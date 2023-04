PRIN ORAS Sâmbătă, 15 Aprilie 2023, 08:08

Gruia Dragomir • HotNews.ro

De Paște, orașul se golește și devine foarte plăcut să te plimbi în aceste zile și să descoperi un București lipsit de trafic și de aglomerația sufocantă cu care ne-am obișnuit. Problema e că în acest weekend foarte multe locuri sunt închise, însă am reușit să găsim destule care sunt deschise sâmbătă și chiar și duminică și luni.

Boiler, București Foto: Arhiva personala

Cafenele de specialitate

Dacă vrei să bei o cafea bună, de specialitate, chiar și în prima zi de Paște, atunci o poți face la una dintre cele mai iubite cafenele din oraș: Boiler (Piața Muncii - Inginer Slăniceanu Nicolae 1). Aici e deschis și pe 15 aprilie (de la 8:00 la 17:00) și pe 16 aprilie (de la 9:00 la 17:00).

În apropierea Parcului Cișmigiu se află Artichoke Social House (Calea Victoriei 45), una dintre cafenelele de specialitate din oraș care a strâns în jurul ei o frumoasă comunitate de oameni cool și expați.

În diminețile din weekend atmosfera e una de happening, ai impresia că are loc un eveniment, și n-are cum să nu-ți aducă aminte de cafenelele din Berlin. Pe 15 aprilie e deschis până la 20:00, dar în prima zi de Paște e închis. De luni începe din nou programul normal.

În cartierul Domenii, o zonă superbă pentru o rătăcire pe străduțe cu case frumoase, dar și pentru o explorare a campusului de la Agronomie, găsești deschisă cafeneaua de specialitate Butter (Alexandru Constantinescu 43). Însă, ea va funcționa doar pe 15 aprilie, până la ora 18.

Dacă preferi o plimbare prin Parcul Carol I, Baristro.place (General Candiano Popescu, 1) e de ținut minte, fiind chiar în buza parcului. Aici poți servi un brunch foarte bun, cu preparate care te pot surprinde, cum ar fi sandvișul cu pastramă de vită și varză murată, iar la desert o pară-n vin.

Arată bine la interior, dar are și o terasă cu o atmosferă plăcută. Pe 15 aprilie e deschis până la ora 15:00.

Locuri cu un brunch bun

DeSoi. FOTO: Arhiva personală DeSoi

DeSoi (Str. Piața Sf. Ștefan 8) e deschis sâmbătă până la ora 16:00, suficient cât să prinzi un brunch deosebit în acest loc care a devenit noul must have în materie de going out.

Oamenii de aici sunt pasionați de tot ce înseamnă produse locale și de calitate, de cooking și de socializare în jurul mâncării, așa că și-au gândit localul în jurul unei mese comunale la care încap 16 persoane. Unde mai pui că la fața locului poți găsi și cadouri pentru prietenii sau rudele care apreciază produsele locale sau artizanale.

Există aici o selecție generoasă de vinuri și un spațiu în care producătorii locali și internaționali spun poveștile produselor, sub umbrela unui concept numit #Negustories.

Pentru cei care au inclus în planurile de Paște și o plimbare prin Herăstrău, HARE (Mareșal Constantin Prezan 1) este situat chiar în zona skate park-ului, are o priveliște minunată și are o grădină la fel de superbă.

În meniu se regăsesc foarte multe opțiuni pentru un brunch memorabil, dar și multe preparate care se află la intersecția dintre bucătăria asiatică și europeană. În plus, vei găsi aici și o gamă foarte largă de cocktailuri deosebite. E deschis și sâmbătă și duminică, cu singura diferență că în prima zi de Paște deschid de la 12:00, nu de la 10:00.

Dacă preferi Cișmigiul, după o tură de parc și după ce admiri și felul în care a fost renovat Podul Mare, poți să treci și pe la Zona Liberă, unde e deschis și pe 15 și pe 16 aprilie (mai pe la prânz) și te vei putea bucura de un Paște petrecut la terasă, cu bere artizanală și alte lucruri bune, dar diferite de mesele tradiționale pascale.

De ținut minte că în zonă, lângă Cercul Militar, la balls. (Regina Elisabeta 26), te așteaptă cu porțile clasice de chiftele, dar doar pe 15 aprilie.

La fel se întâmplă și un pic mai sus, spre Universitate, dar pe Victoriei, la Bread and Butter (Calea Victoriei 23), un alt loc clasic pentru brunch-uri, care e deschis în regim normal pe 15 aprilie.

Pentru cei care se gândesc că de Paște e o idee bună și un take away, cei de la Coclinta Brasserie (Victoriei 153), care fac niște plăcinte extraordinare, funcționează astfel și pe 15 și pe 16 aprilie, dar ne-au anunțat că la mese nu vor servi.

Filme

La AFI Cotroceni și Mega Mall, găsești cinematografele Cinema City deschise chiar și duminică, doar că vor deschide de la 14:00. Însă, nu există premiere dedicate acestui weekend, doar cele care au rulat ca și până acum.

Dacă totuși vrei să mergi la un cinematograf care nu se află într-un mall, o poți face pentru a vedea „Spre Nord” - un film românesc inspirat din fapte reale, premiat la prestigiosul Festival de Film de la Veneția.

Sinopsisul sună astfel: „Un marinar credincios de origine filipineză descoperă un pasager român urcat clandestin la bordul navei pe care lucrează. Convins de biblia pe care românul o are asupra lui, marinarul intră într-un joc periculos de a-l salva, implicându-și echipajul, credința în Dumnezeu și, deopotrivă, viața unui om nevinovat.”

Poți să mergi să-l vezi pe 15 aprilie, ora 15:00, la Cinema Elvira Popescu.

Evenimente

Chiar dacă e neașteptat pentru unii dintre noi, există destul de multă lume care vrea să petreacă în aceste zile și există evenimente unde pot să o facă.

La Apollo111 (Brezoianu 23-25) pe 15 aprilie, de la ora 22:00 și până dimineață are loc party-ul „Text your ex w. Mirel & Sherin”. Intrarea e 45 de lei.

FOTO: Pagina de Facebook/ Apollo111

La Platforma Wolff (Doctor Constantin Istrati 1) e queer party cu LUIGI DI VENERE (Cocktail d'Amore, Berlin) și BORUSIADE. Cei care vor să petreacă cu italo house și cosmic italo disco, techno, new beat, trance, o pot face începând cu ora 23:00, pe 15 aprilie, plătind intrarea de 30 de lei.

La Grădina Monteoru (Calea Victoriei 115) se lasă cu party cu intrare gratis. Petrecerea începe de la 22:00 pe 15 aprilie, iar de muzică se ocupă alexandra, monile și zya.

Tot pe 15 aprilie e deschis și la Control, de la 22:00, unde ești așteptat la LavaLava - una dintre cele mai vechi serii de petreceri din Budapesta, care reunește lunar, din 2008, cel mai deschis public din Ungaria.

O echipă de promotori care a găzduit și a prezentat publicului maghiar peste o sută de trupe internaționale, de la cele mai mari legende la cele mai interesante trupe de avangardă și la unii eroi personali precum Kevin Saunderson, Juan Atkins, Josh Wink, Tiga, Gerd Janson, KINK și mulți alții.

O casă de discuri proaspătă care dorește să se prezinte pe sine și pe producătorii de muzică house talentați din Ungaria în fața lumii. Doi frați care sunt pe cât de diferiți, pe atât de asemănători, nu doar în ceea ce privește aspectul, ci și gusturile lor muzicale. Intrarea e liberă.

Dacă ai chef și de ceva chill și pe socializare, află că pe 16 aprilie poți să mergi la T5 Social (Olimpului 13), pentru o seară de boardgames pe terasa unuia dintre cele mai cool hosteluri din București. Aici sigur o să cunoști oameni interesanți și puși mai mult pe discuții decât pe câștigat la jocuri.