PRIN ORAS Sâmbătă, 21 Ianuarie 2023, 09:43

Gruia Dragomir • HotNews.ro

​Cineva care s-ar uita pe lista de localuri noi care s-au deschis doar în București în anul care tocmai a trecut ar putea trage concluzia că 2022 a fost unul profitabil pentru industria HORECA.

Restaurant Meygu, București Foto: Meygu/ Facebook

Lucrurile nu stau chiar așa, dar în ciuda lipsei de forță de muncă, a impozitării bacșișului și a altor surprize făcute de autorități, pare că încă sunt mulți antreprenori care au avut curajul să-și deschidă o afacere în domeniul ospitalității.

Bucureștiul și-a îmbogățit mult oferta de going out în 2022, iar cei care-și doresc să bea o cafea de specialitate, să se bucure de un brunch deosebit în weekend sau să ia cina în oraș cu o ocazie specială sau banală, au acum parte de multe localuri noi în care pot face acest lucru.

Iată doar câteva dintre locurile nou apărute în ultimul an și care merită toată atenția și la începutul lui 2023.

Pentru cafea bună există acum Erbario (Nicolae Haralambie 30), o cafenea de specialitate în care te vei simți ca într-o mică grădină botanică. Aceasta s-a deschis în primăvara lui 2022, într-o casă veche, de la 1930, renovată cu mult bun gust și cu accentul pe plantele de interior.

Pe lângă cafeaua de specialitate, Erbario are și meniu de brunch, iar acesta e gândit în funcție de sezon de chef Ștefan Burlacu.

O altă cafenea care a apărut în 2022, de această dată în zona Cotroceni, este înCotro Specialty Coffee (Ana Davila 2). Aceasta își procură cafeaua de la MABÓ Coffee Roasters, a românului Bogdan Georgescu, vicecampion mondial la prăjit cafea.

Micuța cafenea se află pe o stradă plină de case frumoase și mai puțin explorată de cei cărora le place să rătăcească în weekenduri prin „cel mai frumos cartier din București”. În afară de cafea, mai au și prosecco și lucruri bune de la Bakeria Panduri.

Un loc cu adevărat deosebit, care s-a deschis în 2022, este Meygu (Amzei 7-9). Este vorba de un bistro ale cărui identitate și meniu au fost gândite în jurul crevetelui. Găsești aici burgeri, sendvișuri, tacos, salate și tot felul de alte nebunii cu creveți.

De asemenea, mai au și cafea de specialitate. Este cu siguranță un loc unic în București, ce merită încercat de orice iubitor de fructe de mare.

Mano + Bocca Panini Bar/ pagina de Facebook

Anul 2022 a fost și cel în care mulți antreprenori din Capitală au ales să mizeze pe sendviș. Mano + Bocca Panini Bar (Banul Antonache 51) s-a deschis cam în urmă cu trei luni și a prins repede la public. E drept că a beneficiat și de o promovare bună din partea câtorva vedete, dar și pozele vorbesc de la sine și te fac să-ți dorești să treci pe aici.

Se cheamă „panini bar”, dar este și alte lucruri. De exemplu, are în meniu o ofertă bună de vinuri, are tot felul de platouri, cafea de specialitate, cocktailuri și altele. În plus, tavanul pe care stau suspendate câteva mii sau zeci de mii de spice, este de mare efect.

World of Sandwiches (Mendeleev 21-25) este un alt local nou deschis dedicat acestui preparat. Este un loc care mizează pe „fast gourmet” și care și-a propus să pună în meniu unele dintre cele mai cunoscute sendvișuri din lume. Dacă te întrebi, da, au și cu parizer, dar și cu pulled pork, pastrami și multe altele.

Frescoloco/ Pagina de Facebook

Al treilea loc deschis în 2022 și care a mizat pe sendviș este Frescoloco (Lipscani 3). Se află într-o zonă în care funcționează și triunghiul magic: Pâine și vin, Energiea, Origo, toate la două minute distanță.

Focaccia și schiacciata pe care le folosesc pentru a pregăti preparatele de aici provin de la Casa del Pan și Grano. Oferta de sendvișuri este completată și de o colecție bună de vinuri, prosecco și cocktailuri.

Dacă tot vorbim de street food, căci asta sunt sendvișurile, atunci trebuie menționat neapărat că anul 2022 a însemnat și deschiderea spațiului Kraft Market (Matei Millo 8).

Așa cum îi zice numele, e vorba de o piață… dar altfel, pentru publicul urban. Aceasta funcționează ca un concept store în aer liber și se recomandă drept locul unde comunitatea face cunoștință cu antreprenorii „craft”, cu alte cuvinte e un loc care a reușit să strângă în același loc câteva dintre talentele locale în ceea ce privește gătitul sau artizani de toate felurile.

În multe dintre weekenduri sunt invitați aici alți antreprenori vin să-și prezinte produsele și să-și cunoască în mod direct publicul țintă. Printre cei pe care-i găsești aici responsabili cu mâncarea se numără Hushimo și Smokăreală.

Ave Forchetta/ Pagina de Facebook

Peste drum, în noua clădire de birouri ridicată lângă Palatul Telefoanelor, s-a deschis Ave Forchetta (Matei Millo 5), o minunăție de local italienesc, dar împachetat într-un design urban relaxat. Mâncarea este delicioasă, iar ei se laudă că își întâmpină clienții cu un „meniu italiano vero, molto delizioso... with a twist!”, dar și cu preparate gătite cu ingrediente proaspete, sustenabile, după rețete clasice.

RUAL primul AproBistro (Mihai Eminescu 114-116) a fost lăudat de cei care l-au vizitat încă din primele zile de la deschidere și cam așa a rămas treaba. Are și un specific unic și care stârnește curiozitate: „primul bistro din București situat într-un aprozar”, ceea ce înseamnă că poți pleca acasă cu ingredientele din care ți-a fost preparată mâncarea.

Locul e deosebit, pentru că aici gătește talentatul Laurențiu Hairadin, dar conceptul nu e chiar unic, având în vedere că în București mai există și La Pescaderia, de exemplu, care e o piață de pește și fructe de mare unde poți cere să ți se gătească pe loc „captura”.

Animaletto a început cu un pizza bar, iar în 2022 s-a extins și cu Animaletto House (Dianei 4). Pentru cei care au un mic deja vu când citesc adresa, este pentru că aici a funcționat ceva vreme localul Dianei 4.

Animaletto House a păstrat mare parte din atmosfera și identitatea fostului local, dar au adus și îmbunătățiri, iar acum este un dintre locurile din oraș unde le poți amesteca pe toate așa cum trebuie: un bistro, cu un cocktail bar excelent, o terasă generoasă și frumoasă, dar și un spațiu de evenimente și party-uri după lăsarea nopții.

Urban DADA/ Pagina de Facebook

Dacă tot suntem în zonă, trebuie să menționăm și apariția Urban DADA (TNB – intrarea Tudor Arghezi). Astfel, clădirea Teatrului Național găzduiește acum și fratele restaurantului DADA. Este binevenit mai ales pentru cei care vor să ia masa înainte sau după o piesă de teatru.

În plus, una dintre atracțiile ce nu pot fi ignorate este că poți fi oricând vecin de masă cu actorii de la TNB. Iubitorii de pizza au acum o nouă Mecca: Centrale Pizza (Calea Victoriei 122).

Apărută în 2022 pe Calea Victoriei, într-unul dintre cele mai aglomerate colțuri de oraș, pizzeria Centrale a ajuns rapid să facă senzație și să fie lăudată de cei care au încercat-o drept una dintre cele mai bune din oraș. Neapărat de încercat, mai ales că poți comanda și jumătate de pizza - ceea ce înseamnă că-ți poți forma propria pizza din două jumătăți de sortimente diferite.

Fanii K-Pop, dar și cei care vor să descopere bucătăria sud-coreeană, au acum un nou local în care pot să se delecteze cu cultură și preparate specifice acestei țări.

Este vorba de Gangnam Pocha (Lipscani 56). Prețurile sunt destul de piperate, chiar dacă este vorba de un local „fără fițe”. Însă, merită din plin pentru cei care-și doresc o altfel de experiență și să încerce feluri de mâncare greu de pronunțat pentru neinițiați, precum: gyeran-jjim, sora muchim, ojingeo bokkeum, dakgalbi, jumulleok etc.