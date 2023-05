PRIN ORAS Sâmbătă, 27 Mai 2023, 08:04

​Weekendul 27-28 mai în Capitală este unul copleșitor, dacă-ți propui să bifezi toate lucrurile care sunt de făcut în oraș, în aceste două zile.

Pentru iubitorii de carte este sărbătoare mare, pentru pasionații de burgeri urmează o încercare grea, în care li se propune să guste din cei mai buni burgeri din România… și nu sunt puțini. De asemenea, și bucureștenilor cărora le place să se simtă turiști în propriul oraș le sunt adresate două evenimente hipsterești (chiar dacă termenul a devenit cam perimat sau cringe).

Dar, să începem cu cafeaua de specialitate și locurile în care te poți bucura de un brunch bun sau o bere artizanală, dar nu numai.

Artichoke Social House (Calea Victoriei 45) este un loc tare bun pentru a-ți începe diminețile, nu doar pentru că au cafea de specialitate bună, dar și pentru că atmosfera de aici este foarte plăcută și relaxată, ceea ce te scoate un pic din apăsarea și agitația bucureșteană. Este la 5 minute de Cișmigiu și la doi pași de Calea Victoriei, fix lângă biserica Kretzulescu, sub porticurile blocului cu același nume.

Dacă vrei să încerci o pizza deosebită, atunci trebuie să știi că o poți face la Apollo Sala de Mese (Palatul Universul, Ion Brezoianu 23-25). Acest pizza bar s-a deschis recent și propune bucureștenilor un preparat care nu se mai găsește prin alte locuri din oraș: Detroit style pizza.

Acest tip de pizza e slow cooked, are o formă dreptunghiulară, blatul e gros și pufos și are crustă de cașcaval, ceea ce o face crocantă și îi dă un gust special. Și, sub toate topping-urile, are și mai mult cașcaval și sos de roșii. Noi am încercat-o weekendul trecut și o recomandăm. Îți poți lua câteva felii pentru a le mânca în interior, pe terasă sau le poți lua la pachet, pentru un picnic în Cișmigiu.

Tot în zonă poți opta pentru un brunch la Kraft Market (Matei Millo 8-10). Îi găsești aici pe Smokăreală și Nahuas Tacos, dar și o oferă bună de bere artizanală. În plus, există destul loc de joacă și pentru copii, e chiar și un spațiu amenajat special pentru ei, dar și un muzeu nou ce se va deschide pe 27 mai.

E vorba de Kraft Illusion, un muzeu al iluziilor, ce va fi compus din mai multe instalații interesante împrăștiate pe toată terasa.

Pentru că în weekend va fi și mare festival în tot cartierul Cotroceni, punem pe lista de recomandări și The Alchemist (Doctor Nicolae Turnescu 1), care a răsărit prin 2021 și a devenit rapid the place to go atunci când ești prin zonă și ți se face poftă de burgeri buni.

Noi am tot revenit aici și pentru berea artizanală și pentru celelalte lucruri bune din meniu, toate la prețuri mai mult decât decente, dar și pentru atmosfera relaxată.

Așa cum spuneam, între 27-28 mai va avea loc Bazar de Cotroceni, un festival care cu fiecare an a devenit mai popular. Acesta se adresează iubitorilor de plimbări prin Cotroceni - cel mai frumos cartier din București, melomanilor și descoperitorilor de comori arhitecturale sau de obiecte vintage, curioșilor cu normă întreagă și pasionaților de voie bună.

Festivalul a ajuns deja la cea de-a VI-a ediție. Evenimente de toate felurile au loc pe străzile și în curțile caselor din Cotroceni, dar ținem să amintim că de neratat sunt concertele pe garaj (Panait Iatropol 20), mai ales că anul acesta e un line-up tare bun: sâmbătă, 15:00 - Cristina Lupu; 17:00 - Bad Boiler; 19:00 - Dora Gaitanovici acustic; duminică, 17:00 - Corina Sîrghi; 19:00 - Moonlight Breakfast acustic.

Iubitorii de carte sigur se vor împărți și pe la Romexpo, asta dacă nu chiar vor rămâne acolo pe durata întregului weekend. Încă de pe 24 mai a început Bookfest - Salonul Internațional de Carte, ține până pe 28 mai, iar la ediția din acest an invitatul de onoare este Italia.

„Un fel de Comicon pentru oameni mai bătrâni. O să fie cu siguranță aglomerat, ceea ce e un lucru bun, de fapt. Și, dacă vreți un sfat, cel mai bine e să mergeți joi sau vineri de dimineață, e liniște, destul de aerisit, ai timp să te uiți la ce și cum.

Cum însă oferta e foarte mare și, din păcate, nu neapărat întotdeauna de calitate, aveți mai jos ce aș cumpăra eu din aparițiile recente sau mai puțin recente”, scrie Maria Coman pe b365.ro, unde face și o recomandare de cărți pe care le poți cumpăra de la Bookfest.

Programul cu toate evenimentele și lansările care au loc la Bookfest îl găsești aici.

BurgerFest a devenit deja o tradiție pentru gurmanzii din București, iar anul acesta are loc în ultimul weekend din mai. Singurul eveniment din România dedicat exclusiv burgerilor va avea loc în zilele de 26, 27 și 28 mai și îi așteaptă pe iubitorii de acest preparat să se relaxeze pe iarba verde și la aer curat pentru a se delecta cu preparate extraordinare.

Evenimentul va avea loc la Verde Stop Arena (Barbu Văcărescu 162-164). Vor fi 16 restaurante care vor participa la BurgerFest 2023, iar line-up-ul complet, muzical și culinar, îl găsești pe b365.ro.

În cealaltă parte a orașului are loc festivalul Femei pe Mătăsari - cea de-a noua ediție se desfășoară în perioada 26-28 mai. Participanților li se propune să descopere Bucureștiul în lumina de sfârșit de mai, în parfum de primăvară și bucate alese, iar seara să ia parte la concertele unor artiști cel puțin interesanți.

Iată cum arată programul pentru Femei pe Mătăsari: vineri, 19:00 - Italian Summer; 21:00 - Paulina; sâmbătă, 18:00 - Teatrul UNATC: O noapte Furtunoasă; 19:00 - LVX Machina; 20:00 - Dl Goe; 21:00 - Om la lună; duminică, 18:00 - Gabriela Atanasov & Horia Stan; 19:00 - Taraf Flamenco; 20:00 - We Singing Colors; 21:00 - Generic & Dan Ciotoi.

Dacă n-ai mai fost de mult la cinema și vrei să încerci un film care abia ce a urcat pe marele ecran, o poți face mergând la „Sisu”. În Finlanda lui 1944, un fost soldat găsește aur în sălbatica Laponie și pornește la drum cu mica avere către cel mai apropiat oraș, însă are de înfruntat soldați naziști conduși de un ofițer SS nemilos.

Este un film de acțiune sângeros și plin de umor negru, care cu siguranță îți va aduce aminte de „Inglourious Basterds”.

Pe de altă parte, în weekend poți să vezi și adaptarea live action pentru „Mica Sirenă”, care a creat ceva efervescență pe rețelele de socializare unde toți tradiționaliștii s-au revoltat pentru că de această dată Ariel este interpretată de o actriță de culoare, nerespectând astfel felul în care Walt Disney a ecranizat în 1989 povestea lui Hans Christian Andersen.

În povestea originală bineînțeles că nu e specificat dacă sirenele sunt exclusiv creaturi cu pielea albă sau ce culori au solzii de pe cozile lor de pești. În fine, trecând peste aceste aspecte, tânăra generație cu siguranță nu o să aibă vreo problemă cu noua Ariel și cu acest film care poate fi o bună alegere pentru a fi vizionat în familie.