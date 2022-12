PRIN ORAS Vineri, 09 Decembrie 2022, 21:10

A.C. Theodor • HotNews.ro

Suntem în 2022, dar oamenii comandă băutura de parcă ne-am fi întors în anii ʼ90. Cu aroma ei de cafea, a intrat în Top 10 al celor mai comandate băuturi la barurile din SUA.

Chiar dacă Espresso Martini a depășit clasicul Manhattan, conform lui NielsenIQ care urmărește vânzările de cocktailuri, tot Margarita a rămas lider în SUA.

Nu este vorba doar despre o nostalgie renăscută. Lisa Hawkins, senior vicepresident for public affairs la Distilled Spirits Council, a declarat la CNN că „este o convergență a două trenduri majore: afinitatea americanilor pentru cafea de calitate și cultura cocktailului”.

„Consumatorii de spirtoase sunt atrași de simplitatea și decadența acestui cocktail”, a adăugat ea. „Eleganța lui Espresso Martini îmbogățește experiența la un bar sau restaurant, dar este și un agreabil după cină când ai oaspeți acasă”.

Espresso Martini este un amestec de vodcă, lichior de cafea și espresso. Este o băutură relativ tânără, despre care se crede că a fost creată după 1980 la un bar din Londra, când un model i-a cerut lui faimosului barman și inventator Dick Bradsell o băutură care să „wake me up și f...k me up”.

De atracția oamenilor pentru Espresso Martini a beneficiat Kahlua, un lichior de cafea produs în Mexic de Pernod Ricard și care a cunoscut creșteri de vânzări de două cifre.

Dar și alți giganți ai băuturilor au remarcat trendul. În septembrie, Diageo, producătorul lui Baileys, a cumpărat Mr. Black, un lichior de cafea combinat cu cafea filtrată rece și care poate fi băut direct din sticlă.

Espresso Martini va rămâne popular și anul viitor. Se anticipează că oamenii vor continua să aprecieze acest cocktail clasic și vor căuta alte moduri în care să se bucure de el tot anul – chiar cu alte spirtoase ca tequila și whiskey în loc de vodcă.