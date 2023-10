PRIN ORAS Sâmbătă, 07 Octombrie 2023, 09:08

​Și al doilea weekend de octombrie vine cu temperaturi de iunie (vom avea chiar și 27 de grade), dar și cu multe evenimente interesante mici, mari și mijlocii. De asemenea, dacă ai drum prin partea de vest a orașului, privește cerul căci e foarte posibil să vezi mai multe baloane cu aer cald.

Festivalul RiseUp, 2022 Foto: Inquam Photos / Cosmin Enache

Iată, deci, pe unde să-ți petreci prin București zilele de vară ale acestui weekend din octombrie.

La J’ai Bistrot (Griviței 55) ești invitat sâmbătă, începând cu ora 13:00, la degustat ce se pregătește în ceaunele de pe terasă. Odată cu intrarea toamnei în drepturi, aici e reluată seria evenimentelor culinare în grădină.

Așa că în acest weekend, bucătarii lor iscusiți ne ademenesc cu două feluri de mâncare gustoase, făcute la focul cu lemne: Ciorbă de vită cu smântână și ardei iute, varză călită cu ciolan afumat, ardei iute și mămăligă.

Apropo de evenimente culinare, la Modelier (Duzilor 12) ești așteptat duminică, la un nou grătar în grădina lor de vară. De această dată e vorba de picanha pe băț (un sortiment de carne de vită tipic pentru America de Sud, foarte apreciat, e vorba de cele două bucăți de carne aflate de o parte și de alta a coloanei vertebrale, în apropierea cozii bovinei), cartofi copți, vin la pahar pe alese de la crama Serve. Muzica e asigurată de Ruky DeeJay.

Modelier / Pagina de Facebook

La Kraft Market (Matei Millo 8-10) are loc în ambele zile de weekend Kraftcuminte Fair, un târg de obiecte decorative realizate de producători locali.

„Încercăm în permanență să venim în întâmpinarea voastră cu produse care aduc un plus de inovație, de sustenabilitate și de autenticitate. Punem în lumină artă și obiecte de artizanat în a căror valoare credem cu tărie și prin care sperăm să vă faceți o bucurie, vouă sau celor dragi”, scriu organizatorii evenimentului.

Bineînțeles, după ce dai o raită pe la exponenți, poți să rămâi și să te lungești și la niște beri artizanale pe terasa de aici.

Evenimente

Pe 7 și 8 octombrie, cartierul Cotroceni găzduiește a 7-a ediție a Bazar de Cotroceni - evenimentul comunității. Bazar de Cotroceni reprezintă invitația de a descoperi comunitatea și cartierul - cu străzile lui boeme și aer romantic - la pas, în plimbare (nu cu mașina).

O hartă online cu tot ce se întâmplă în frumosul cartier Cotroceni în acest weekend găsești aici, sunt foarte multe evenimente, de la concerte pe garaj, la tururi ghidate prin cartier sau diverse activități pentru copii.

De asemenea, au loc tot felul de evenimente și în localurile din cartier, pe multe dintre ele ți le-am recomandat cu altă ocazie aici.

În zona de nord a orașului, are loc Sărbătoarea Horticolă a Toamnei și a Recoltei, în Campusul Agronomie-Herăstrău al Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (B-dul. Mărăști 59).

Asta înseamnă că studenți, cercetători, fermieri și pasionați de horticultură își dau întâlnire la cel mai mare eveniment dedicat roadelor bogate ale toamnei.

Printre vedetele acestei ediții se numără strugurii de masă, dar și fructele exotice nou introduse în România, asimina, jujube şi kiwi.

Floricultura își pune și ea amprenta prin conferința „Ikebana vine din Kyoto”, despre Saga Go-ryū (嵯峨御流), susținută de Sensei Yukiko Tanaka, profesoară de Ikebana și Ceremonia Ceaiului. Vor avea loc și degustări de fructe, legume, struguri, must, sucuri naturale, înghețată și alte preparate, vin de Pietroasa etc.

În vestul Bucureștiului cerul va fi punctat de baloane de aer cald, asta pentru că în campusul Politehnicii are loc RiseUP STUDENT FEST.

Evenimentul care a adus pentru prima dată conceptul de festival al baloanelor cu aer cald în mediul urban revine această toamnă, într-o formulă nouă. Intrarea este liberă și în afară de zboruri cu balonul, aici au loc și multe alte evenimente și concerte.

Cei care vor să experimenteze cum e să te ridici cu balonul în ancoră în Campusul Politehnicii o pot face între 12.00 – 22.00 (sâmbătă și duminică), însă poți și zbura cu balonul până într-o zonă din apropierea Bucureștiului – program 07.00 – 10.00. Poți achiziționa bilete pentru zbor liber cu balonul cu aer cald și bungee jumping aici.

RiseUP STUDENT FEST/ Pagina de Facebook

A treia ediție a Outline Street Art Festival, singurul festival de artă stradală din București, revine în 2023, în weekendul 6-8 octombrie, cu tema: FREEDOM.

Cei 10 de artiști de graffiti și artă stradală, vor transforma în luna octombrie peste 1.000 de metri pătrați de pereți gri din Sectorul 2, într-o galerie de artă plină de culoare. Startul festivalului e dat printr-un eveniment ce va avea loc în Parcul Lacul Tei cu workshopuri de Graffiti by TAG DRIPS, Bandă desenată by ROBERT.OBERT, Stencil by JOHN.S, Linogravură by MARIA BĂLAN, Insigne și Stickere by SEREBE & SANDI, demonstrații de role/ skate/ trotinete.

Participarea la workshopuri este gratuită.

Sâmbătă începe și Festivalul Internațional de Teatru pentru Copii, ediția a 15-a, care va avea loc între 7-14 octombrie. 12 teatre și trupe invitate, din Italia, Finlanda, Spania, Belgia și România, se întâlnesc cu ocazia celui mai interactiv și creativ festival de teatru pentru copii de la noi.

Festivalul Internațional de Teatru pentru Copii „100, 1000, 1.000.000 de povești“ (FITC #15) continuă tradiția spectacolului de calitate și aduce reprezentații destinate familiei și publicului tânăr, cu vârsta cuprinsă între câteva luni și peste 12 ani.

Tema din acest an este Tehnologii multimedia în spectacolele pentru copii - care se reflectă atât prin spectacolele selectate, cât și în atelierele și workshopurile susținute de profesioniști din domeniu. Programul festivalului poate fi consultat aici.

Un alt festival care are loc în București în acest weekend este PeriFEERIC – NeighbourGOOD Days of BucharestÎntre. Acesta își propune să transforme mai multe locații din zonele periferice ale Capitalei în centre de expresie artistică ce vor găzdui o serie de evenimente atractive pentru publicul de toate vârstele pentru a crea o conexiune autentică între artiști și comunități, dar și să contribuie la încurajarea locuitorilor de a descoperi specificul necunoscut al zonelor periferice prin participarea activă la manifestări culturale variate.

În cadrul acestui festival, va avea loc și concertul Robin and The Backstabbers, programat sâmbătă seara, la ora 21.30, la Recul, pe Splaiul Unirii nr. 160. Intrarea este liberă.

Teatru & Film

Duminică are loc la Teatrul ACT premiera piesei „Thrill Me: Povestea lui Leopold și a lui Loeb”. Este un musical de cameră în două personaje, scris și compus de Stephen Dolginoff, bazat pe o întâmplare adevărată care a zguduit Chicago-ul anilor 1920 și a inspirat mai multe piese de teatru și producții cinematografice. Din distribuție fac parte Dragoș Ioniță (Nathan Leopold) și Andrei Mărcuță (Richard Loeb), iar la pian cântă Mihai Murariu. Biletele costă 71 lei.

Tot duminică, la Teatrul Nottara se joacă piesa „Orașul luminii”. Aceasta este o poveste despre regăsirea sensului, recunoașterea umbrelor interioare, despre felul în care putem să ne împăcăm cu fantomele trecutului și despre nevoia de a găsi o scânteie de miracol în banalul vieții.

Personajele din piesa scrisă de Conor McPherson au parte de o experiență care depășește granițele stricte ale rațiunii și care necesită un alt soi de înțelegere a existenței, ce poate conferi speranță și credință. Biletele au prețuri între 37 și 70 de lei.

Pe marele ecran avem în acest weekend trei filme noi. Unul este un horror din genul celor cu exorciști. „Exorcistul: Cel care crede” este continuare filmului din 1973 despre o fetiță de 12 ani care este posedată de o entitate demonică misterioasă și mama ei care se vede obligată să ceară ajutorul a doi preoți pentru a o salva.

Al doilea este „Norocul prostului”, o comedie care spune povestea bazată pe întâmplările nebunești, dar reale, care au făcut ca oameni de rând să învingă Wall Street-ul la propriul joc transformând GameStop (un magazin de jocuri video) în cea mai „fierbinte” companie din lume.

Din distribuție fac parte Vincent D'Onofrio, Shailene Diann Woodley, Seth Rogen, Paul Dano, Pete Davidson, Anthony Ramos, Myha'la Herrold.

Al treilea este „LIBERTATE”, filmul românesc de neratat despre evenimentele din Sibiu, decembrie 1989. În haosul și panica generate de protestele mulțimii împotriva autorităților, o unitate de miliție devine ținta unui asalt violent care degenerează într-o confruntare sângeroasă între soldați, milițieni, securiști și civili. Încercând să scape de asediu, căpitanul de miliție Viorel e capturat și acuzat că e terorist.

Din distribuție fac parte actorii Alexandru Papadopol, Iulian Postelnicu, Andi Vasluianu.