Am trecut de mijlocul lunii martie, așa că e destul de clar că suntem în plină primăvară, e cald, copacii au înflorit, iar Harta Magnoliilor a început și ea să fie extrem de activă zilele acestea.

Harta magnoliilor București Foto: Pagina de Facebook Harta magnoliilor

Există toate motivele să petreci cât mai mult timp afară, pe going out, și să descoperi locuri nou deschise în oraș, dar și să le revizitezi pe unele care merită din plin acest lucru (și, dacă tot te plimbi, nu uita să pui și un pin pe Harta Magnoliilor atunci când dai prin oraș de un astfel de copac minunat).

Dintre locurile nou deschise în oraș, GYST Bucharest (str. Blănari 18) este printre cele care trebuie neapărat bifate, în mod deosebit atunci când îți dorești un brunch bun și o cafea de specialitate, dar și dacă ai ieșit cu laptopul și ai nevoie de un loc mișto în care să lucrezi remote pentru o oră sau două.

GYST s-a deschis pe 24 februarie și se mândrește că este „inspired by Copenhagen”, iar acest lucru se simte, mai ales că este fratele mai mic al deja cunoscutei sufragerii nordice M60 - în spatele proiectului fiind tot Răzvan Crișan, co-fondatorul M60 și Kane.

Al doilea loc nou deschis în oraș și care e musai de vizitat e DeSoi (Str. Piața Sf. Ștefan 8), o băcănie - bistro aflată în inima cartierului Mântuleasa.

Oamenii de aici sunt pasionați de tot ce înseamnă produse locale și de calitate, de cooking și de socializare în jurul mâncării, așa că și-au gândit localul în jurul unei mese comunale la care încap 16 persoane.

Meniul este un mix de bucătărie locală și internațională, dar care pune accentul pe ingrediente proaspete, de sezon, de origine locală. Există aici și o brutărie artizanală, o selecție generoasă de vinuri și un spațiu în care producătorii locali și internaționali spun poveștile produselor, sub umbrela unui concept numit #Negustories.

Băcănia-bistro DeSoi, București. FOTO: DeSoi/ Arhiva personală

Un loc care se află de ceva vreme în oraș, dar pe care l-am descoperit mai târziu este Seed (General Ion Dragalina 19). Este un restaurant vegan cu preparate care ar face să saliveze și un omnivor/carnivor.

Responsabilă pentru acest bistro deosebit este chef Anca Maria Nazare. De asemenea, ea oferă aici și cursuri de gătit bunătățuri vegane. Există posibilitatea de a comanda acasă sau la birou meniul pentru întreaga săptămână, dar ar fi păcat să nu le treci și pragul pentru că locul este foarte plăcut, iar zona în care se află (Cotroceni) e și ea perfectă pentru o rătăcire pe unele dintre cele mai frumoase străduțe din oraș.

Un loc pe care e chiar păcat să nu-l (re)vizitezi în plină primăvară e Bucătăria.localfood (Ion Slătineanu 30).

Băieții și-au obișnuit clienții cu preparate gătite cu ingrediente sezoniere, fiind primăvară, asta înseamnă că piețele sunt pline de verdețuri și legume proaspete, iar meniul de la Bucătăria.localfood e plin de preparate precum: mâncare de urzici cu mămăligă, telemea veche de oaie și ou prăjit sau cremă de fasole cu gălbiori trași la tigaie cu leurdă și usturoi verde. O nebunie!

Dar cel mai bine e să ții un ochi pe pagina lor de Facebook pentru a vedea ce mai anunță că gătesc și cu ce vin românesc fac pairing. Sau pur și simplu treci pe la ei și surprinde-te la fața locului.

Bucătăria.localfood. FOTO: Localfood/ Arhiva personală

De ce nu ar intra și cantinele în recomandările pentru weekend trending?

Până la un „weekend trending” dedicat exclusiv acestor localuri, îți propun să descoperi una dintre cele mai frumoase cantine din oraș, care și-a deschis de o lună porțile: Bistro UNATC (Matei Voievod 75-77), parte din Insula facultății, un loc unde studenții (dar nu numai) se pot strânge la o cafea de specialitate și o mâncare gătită.

Locul are un design scandinav și totuși cald, un loc unde soarele intră pe geamurile mari și invită la o pauză și socializare în curtea interioară a acestui loc cu un puternic ADN creativ.

Pe lângă meniul zilei, Bistro UNATC pregătește ocazional patiserie proaspătă precum gogoși, croasante sau covrigi. Cafeaua de specialitate e mereu acolo, alături de alte băuturi și gustări. E de ținut minte mai mult pentru timpul săptămânii, pentru că atunci funcționează, în weekend fiind deschisă doar cu ocazii speciale.

Bistro UNATC. FOTO: Bistro UNATC/ Arhiva personală

Two By Two Espresso Bar (Henri Coandă 13) este un alt loc nou deschis în oraș. De această dată e vorba de o cafenea de specialitate cu un design interior plăcut, dar, probabil cel mai atractiv aspect al locului este terasa destul de generoasă și care n-a fost încă descoperită de prea multă lume, așa că are încă o aură aparte, fiind și flancată de clădiri de patrimoniu.

Atmosfera este foarte plăcută aici, mai ales atunci când îți dorești să petreci o dimineață liniștită de weekend la o cafea bună și într-un loc cool. Dacă tot am dat startul enumerării de cafenele de specialitate deosebite, trebuie să menționăm aici și Baristro.place (General Candiano Popescu, 1).

Ce e special la acest loc, pe lângă cafeaua bună? Poți servi un brunch foarte bun, cu preparate care te pot surprinde, cum ar fi sandvișul cu pastramă de vită și varză murată, iar la desert o pară-n vin. Se află și în imediata apropiere a Parcului Carol I, arată bine la interior, dar are și o terasă cu o atmosferă plăcută.

Nici NOOD (Aviatorilor 8A) nu are voie să lipsească din lista de locuri deosebite ce trebuie încercate în această primăvară. Găsești aici deserturi fără zahăr, hrană simplă, cafea bună care să le însoțească.

„Nu suntem team stevia, maltitol etc, pentru că nu există suficiente studii care să urmărească efectele consumului lor pe termen lung. Folosim în schimb intuitiv nectar de cocos, sirop de arțar, miere bio, curmale sau banane (nu toate odată) și e suficient.

Da, cuvintele „prăjitură” și „bună pentru tine” sunt compatibile. [...] Mai nou, experimentăm cu biscuiți sărați, quiche-uri vegetariene și bagels pregătiți după aceleași principii. În laborator sau la spațiul NOOD, suntem stripped of artificials și asta se simte ușor de la prima degustare!”, se arată în manifestul celor de la NOOD.

De asemenea, locul are un design ce a și câștigat Best Horeca Design 2022 la Anuala de Arhitectură.

Calea Victoriei s-a îmbogățit recent cu o nouă cafenea de specialitate: Serafim coffee bar (Victoriei 122), care face echipă cu Centrale Pizza, în ideea că cele două spații sunt în oglindă, fiind despărțite de intrarea în curtea interioară a blocului interbelic Pherekyde.

În afară de cafea de specialitate, te mai poți lungi aici și la un cocktail, de marți până duminică localul fiind deschis până la ora 22:00, iar lunea de la 9:00 la 17:00.

Așa cum spune și numele, Avocadoo 2 (Postelnicului 12) este raiul iubitorilor de avocado și de mâncăruri care sunt gătite cu acest superfood plin de acizi grași monosaturați (adică cei buni), aproape 20 de vitamine și minerale.

E child friendly, având la interior și un loc de joacă pentru copii. Însă, ce-l scoate și mai mult în evidență atunci când afară începe să iasă soarele, este terasa în trepte de care dispune acest local și care este o atracție în sine.