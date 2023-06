PRIN ORAS Vineri, 23 Iunie 2023, 09:42

0

​Weekendul acesta Bucureștiul va sta sub semnul SAGA. Cel mai mare festival care are loc în Capitală a strâns anul trecut peste 150.000 de spectatori, iar în 2023 sunt așteptați în jur de 100.000.

Modelier Foto: Arhiva personala

Acest lucru se va traduce și printr-un trafic infernal în zona de nord a orașului, dacă e să ne amintim ce s-a întâmplat în 2021, când SAGA a fost organizat în același loc ca acum: Romaero Băneasa.

Există, însă, opțiuni de petrecere a timpului liber și pentru cei care au ales să zică pas acestei ediții a festivalului SAGA.

Pentru un weekend în antiteză cu ce se întâmplă la Romaero, trebuie să știi că una dintre cele mai iubite ceainării din București, Ceai la Metoc (Popa Rusu 21), și-a redeschis poarta grădinii de vară. Atmosfera e aceeași cu care cei de la Metoc și-au fidelizat ani la rând clienții, adică relaxată și prietenoasă, cu multe pisici și verdeață.

De asemenea, Atelierul de Tarte (Ion Mihalache 20) le propune celor care n-au plecat încă în concediu să petreacă un weekend în Positano, fără să părăsească Bucureștiul. Cam greu, dar li se promite clienților că vor simți vibe-ul de Positano prin preparatele lor, care vor prinde un aer de vacanță, prin muzica și atmosfera - luate toate împreună, spun ei, ne vor face să uităm că suntem încă în București.

De jumătate de an, în oraș s-a deschis un loc cu adevărat deosebit și care vine cu o ofertă unică. Se numește Vié (Nerva Traian 27-33) și este un „gastronomic wine bar”.

Cu alte cuvinte, este un restaurant de fine dining cu o ofertă generoasă de vinuri speciale. Însă, ceea ce propune Vié și nu prea mai găsești prin alte locuri este meniul de vinuri craft - vinuri naturale, făcute de producători mici, cu vie proprie și care scot maximum 10.000 de sticle pe an.

La momentul actual, localul colaborează cu producători din Serbia, Croația, Italia, Franța, dar și cu trei producători din România. Foarte interesantă este și povestea proprietarei, Andreea Barroca, o româncă care deține un lanț internațional de restaurante de fine dining.

Pentru cei în căutare de o terasă verde, recomandarea pentru acest weekend este Modelier:Parc (bld. Aviatorilor 106). Cei de la Modelier, renumiți pentru burgerii buni pe care-i fac în restaurantul de pe Duzilor 12, au transformat o parte din spațiul de la Roaba de Cultură într-o frumoasă grădină de vară, care-și dorește să fie un loc de popas pentru toți cei care iubesc să se plimbe prin Herăstrău sau să petreacă o zi la iarbă verde.

În weekend au și meniu de mâncare, burgerii sunt la loc de cinste, bineînțeles, iar în unele zile au loc și party-uri cu muzică live. Însă, în acest weekend, la Roaba de Cultură va avea loc și American Independent Film Festival, care revine cu a doua parte a celei de-a 7-a ediții.

Asta înseamnă că te poți bucura de terasa de la Modelier:Parc, dar și de un cinematograf în aer liber. Programul de proiecții include o selecție de filme americane clasice și foarte apreciate: „Breakfast at Tiffany’s”, „Hail, Caesar!”, „Rocketman”. Intrarea este liberă!

Ceai la Metoc. FOTO: Pagina de Facebook/ Ceai la Metoc

Și, dacă tot am trecut la evenimente ce au loc în weekend, e cazul să revenim un pic și la SAGA. Capetele de afiș pentru sâmbătă sunt: Loreen, Fisher, Robin Schulz, iar pentru duminică: Wiz Khalifa, Alan Walker, Tale of Us.

Însă, întregul line up e unul în care te pierzi, cu extrem de multe nume și de la noi și din afară. Pentru cei care au bilete, organizatorii au tot anunțat că este mai mult decât recomandat ca aceștia să le preschimbe în brățări înainte de a merge la festival (o pot face în mai multe locuri din oraș), pentru a evita aglomerațiile de la intrare.

De asemenea, foarte util pentru toți cei care merg la festival va fi să-și ia pe telefon aplicația SAGA, în care găsesc nu doar info despre program și trupe, dar au și un buton de panică, prin care pot anunța organizatorii și autoritățiile atunci când simt că ar putea fi în pericol.

Este singurul festival din România care pune aceast serviciu extrem de util la dispoziția participanților la festival. Din păcate, anul acest festivalul nu se mai ține pe Arena Națională, ci s-a întors la Romaero, din cauza unor neînțelegeri între organizatori și PMB.

https://www.youtube.com/watch?v=sYa-wmTsDz8

Bineînțeles, organizarea unui festival atât de mare, la care participă și foarte multe trupe românești, a făcut ca în oraș să cam lipsească alte evenimente similare.

Dar, la Green Hours (Calea Victoriei 120) are loc un festival de jazz: JAZZUNIQUE festival. Sâmbătă cântă Noé Clerc Trio (Franța) și Paolo Angeli (Italia), iar duminică vor cânta Nikol Bóková Trio (Cehia) și Corina Sîrghi și Sorin Romanescu (România). Biletele costă 100 lei pe fiecare seară.

Apropo de concerte de jazz, la Grădina cu filme (Piața Alexandru Lahovari nr.7), în noaptea de Sânziene, pe 25 iunie, de la ora 21:00, va avea loc recitalul „Jazz de Sânziene”, cu Nadia Trohin și Mircea Tiberian la pian, în cadrul Festivalului IEsc @ CREART (dedicat Zilei Universale a Iei).

Mircea Tiberian este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați interpreți de jazz români, iar Nadia Trohin este și ea o artistă cu personalitate bine conturată în peisajul jazzului autohton și care a colaborat cu muzicieni de marcă ai scenei internaționale de jazz. Biletele costă 60 de lei.

Dacă ai chef de o piesă de teatru, la unteatru se joacă sâmbătă, 24 iunie, piesa „Masacrul”, cu Alexandru Papadopol și Dana Rogoz în rolurile principale.

E vorba de o comedie despre două cupluri care se întâlnesc în apartamentul uneia dintre cele două familii, pentru a găsi o rezolvare civilizată la conflictul dintre băieții lor, care s-a terminat printr-o bătaie. Cei patru încearcă să soluționeze problema printr-o abordare matură și civilizată, dar odată cu trecerea timpului comportamentul lor de adulți responsabili devine tot mai irațional. Biletele costă 60 lei.

Pe marele ecran vor rula în acest weekend două premiere: „No Hard Feelings” și „L'ultima notte di Amore”. Primul este o comedie cu Jennifer Lawrence. Al cărei sinopsis sună astfel: „Frumoasa Maddie (Jennifer Lawrence) are o viață dezordonată.

Face livrări cu mașina personală și niciodată nu are suficienți bani. După ce vede un anunț pe Craigslist, tânăra acceptă oferta unui cuplu de a se vedea cu fiul lor (Andrew Barth Feldman), un băiat introvertit cu o viață socială dezastruoasă, care urmează sa plece curând la colegiu.”

Cel de-al doilea film, „L'ultima notte di Amore”, este la polul opus, un thriller polițist care îmbină suspansul cu dilemele morale. De la regizorul italian care a oferit publicului „Escobar: Paradisul pierdut” și „Informatorul”.

Sinopsisul sună astfel: „Franco Amore își pregătește discursul de pensionare. Este ultima lui noapte din cei 35 de ani în slujba poliției. În lunga sa carieră nu a tras nici măcar o dată pentru a ucide și întotdeauna s-a străduit să rămână onest.

Ce nu știe el este că are în față cea mai lungă și dificilă noapte din viață și că pericolul amenință tot ceea ce contează pentru el: cariera sa, dragostea pentru soția sa, prietenia cu partenerii de echipă, chiar și propria-i viață.

În ”Ultima noapte” a lui Amore, Milano este scena unor evenimente care se vor succeda cu repeziciune, în timp ce lumina dimineții pare tot mai departe.”