locul unde localnicii fac cunoștință cu antreprenorii „craft”, dar și un nou loc de going out, cu o terasă generoasă unde gătesc cei de la Hushimo, Smokăreală și Nahuas Tacos. De menționat că marțea băuturile au prețuri mai mici cu 30%.

Centrale (Piața Victoriei 122) a apărut în urmă cu puțin timp în „Noul Centru Vechi”, adică pe Calea Victoriei, într-unul dintre cele mai aglomerate colțuri de oraș. Pe cât de recent a apărut în peisaj, pe atât de rapid a ajuns să facă senzație și să fie lăudată de cei care au încercat-o (bineînțeles, ne numărăm și noi printre ei și o recomandăm ca atare).

Așa se face că acum trece drept una dintre cele mai bune pizzeri din oraș. De menționat că se poate lua și câte o jumătate de pizza.

Dacă tot vorbim de pizza, e locul potrivit să aducem vorba și de Gattini Cișmigiu (George Varca 7), unul dintre locurile cu cele mai bune paste din oraș. Gattini există de ceva vreme pe piață, dar în această vară au reușit să deschidă un nou pasta bar în apropierea Parcului Cișmigiu.

Așadar, când mai ești prin zonă, poți să le faci o vizită și să încerci o porție de paste la fața locului sau să le iei la to go pentru un picnic în parc.

Tot pe străzile din jurul Cișmigiului s-a deschis și unul dintre cele mai noi și selecte wine bars din oraș: UVA (Constantin Mille 18). Misiunea sa declarată e de a promova vinurile românești de calitate din toate regiunile viticole ale țării. Ca o curiozitate, UVA se mândrește și cu cea mai reprezentativă selecție de Fetească Neagră din România.

O altă garanție că ești în locul potrivit dacă ești un pasionat de vinuri e că somelier aici este Sergiu Nedelea, cel mai bun somelier din 2019, la Gala HoReCa Awards. În unele seri au loc și concerte de muzică live.

Un wine bar cu o atmosferă ceva mai relaxată, deschis la sfârșitul lunii iunie în Centrul Vechi, este La Spritz (Franceză 46-48). Acesta este condus de somelierul Andrei Popa și are în meniu o ofertă de peste 50 de vinuri românești. Bineînțeles, le poți încerca pe toate la pahar, pe mesele butoi, cu un platou cu brânzeturi și mezeluri lângă.

Pe Calea Victoriei, dar mai spre Piața Victoriei, în imediata apropiere a intersecției cu bulevardul Dacia, s-a deschis Reper by ESS (Calea Victoriei 176), un restaurant care se recomandă drept „noul reper în gastronomia locală”.

Acesta e plasat la parterul clădirii de birouri Dacia One și trece drept un loc perfect pentru a ieși la un business brunch. Poate să pară un loc care se adresează unei clientele selecte, dar prețurile sunt mai mult decât decente. De exemplu, un meniu de prânz, cu două feluri de mâncare, costă sub 30 de lei.

Cu Modelier:Parc (Parc Herăstrău, la Roaba de Cultură) ne mutăm în zona de nord a orașului, unde vara asta s-au deschis mai multe localuri noi. Cei de la Modelier, renumiți pentru burgerii buni pe care-i fac în restaurantul de pe Duzilor 12, au transformat o parte din spațiul de la Roaba de Cultură într-o frumoasă grădină de vară, care-și dorește să fie un loc de popas pentru toți cei care iubesc să se plimbe prin Herăstrău sau să petreacă o zi la iarbă verde.

În weekend au și meniu de mâncare, burgerii sunt la loc de cinste, bineînțeles, iar în unele zile au loc și party-uri cu muzică live. Și celebra cafenea Origo, considerată un pionier al cafelei de specialitate în București și cu siguranță una dintre cele mai bune din țară, a mai deschis o locație nouă în Dorobanți - pe Calea Dorobanți 186, mai exact.

Așadar, dacă vrei ca în weekend să bei o cafea de la the best in town, acum nu mai trebuie să stai la coadă la Origo de pe Lipscani 9, ci poți să o faci în noul loc, asta până încă nu a descoperit-o chiar toată lumea (s-a deschis de doar o lună).

Până acum Kanpai era singurul Izakaya din oraș (în cultura japoneză Izakaya este un pub japonez, unde oamenii vin după muncă să bea și să mănânce la prețuri decente - cam ce e Irish pub-ul pentru irlandezi).

De curând s-a mai deschis un astfel de loc în București: Ruka izakaya (Calea Floreasca 111-113). Acesta se află în Agora Floreasca, iar în bucătăria de aici face lucruri minunate Chef Cătălin Petrescu.

Încheiem ceva bun și cu specific spaniol: Jamoneria (Pipera Plaza, Sos. București-Nord 14). E vorba de un tapas bar și magazin gourmet cu tot felul de lucruri bune, deschis sub umbrela Alioli.

Lansarea a avut loc pe 23 iulie, iar de atunci Jamoneria vine periodic cu tot felul de oferte greu de refuzat pentru cei cărora le place să experimenteze și să descopere lucruri noi din bucătării mai puțin cunoscute pe la noi.

De asemenea, poți comanda și pentru acasă platouri de tapas pentru evenimente sau pentru un aperitiv la o cină romantică, compuse din quesos ibericos, jamon, chorizo, salcichon, grisine și alte ingrediente pe care le poți alege din meniul localului.