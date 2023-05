PRIN ORAS Sâmbătă, 06 Mai 2023, 07:52

Gruia Dragomir • HotNews.ro

Am terminat (deocamdată) cu weekendurile de trei zile, dar vremea s-a încălzit bine și în București se simte deja cum se instalează vara. Asta înseamnă nu doar că aerul ajunge irespirabil, dar și că evenimentele în aer liber devin o obișnuință și că bucureștenii încep să petreacă din ce în ce mai mult timp afară.

Trupa Partizan Foto: Inquam Photos/ Ștefan Sandu

Pentru weekendul 6-7 mai am pregătit o listă consistentă de unde să ai să alegi să le spui și prietenilor.

Cafeaua îți recomandăm să o bei într-o cafenea de specialitate ce abia s-a deschis. Se numește Oma (Spătarului 32) și e prin cartierul Armenesc, într-un spațiu ce pare că a fost la un moment dat un garaj - cafeneaua a păstrat vechile uși de lemn de la intrare, pe care le-a integrat în identitatea locului.

În unele weekenduri îl găsești aici pe Florin Lemnaru, vice campion național Latte Art, care-ți desenează în ceașcă tot felul de nebunii. Cafeaua de aici e de la olandezii Manhattan Coffee Roasters, pe care n-o găsești în prea multe cafenele din oraș, deci merită trecut pe aici și pentru acest aspect.

Weekendul ăsta ni s-a făcut poftă de niște comfort food, așa că-ți recomandăm și ție două locuri excelente pentru niște experiențe gastronomice aparte.

La Paninaro (Luterană 3) găsești niște lucruri unice, pe care nu le mai întâlnești pe nicăieri prin oraș. De exemplu, Sendviș cu creier pane, sendviș cu măduvă de vită, somon gravlax și, mai nou, un sendviș cu burta de vita în panko, mousse de vinete, gogoșari murați în sos de muștar și harissa. Da, sună wow! Se numește Burdihan și n-o să te lase indiferent.

Sendviș la Paninero/ FOTO: Paninero/ Pagina de Facebook

A doua recomandare este Pickles (Vasile Lascăr 21), unde Alexandra Blaș, proprietara și cea care și gătește aici aproape zilnic, a ales să mizeze pe un meniu în care murăturile prăjite sunt vedeta - de unde și numele localului.

Dar aici se pregătesc multe alte lucruri delicioase pe care nu prea le găsești prin alte locuri, cum ar fi genialul sandviș cu calamar sau „coastele” de porumb cu ketchup de caise (care erau la un moment dat în meniu).

Alexandra a ales să-și deschidă acest local cu comfort food după ce a petrecut cinci ani în bucătăriile mai multor restaurante din Londra. Meniul este unul care se modifică destul de des, dar noutățile sunt tot timpul anunțate pe pagina de Facebook sau Instagram.

Și Pâine și Vin (Brezoianu 4) a anunțat recent că a făcut un update la meniu și că acum are feluri noi de brunch (disponibil între 12:00 și 16:00, doar în weekend).

Ca să enumerăm doar două care sigur îți vor face papilele gustative să tresară: Sandwich din aluat de flatbread cu brânză de capră Bouche de Chevre, amestec de salate din Grădina Corbilor, prosciutto crudo, pesto de busuioc făcut în casă, castraveți proaspeți, miere de la Hațeg; Ouă de fermă coapte în smântână cu pecorino, cimbru și rozmarin, servite cu amestec de salate, ridichi și ceapă verde din Grădina Corbilor și pâine prăjită de la Pain Plaisir.

Pentru cei în căutare de terase avem pentru acest weekend două recomandări de grădini de vară pline de verdeață.

Prima este Arome (Luigi Cazzavillan 25), aflată în zona din spatele parcului Cișmigiu. Este un local vegan / vegetarian, dar nu trebuie să fii un vegan pe viață pentru a lua masa aici.

Poți să încerci acest restaurant și atunci când vrei să faci un mic detox, mai ales că are și o atmosferă plăcută, chiar romantică, mai ales că grădina de vară din curtea interioară este un loc deosebit primăvara. Au în meniu și tot felul de smoothies, dar găsești și beri artizanale.

A doua terasă este Cooperativa urbană (Icoanei 86), un loc cu mult soare și care acum are și câteva food trucks instalate în perimetru: Indivan Food Truck, Arepas Colombianas Bucharest și Pho Bar.

Grădina de vară de aici este mai ferită, ceea ce înseamnă că ai șanse mari să găsești mai ușor mese libere.

Evenimente / concerte

Apropo de food trucks, dacă ți-a plăcut la ultimul festival de street food de pe Bld. Kiseleff, în weekendul 6-7 mai mai are loc unul: Festival du Bonheur pour le gourmands.

Pe lângă numărul mare de camionete cu produse delicioase ce vor transforma masa de weekend într-un adevărat festin, atmosfera festivalului va fi întreținută pe scenă de artiști precum Grasu XXL și Speak.

Weekendul acesta, la CARO Hotel (Barbu Văcărescu 164A) are loc și târgul de artă contemporană RAD Art Fair - o inițiativă colaborativă menită să consolideze nucleul scenei artistice din România, oferind vizibilitate artiștilor, galeriilor și producătorilor săi culturali.

Asociația RAD este compusă din galerii de artă de top din România, reunind o nouă generație de galeriști, colecționari, curatori, și susținători ai scenei naționale de artă contemporană. Pentru ediția sa de debut, RAD invită 20 de galerii de artă contemporană din București, Cluj, Timișoara și Chișinău, cu prezentări individuale sau de grup, instalații colaborative și un parc de sculpturi ce se întinde pe 5000 m2.

În ansamblu, expozanții prezintă o selecție unică de lucrări și medii artistice, de la cei mai relevanți artiști contemporani, până la cei mai iubiți artiști istorici din România. Intrarea este liberă.

RAD Art Fair. FOTO: Pagina de Facebook

Sâmbătă seara te poți îndrepta spre Arenele Romane, unde de la 17:00 are loc Out of Office Fest II, un festival care propune iubitorilor de muzică rock cinci formații vibrante, cu mare priză la public: Alternosfera, Trooper, OCS, ZOB și Stema. Biletele costă între 120 - 150 lei.

Tot sâmbătă e și concert Partizan în Control (Constantin Mille 4). E greu de crezut că n-ai auzit până acum de Partizan, dar pentru cei care totuși nu-i știu, ei se descriu astfel:

„Partizan este un produs 100% românesc şi reprezintă suflul natural al străzii bucureştene. Partizanii se feresc de tot ce înseamnă satiră sau critică la adresa oamenilor obişnuiţi. Aduc situaţii din dimensiunea reală şi le transpun în una ştiinţifico-fantastică. Ei creează un univers paralel în care ne regăsim cu toţii.” Biletele costă 60-80 de lei.

Teatru

Pentru cei care n-au mai fost de mult la teatru și-și propun să reia acest obicei sănătos pentru minte avem patru recomandări pentru acest weekend.

Agnes, aleasa lui Dumnezeu - sâmbătă / duminică, 19:30 (Teatrul Nottara) - o piesă de teatru după un text provocator, scris într-un ritm alert, o piesă despre știință, credință și iubire, în două distribuții de excepție, în regia Sânzianei Stoican (preț bilet 40 - 70 lei ).

Locotenentul din Inishmore - duminică, 19:00 (Teatrul Mic) - În centrul acțiunii se află un locotenent nebun din insula Inishmore, liderul unui grup scindat din Armata de Eliberare Națională a Irlandei, care porneşte o adevărată luptă de răzbunare pentru a afla cine este responsabil de moartea motanului Thomas Mâțâțelu, singura ființă pentru care a simțit vreodată afecțiune (preț bilet - 50-70 lei).

Citit în Gellu Naum - duminică, 17:30 (unteatru) - un spectacol de teatru poetic, augmentat senzorial, cu tentă imersivă, pentru 35 de spectatori. Un exercițiu performativ de „orbire voluntară” (preț bilet 50 lei).

Tatăl - sâmbătă / duminică, 19:00 (Bulandra, sala Liviu Ciulei) - este ultima piesă în care mai ai ocazia să-l vezi pe genialul Victor Rebengiuc jucând (preț bilet 40-80 lei).

Victor Rebengiuc. FOTO: pagina de Facebook/ Teatrul Bulandra

Filme

În ceea ce privește premierele cinematografice, în acest weekend urcă pe marile ecrane noul film Marvel „Guardians of the Galaxy Vol. 3”.

În această partea a trilogiei îndrăgitul grup de neadaptați intergalactici arată puțin diferit. Peter Quill, încă tulburat de pierderea Gamorei, trebuie să-și regrupeze echipa în jurul lui pentru a apăra Universul și pentru a-l proteja pe unul dintre ei. O misiune care, dacă nu este finalizată cu succes, ar putea duce la sfârșitul Gardienilor așa cum îi cunoaștem.

Dacă preferi ceva mai horror, atunci sâmbătă, de la 17:00, la Cinema Elvire Popescu are loc Ari Aster Night, un maraton cinefil dedicat maestrului peliculelor horror Ari Aster.

Acesta a dat lovitura cu „Hereditary” (2018), pelicula care a devenit „cel mai înspăimântător horror din toate timpurile", potrivit recenziilor de atunci și nu numai. Toți ochii au fost ațintiți asupra tânărului regizor, care s-a întors în 2019 cu o poveste nouă: „Midsommar”, în care un grup de turiști pică în capcana unei secte păgâne periculoase, „o experiență răscolitoare”.

Pe 12 mai se va lansa în România cel mai recent film al lui Aster, cu Joaquin Phoenix în rolul principal: „Toate fricile lui beau / Beau is Afraid”.

Însă, el poate fi văzut în avans în cadrul acestui eveniment. (preț bilet 70 lei)