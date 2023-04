PRIN ORAS Sâmbătă, 22 Aprilie 2023, 08:02

După ce weekendul trecut orașul a fost liniștit, chiar pustiu, acum își ia revanșa cu o serie de evenimente care-i vor face pe bucureșteni să stea mai mult pe afară, indiferent dacă plouă sau dacă e soare, și mai ales după lăsarea întunericului.

Sportlight festival București Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Înainte să ajungi să rătăcești pe străzi, pe la evenimentele ce vor avea loc în aer liber în weekendul 22-23 aprilie, o să te trimitem să-ți bei cafeaua de specialitate la câteva cafenele deosebite, o alegi tu pe cea care ți se potrivește cel mai bine.

Erbario (Nicolae Haralambie 30) a împlinit un an de existență, iar în această perioadă a devenit locul preferat al celor cărora le place ideea de a-și bea cafeaua într-o mică grădină botanică.

Erbario s-a deschis în primăvara lui 2022, într-o casă veche, de la 1930, renovată cu mult bun gust și cu accentul pe plantele de interior. Pe lângă cafeaua de specialitate, Erbario are și meniu de brunch, iar acesta e gândit în funcție de sezon de chef Ștefan Burlacu.

Erbario. FOTO: Arhiva personală

BOB George Coffee Bar (Lipscani 20) este probabil cea mai cool cafenea de specialitate din Centrul Vechi. BOB e cunoscută mai ales pentru locația de lângă Parcul Herăstrău, dar anul acesta au deschis și pe Lipscani, pentru că aici „se muncește toata ziua, Lipscaniul e invadat zilnic de turiști și funcționari care își fac de lucru prin zonă, de dimineața până seara”. Când nu fac cafea se ocupă de cocktailuri, foarte bune și acestea.

Rekolta (Calea Floreasca 102) nu e doar o cafenea de specialitate, ci și un loc în care poți lua un brunch foarte bun, au și o terasă frumoasă și o ofertă bună de vinuri. Deci, un combo perfect, mai ales atunci când ești nehotărât în ceea ce privește scopul pentru care vrei să ieși în oraș.

La începutul lunii s-a redeschis și terasă Random Space (Popa Petre 21), care acum are parcat în interior și food truck-ul Nuaj. Vii aici pentru „daily slices of life”, fie că e vorba de o bere craft, un meeting la prânz sau un event în care-ți arată ce este nou în arta contemporană, muzică, film, gastronomie.

Sau, dacă vrei, poți să lucrezi liniștit în grădina din spate, ca și când ai fi la tine acasă. În meniu vei găsi de la beri artizanale (BrewDog, Hop Hooligans), la vinuri românești mai puțin întâlnite și băuturile pe bază de rom.

Random Space. FOTO: Arhiva personală

Pe la Friddi (Vasile Alecsandri 4) e întotdeauna o idee bună să treci când ți se face poftă de înghețată, dar în acest weekend trebuie să o faci cu atât mai mult, pentru că au anunțat o aromă nouă și în ediție limitată: kiwi. Nu e vorba de orice kiwi, ci de unul crescut local, cultivat în livezile Facultății de Horticultură din București și care a ajuns în laboratorul Friddi în lumina unui parteneriat demarat de curând.

Iubitorii de street food vor avea un mare motiv de bucurie, pentru că între 22-23 aprilie, pe bulevardul Kiseleff are loc Bucharest Street Food Festival.

Intrarea este liberă, iar zeci de de food trucks vor prepara la foc continuu bunătăți inspirate din toate colțurile lumii, de la clasicii burgeri și hot dogs, fructe de mare, pulled pork sau wrapuri, până la pizza, arrosticini, pleșcaviță, tacos și multe alte delicii internaționale.

Vor exista opțiuni și pentru desert: clătite, waffles, cannoli, churros, înghețată și altele.

Tot în acest weekend are loc și Parada de scutere Vespa, la care sunt așteptați „vespiștii bucureșteni”. Aceasta se va desfășura sâmbătă, 22 aprilie, la ora 14:00. Se va pleca, însoțiți de poliție, pe traseul: Biserica Anglicană – Arthur Verona – Magheru – Romană – Victoriei – Aviatorilor – Charles du Gaulle (întoarcere) – Aviatorilor – Calea Victoriei – Națiunile Unite – Piața Constituției (punctul final).

În 2022 au participat la această paradă peste 70 de scutere, dar în București ar exista peste 300 de scutere Vespa, clasice sau moderne. După paradă, membrii clubului Vespa vor merge să se premieze cu o pizza la Premiata, pe Splaiul Unirii.

Spotlight festival 2019. FOTO: HotNews.ro

Însă, evenimentul care va fi cap de afiș în acest weekend este clarSpotlight Festival. Ajuns la cea de-a șaptea ediție, festivalul de artă vizuală în aer liber Spotlight a pregătit, pentru weekendul 21-23 aprilie 2023, o nouă serie de experienţe multimedia în locații consacrate și locații în premieră pe Calea Victoriei şi la ARCUB – Hanul Gabroveni.

Sunt așteptați peste 100.000 de participanți, așa cum s-a întâmplat la majoritatea edițiilor. Tema ediției din 2023 este „Geometry of the City” şi îşi propune să transforme geometria oraşului prin trei zile de spectacole de lumină, culoare și sunet.

Astfel, între 21 şi 23 aprilie, clădiri celebre din Bucureşti prind viaţă prin videomapping, locuri iconice sunt populate de instalații multimedia, iar statuile orașului sunt animate prin proiecţii de light art.

În premieră la Spotlight, Hotel InterContinental Athénée Palace Bucharest este inclus în circuitul festivalului cu o proiecţie luminoasă de foarte mari dimensiuni, ce poartă semnătura unuia dintre cei mai importanţi artişti contemporani din România, Roman Tolici.

De asemenea, harta Spotlight se extinde, în acest an, cu o instalaţie în Centrul istoric, pe faţada Hanului Gabroveni, sediul Centrului Cultural al Municipiului Bucureşti – ARCUB.

Este, de altfel, pentru prima dată când programul Spotlight include lucrări realizate de nume celebre ale artei contemporane din România alături de care artişti de street art, ilustratori şi sculptori români, ce transformă locuri iconice din Bucureşti împreună cu pionieri new media din Franţa, Ungaria şi Austria.

O altă premieră este muzica corală inclusă în programul acestei ediții ca element de inspiraţie pentru un spectacol de videomapping. Muzica Corului Naţional de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” va acompania o sesiune de videomapping pe faţada Teatrului Odeon, realizată de Mindscape Studio.

Traseul Spotlight din acest an începe de la intersecţia Calea Victoriei cu strada Piaţa Amzei şi continuă de-a lungul acesteia până la Cercul Militar, cu o ultimă oprire în Centrul vechi, la ARCUB – Hanul Gabroveni.

Programul Spotlight începe, în fiecare zi de festival, de la ora 20:00 și se încheie la ora 23:00. Detalii despre program și instalațiile participante la Spotlight 2023 găsești AICI.

Dacă plănuiești să mergi la Spotlight, e bine de știut că pe Calea Victoriei, la Teatrul Act, sâmbătă și duminică se joacă piesa „Fete și băieți”, care spune povestea unei fete și a unui baiat care cunosc pe un aeroport și ajung să dezvolte o relație intensă, pasională și nebunească.

Apoi, El și Ea se mută împreună, își cumpără o casă, au doi copii. Dar apoi lumea lor începe să se destrame și lucrurile iau o întorsătură tulburătoare. Un one woman show cu actrița Raluca Aprodu. Biletul costă 65 de lei.

În ceea ce privește concertele, cel mai semnificativ eveniment muzical din acest weekend este clar concertul lui Goran Bregovic, „The Best Of”, de sâmbătă și care are loc la Sala Palatului.

Showul este un „best of” al carierei artistului și va include toate piesele care l-au făcut celebru. Invitat special, cu un show în recital de 45 de minute, este Cobzarul Simion Bogdan & Lăutarii de Mătase. Deci, ar fi vorba de două concerte într-unul. Prețul unui bilet începe de la 115 lei.

La Expirat (Constantin Istrati 1) va avea loc duminică seară Cozy Poetry Night, spectacolul live de poetry performance. Acesta va fi ultimul eveniment din cadrul acestei serii și va fi susținut de cinci dintre cei mai prezenți poeți (Răzvan Țupa, Lena Chilari, Silvia Grădinaru, Octavian Gheorghe, Lorena Enache). Fundalul sonor va fi asigurat și animat de Șerban Blebea. Intrarea costa 25-30 de lei.

Între 21 - 24 aprilie are loc și American Independent Film Festival. Acesta a ajuns la ediția a șaptea, iar anul acesta va avea loc la Elvire Popesco și Cinemateca Eforie.

Ca în fiecare an, AIFF aduce publicului român o selecție a celor mai bune filme independente americane, dar și discuții pe teme sociale și comunitare sau dezbateri pe teme de interes pentru cei din sau pasionați de industria filmului. Întregul program îl poți consulta AICI, dar dacă ai nevoie de câteva recomandări, mergi neapărat să vezi: „The Whale”, „Spy/Master”, „Beau Is Afraid” și „A Thousand and One”.

Două noi filme intră în cinematografe în acest weekend: „Renfield” și „Evil Dead Rise”. Primul este o poveste modernă și monstruoasă despre servitorul loial al lui Dracula, Renfield.

Nicholas Hoult („Mad Max: Fury Road”, franciza X-Men) joacă aici rolul lui Renfield, asistentul torturat al celui mai narcisist șef din istorie, Dracula (interpretat de Nicolas Cage, laureat al premiului Oscar).

Renfield este forțat să procure prada stăpânului său și să execute orice comandă a acestuia, indiferent cât de degradantă ar fi. Dar acum, după secole de servitute, Renfield este pregătit să vadă dacă există o viață în afara umbrei Prințului Întunericului.

În schimb, „Evil Dead Rise” este un horror în toată regula. Filmul este a cincea parte din seria de filme „Evil Dead” și mută acțiunea din pădure înapoi în oraș.

„Evil Dead Rise” spune o poveste întortocheată a două surori înstrăinate, interpretate de Alyssa Sutherland și Lily Sullivan, a căror reuniune este întreruptă de apariția demonilor ce posedează oameni, împingându-i într-o bătălie primordială pentru supraviețuire, în timp ce se confruntă cu cea mai de coșmar variantă posibilă a unei familii.