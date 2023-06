PRIN ORAS Marți, 13 Iunie 2023, 18:36

Smile Media

0

„Sezonul de vară Art Safari va fi despre dragoste! Cu siguranță că instalațiile și numeroasele povești din expoziția Love Stories, cu aventuri, cupluri surprinse de-a lungul istoriei și secrete, vor cuceri publicul. Și arta Supercontemporană românească este bine reprezentată în Palatul Dacia-România: avem duelul nimfelor și zombilor în viziunea a doi artiști tineri: Ondine și Baraka.” Ioana Ciocan, CEO Art Safari și comisar al României la Bienala de Artă de la Veneția.

Art Safari Love Edition se deschide din 30 iunie Foto: Art Safari

Love Stories, curator: Lucy Peltz, expoziție realizată în parteneriat cu National Portrait Gallery, Londra

Dragostea plutește în Palatul Dacia-România, în sezonul 12. Portrete ale cuplurilor celebre precum Victoria și David Beckham, John Lennon și Yoko Ono etc. din Colecția National Portrait Gallery, Londra, vor putea fi văzute în inima Bucureștiului. Celebrul muzeu londonez deține cea mai amplă colecție de portrete din lume, ale unora dintre cele mai cunoscute personalități.

„Din secolul al XVI-lea până în prezent, portretul a fost strâns legat de ideea de iubire și dorință și de recunoaștere socială a relațiilor. Portretele sunt înregistrări vizuale ale dragostei, rudeniei, amintiri ale persoanelor dragi decedate sau absente, și au fost oferite dintotdeauna în semn de dragoste. Dragostea și relațiile reprezintă astfel o temă cu tradiție în istoria portretului, care va fi explorată și în Love Stories, printr-o selecție de lucrări-cheie din colecția National Portrait Gallery, Londra”, Lucy Peltz, curator „Love Stories”, National Portrait Gallery.

Constantin Artachino (1870 - 1954), curator: Elena Olariu, expoziție realizată în parteneriat cu Muzeul Municipiului București

O personalitate marcantă a istoriei românești, Artachino este considerat un maestru al orientalismului românesc, de marcă dobrogeană. A ieșit în evidență în perioada interbelică printr-o pensulație de mătase, care l-a caracterizat, și opere pictate în linii clare, elegante, aflate sub semnul echilibrului și armoniei. Datorită originii a familiei sale (portul Artachi, de la Marea Marmara, Imperiul Otoman), a călătorit în lumea balcanică și a fost unul dintre cei mai iscusiți portretizatori ai ei.

A studiat la Școala de Belle-Arte, unde i-a fost elev lui Theodor Aman, și a continuat studiile la Paris, la Academia Julian, unde a fost coleg cu Nicolae Vermont şi Ştefan Luchian, cu care se împrietenește și formează grupări artistice. Artachino a lucrat în satul Barbizon, dar și în pădurea Fontainebleau, urmând exemplul lui Nicolae Grigorescu pe care îl admira, dar a călătorit și la Londra, Milano, Veneția și Istanbul. A pictat mult și în Bulgaria, la Sofia, Silistra și Balcic, în Dobrogea sau pe malurile Dunării.

Ion Alin Gheorghiu (1929-2001), artistul Grădinilor Suspendate, îngrijită de: Ana-Maria Smigelschi

Pânzeabstracte, de dimensiuni mari, semnate de unul dintre cei mai semnificativi pictori ai abstracțiunii și postmodernismului românesc, al perioadei ideologizante a Războiului Rece, Ion Alin Gheorghiu, vor fi expuse în Palatul Dacia-România. Gheorghiu s-a născut într-o familie modestă de muncitori și a avut o poveste de viață zbuciumată. A intrat cu „excepțional” la clasa profesorului Camil Ressu la Institutul de Arte Nicolae Grigorescu, dar a terminat facultatea fără diplomă, pe motiv că lucrarea „Creangă și Eminescu la Iași” a fost considerată naționalistă și formalistă, în perioada realismului socialist.

Nu a fost acceptat în expozițiile oficiale, fiind nevoit să descarce noaptea cartofi în Obor, să lucreze ca pontator, în tot acest timp neavând atelier și pictând cu ce a putut. Până în 1958, când a început să fie invitat la aproape toate expozițiile importante din țară. Foarte exigent cu arta sa, a organizat foarte puține expoziții personale. Textul curatorial al expoziției este semnat de Andrei Pleșu.

Nimfe și Zombi din arta contemporană românească, curator: Ruth Hibbard

Se va da și o luptă artistică la Palat între doi artiști cu viziuni diametral opuse: Ondine Slimvoschi (n. 1982) vs. Paul Marat Baraka (n. 1994) în expoziția “Nymphs and Zombies: Ondine's Hope and Baraka's Despair”. Ondine este o artistă a mitologiei senine, a bestiarului basmelor frumoase, ilustrând interesul activ al artistei față de melanocolia esteticii din secolul al XIX-lea. În timp ce Baraka se concentrează pe subiecte șocante și provocatoare și pe un stil hiperrealist, atât în pictură, cât și în sculpturi. Abordarea lui Baraka este și una critică, evidențiind banalitatea răului prin sarcasm și ironie.

Pe lângă cele patru expoziții, Art Safari va expune și o serie de instalații care completează experiența de vizitare. Și copiii au propriul lor Art Safari, în Palat, care cuprinde ateliere de creație și tururi ghidate în expoziții. Mai multe detalii pe https://www.artsafari.ro/asb-kids/.

Program Art Safari (30 iunie-10 septembrie 2023)

Joi-duminică – 12:00-21.00

Night Tours – în fiecare vineri și sâmbătă 22:00-1:00 (experiențe speciale de vizitare cu ghidaj în toate expozițiile și prosecco)

Bilete: artsafari.ro sau direct de la intrare

Palatul Dacia-România, strada Lipscani, nr. 18-20, București

Despre Art Safari București: Art Safari, susținut de Lidl, GLO, Porsche și Garanti BBVA, este specializat în realizarea de pavilioane expoziționale. Organizatorul anual al Pavilionului de Artă București – cel mai mare conglomerat de expoziții de artă din România – ajuns la a 12-a ediție, realizează, în parteneriat cu muzeele de artă din România și internaționale și cu colecționarii privați, ample expoziții retrospective care își propun recuperarea valorilor de patrimoniu. Având o puternică latură educaţională, misiunea sa este de a apropia arta de public și de a educa noile generații prin organizarea de ateliere de artă pentru copii, tururi ghidate și expoziții de artă contemporană în spații neconvenționale, cum ar fi Aeroportul Henri Coandă sau metroul bucureștean. Art Safari este finanțat de Ministerul Culturii și este realizat în parteneriat cu Muzeul Municipiului București, Muzeul Național de Artă al României și Institutul Cultural Român. Partenerul oficial Art Safari este BCR. În cele 11 ediții de până acum a înregistrat peste 400.000 de vizitatori. Mai multe detalii: artsafari.ro.

Despre National Portrait Gallery, Londra: Fondat în 1856, National Portrait Gallery spune povestea Marii Britanii prin portrete, folosind arta pentru a da viață istoriei și pentru a explora prezentul. De la personalități globale la eroi anonimi, colecția NPG este plină de povești care au modelat și continuă să modeleze o națiune. Sărbătorim puterea portretului și oferim întâlniri cu unii dintre cei mai mari și mai incitanti artiști noi din lume. Promovăm arta potretului în toate mediile pentru a implica un public cât mai larg. Conservăm, dezvoltăm și expunem cea mai mare colecție de portrete din lume.

Galeria din St. Martin's Place, Londra, este închisă până pe 22 iunie 2023. În tot acest timp, au loc lucrări esențiale de construcție pentru proiectul Inspiring People, care va transforma Galeria, inclusiv printr-o reamenajare completă a clădirii și deschiderea unui nou centru de învățare. În timpul în care muzeul a fost închis, National Portrait Gallery a continuat să expună colecția digital, dar și printr-o serie de parteneriate și colaborări în întreaga țară. Mai multe detalii pe: www.npg.org.uk.