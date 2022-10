PRIN ORAS Miercuri, 12 Octombrie 2022, 14:27

Art Safari și Ambasada Republicii Coreea prezintă "Korean Beauty in Poster Art" - o expoziție care găzduiește postere create de Byoung-il Sun inspirate de Hangul (alfabetul coreean) și de cultura coreeană, în Palatul Dacia-România (Muzeul Municipiului București), situat pe strada Lipscani, nr. 18-20. Această expoziție reprezintă momentul de vârf al "Săptămânii Coreene" (10-16 octombrie), eveniment cultural organizat anual de Ambasada Republicii Coreea, care are ca scop creșterea vizibilității și a interesului pentru cultura coreeană. În acest an, creatorul lucrărilor, Byoung-il Sun, va vizita Art Safari pentru a se întâlni cu publicul român și pentru a-l ghida să descopere valorile contemporane ascunse în tradițiile coreene, prin tehnica sa artistică inovatoare.

Byoung-il Sun, un artist grafic și profesor premiat cu multe distincții, originar din Republica Coreea, cu o practică artistică de peste trei decenii, aduce imagini din cultura coreeană care traduc prin artă sistemul de scriere al limbii coreene. Expoziția este structurată în trei capitole: ‘Koreanism: empatie tradițională și materialitate regăsite în cotidian’, ‘Hangul, devenind o imagine’ și ‘Crearea ierarhiei vizuale’, care însumează 40 de lucrări de artă.

În cadrul expoziției „Korean Beauty in Poster Art” vor avea loc două evenimente speciale la Art Safari: un curs de design de tricouri Hangul Typo Stencil T-Shirts Design Class, dedicat exclusiv studenților de la Arte, desfășurat miercuri, 12 octombrie, începând cu orele 10:30 și un eveniment de caligrafie Hangul, deschis vizitatorilor Art Safari joi, 13 octombrie, începând cu ora 18:00, ambele susținute de creatorul lucrărilor de artă prezentate în expoziție, domnul Byoung-il Sun.

"Sperăm ca artistul coreean, împreună cu studenții și publicul român vor colabora, împărtășindu-și spiritul și simțul artistic, întrucât suntem de părere că înțelegerea reciprocă și comunicarea reprezintă baza pentru creșterea vizibilității Coreei în România", sunt cuvintele adresate de ambasadorul Republicii Coreea, Kap-soo Rim.

Program și bilete Art Safari – ediția a X-a

Art Safari va putea fi vizitat în perioada 23 septembrie–11 decembrie 2022, de joi până duminică, în Palatul Dacia-România, din Centrul Vechi al Bucureștiului (str. Lipscani, nr. 18-20), în intervalul 12:00-21:00. În fiecare vineri și sâmbătă, se organizează Night Tours, între 22:00 și 1:00, experiențe de vizitare speciale, care cuprind ghidaj în expoziție, muzică live și prosecco.

În spiritul sărbătorii coreene, tematica Night Tours din 14-15 octombrie este K-pop. De asemenea, Art Safari oferă și vizite ghidate tematice de zi, inclusiv în limba engleză și franceză. Biletele pot fi achiziționate pe site-ul Art Safari dar și la fața locului.

Despre Ambasada Republicii Coreea în România

Ambasada Republicii Coreea a fost înființată în iunie 1990, la București. Instituția lucrează în beneficiul ambelor state, Republica Coreea și România, cât și al popoarelor celor două țări. În acest sens, Ambasada și-a consolidat cooperarea bilaterală în domeniul politicii, al economiei, culturii, educației, științei și cooperării internaționale.

Despre Art Safari București

Art Safari, proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii și susținut de Lidl, GLO și Deutsche Bank, este specializat în realizarea de pavilioane expoziționale. Organizatorul anual al Pavilionului de Artă București – cel mai mare conglomerat de expoziții de artă din România – ajuns la a 10-a ediție, realizează, în parteneriat cu muzeele de artă din România și cu colecționari privați, ample expoziții retrospective care își propun recuperarea valorilor de patrimoniu. Având o puternică latură educaţională, misiunea sa este de a apropia arta de public și de a educa noile generații prin organizarea de ateliere de artă pentru copii, tururi ghidate și expoziții de artă contemporană în spații neconvenționale, cum ar fi Aeroportul Henri Coandă sau metroul bucureștean. Art Safari se desfășoară sub patronajul Primăriei Municipiului București și UNESCO România și este realizat în parteneriat cu Muzeul Municipiului București, Institutul Cultural Român și Muzeul Național de Artă al României. Partenerul oficial Art Safari este BCR. Partenerul educațional al Art Safari este Centrul Step by Step din București. În cele 9 ediții de până acum a înregistrat aproape 300.000 de vizitatori. Mai multe detalii: artsafari.ro.