​E primul weekend de după marea ninsoare de joi, ceea ce înseamnă, fie că foarte multă lume și-a luat cauciucurile de iarnă în spinare și a plecat la schi, fie că cei rămași în oraș vor căuta prin parcuri să vadă dacă s-a mai păstrat ceva zăpadă.

Casa La Mița Biciclista Foto: La Mița Biciclista / Pagina de Facebook

Celor din prima categorie le urăm să petreacă cât mai puțin timp în ambuteiajele de pe șoselele din țară, celorlalți le spunem pe unde se pot încălzi cu o cană de vin fiert, o cafea de specialitate, un brunch bun, dar și la ce evenimente pot merge pentru a avea ce povesti când revin la birou.

De exemplu, dacă rămâi în oraș în acest weekend, treci neapărat pe la La Mița Biciclista (General Christian Tell 11). Acesta e locul unde până la începutul Anului Nou te poți bucura de una dintre cele mai frumoase instalații de Crăciun din oraș.

Instagramul e deja plin de poze cu fațada acestei superbe clădiri, care a fost decorată special pentru Sărbătorile de Iarnă. În plus, aici te mai poți delecta cu un meniu de băuturi calde-ediție limitată produs de echipa de mixologi de la Cocktail Bar și de expoziția „Monica Lovinescu. Vocea care ni s-a dat”, aflată în etajul 2 al casei.

Nu rata „Fetița cu fundiță roz” de Nicolae Tonitza, expusă în dreptul Cocktail Barului de la etajul 1, până pe 23 decembrie.

Pentru cafea de specialitate și patiserie artizanală, poți da o fugă până la Grain Trip (Nerva Traian 16), mai ales că în acest weekend, la doi pași distanță, la Forager, se ține și un atelier de coronițe de Crăciun.

„Vă invităm să petrecem două ore împreună în care vom crea coronițe pentru Crăciun. Și nu orice fel de coronițe, ci chiar unele sustenabile! Coronițe din 100% materiale naturale, fine, diafane, dar și jucăușe, care vor orna cele mai vesele „acasă” de aceste sărbători. Sau poate vor fi dăruite cadou cuiva tare drag”, scriu organizatorii în descrierea evenimentului.

Totul are loc duminică, 10 decembrie, de la ora 14:00. Costul pentru a participa la atelier este de 280 lei și include toate materialele necesare realizării coroniței și o băutură din partea Grain Trip. Locurile sunt limitate la 15 persoane.

Și la J'ai Bistrot (Griviței 55) se ține un atelier de Crăciun pe 9 decembrie, pe la prânz. Deci poți să iei masa aici și apoi să rămâi să înveți să faci și niște decorațiuni frumoase. Cum se desfășoară acțiunea, ce spun organizatorii:

„Noi aducem toate materialele necesare pentru ca voi să faceți niște aranjamente superbe de pus pe masă sau pe ușă, după bunul plac, cu care veți pleca acasă. Vă oferim și o băutură caldă de sezon, pentru intrarea în atmosferă.” Taxa de participare este de 250 lei.

Mai mult, anul acesta grădina de aici se transformă în tărâmul lui Moș Crăciun timp de două weekend-uri (9-10 & 16-17 decembrie).

J'ai Christmas Market va fi locul unde vei găsi cadouri pentru cei dragi sau te vei relaxa în arome de vin fiert, de scorțișoară și de portocale, dar și în miresme de gogoși calde, pufoase și delicioase. Intrarea este liberă.

Apropo de masa de prânz, în acest weekend o poți lua și la Burgerz (Covaci 4), un loc nou cu burgeri excelenți ce abia și-a deschis porțile. Ai de ales dintre: cheeseburger, bacon cheeseburger, hamburger, Le Chef (cu brie), Onion Hero (cu ceapă caramelizată și onion rings) și mulți alții. Alături de cartofi prăjiți (simpli, cu feta sau cu parmezan și usturoi) și onion rings.

FOTO: Burgerz / Pagina de Facebook

Avem și două locuri cu beri nu bune, ci extraordinare. În acest weekend Waterloo Taverne (Traian 188), un local care îmbrățișează cultura culinară tradițională belgiană, la pachet cu renumitele beri belgiene, are în meniu și un concert live cu melodii de Crăciun.

Are loc pe 10 decembrie, de la ora 18:00. Waterloo a fost înființat în anul 2000 și în cei 22 de ani de activitate a strâns în jurul său o comunitate pasionată de cultura belgiană, dar mai ales de berile lor, care nu sunt renumite degeaba.

De asemenea, este unul dintre locurile în care vei găsi, așa cum e de așteptat, mulți expați belgieni. Un sfat ar fi să ai grijă la cât de tari sunt berile pe care le comanzi, pentru că belgienilor le plac cele strong, așa că au multe care depășesc 10% alc. De exemplu, Kasteel Tripel (care se află în meniul Waterloo) are 11% alc., adică aproape cât un vin. În unele seri e și muzică live.

Pentru a pune punct serilor din weekend, îți propunem Zeppelin Pub (Marin Serghiescu 7), unul dintre barurile din oraș cu o ofertă impresionantă de beri artizanale din toate colțurile lumii - peste 130 de etichete.

Sigur vei găsi aici beri pe care nu le-ai mai încercat niciodată și în combinații la care probabil nici nu te-ai gândit că pot exista, cum ar fi berea artizanală fermentată cu fructe de pădure, căpșuni și ciocolată. Este și un local în care, din când în când, se strâng mai microbiștii pentru a mai vedea câte un meci din Premier League.

Însă, în acest weekend va avea loc și un yard sale sustenabil, chiar la timp pentru Crăciun. Pentru acesta ești așteptat duminică, 10 decembrie, între 11:00 - 18:00, iar cei de la Unison Goodies vor fi prezenți și ei cu gustări plant-based sănătoase pentru cei mari și cei mici.

Evenimente

Cei cu copii cu vârste de 5-7 ani și care nu știu ce să facă în acest weekend mai deosebit, se pot orienta spre Muzeul Hărților. Acolo are loc sâmbătă, 9 decembrie, de la ora 10:00, atelierul interactiv CĂLĂTORI ȘI EXPLORATORI ÎN ARCTICA, în care vor afla detalii inedite despre o serie de exploratori ai ținuturilor arctice, despre cei care au descoperit drumurile către Polul Nord, dar și punțile dintre continentele din emisfera nordică.

Atelierul face parte din seria Ghid Junior la Muzeul Hărților, este realizat de Asociația Learning by Teaching şi se desfăşoară la sediul muzeului din str. Londra nr. 39, Bucureşti. Taxa de participare: 40 lei/ copil.

Mai trebuie știut că weekendul acesta va fi agitație mare la Sala Palatului, pentru că au loc cele patru concerte consecutive de Crăciun (7, 8, 9, 10 decembrie) ale lui Ștefan Bănică Jr. Fenomenul „Concert LIVE de Crăciun - ȘTEFAN BĂNICĂ“ se va desfășura în acest an sub semnul aniversării a 20 de ani de când are loc la Sala Palatului din București.

Este una dintre cele mai complexe producții muzicale românești, cel mai longeviv eveniment continuu pe scena Sălii Palatului din ultima jumătate de secol, iar în cifre arată astfel: 79 de concerte de Crăciun sold-out din 2002 și până în prezent, peste 350.000 de spectatori, peste 150 ore de muzică live doar la concertele de Crăciun. Prețul unui bilet începe de la 150 de lei și ajunge până la 350 de lei.

Pentru publicul mai cool, mai hipster, e bine de știut că Clubul Guest House (Splaiul Unirii 160) împlinește 13 ani de existență. Astfel, în noapte de 9 spre 10 decembrie va avea loc un party la care vor pune muzică KOZO, MISCHA BLANOS & MELCHIOR PRODUCTIONS LTD live și PRASLEA. Totul începe de la ora 23:00, iar prețul unui bilet este de 60 de lei.

Mai avem un concert de neratat în acest weekend, mai ales că e vorba tot de o aniversare, dar de această dată e vorba de 40 de ani de rock cu TIMPURI NOI și Dan Iliescu! Trupa îi numără în mii de concerte, în zeci de hit-uri și în generații de fani.

Fiecare dintre membrii TIMPURI NOI, din orice perioadă, au pus amprente și au crezut în mesajul și sunetul de rock al acestei trupe care a devenit de recunoscut de la primele acorduri. Dan Iliescu este constanta acestor decenii și fără el nu ar fi existat toate personajele emblematice care au intrat în familia rock-ului românesc: Luca, Stere, Tanța, Adeline, Luca, Văru Maftei, Maricica, Verginica, Veta, Bălălău, Rambo și....TATA.

Aniversarea din București a celor 40 de ani ai trupei TIMPURI NOI se întâmplă pe 10 decembrie, în Clubul QUANTIC. Concertul va începe la ora 20:00 (acces de la ora 19:00). Un bilet costă 110 lei.

Teatru&Film

O piesă de care s-a tot vorbit este „Exil”, un spectacol despre istoria recentă, inspirat și din propria biografie a autoarei-regizor: Alexandra Badea - regizoare și autoare dramatică născută și formată în România, dar care și-a desfășurat ultimii 20 de ani de activitate teatrală în Franța, unde a devenit una dintre cele mai interesante și premiate voci ale tinerei dramaturgii.

În „Exil” reconstruiește într-o cronologie non-liniară, imaginea unei familii alcătuite din trei generații, rememorând- fragment cu fragment- experiențele care i-au marcat existența: comunismul, post-comunismul şi, mai ales, exilul. Evenimentele relatate sunt un pretext pentru a cugeta asupra unor subiecte dintre cele mai diverse, precum căutarea identității, istoria, adaptarea, vina. Se joacă la TNB, la Sala Ion Caramitru, pe 10 decembrie.

Cât despre marele ecran, în acest weekend avem trei premiere notabile. „The Pod Generation” este un SF despre un cuplu din New York, format din Rachel (Emilia Clarke) și Alvy (Chiwetel Ejiofor). Ei trăiesc într-un viitor nu atât de îndepărtat, în care tehnologia oferă o viață din ce în ce mai convenabilă.

Director în ascensiune a unei companii, Rachel obține un loc râvnit la Womb Center, care oferă cuplurilor o maternitate convenabilă prin intermediul uterelor artificiale detașabile, tip pods. Dar Alvy, un botanist cu dragoste pentru natură, preferă o sarcină naturală. O călătorie pavată de tehnologie către transformarea în părinți.

„Fast Charlie” este noul film al lui Pierce Brosnan. El îl interpretează pe Charlie Swift, un asasin plătit care are o problemă: infractorul pe care l-a ucis nu mai are cap, iar el va fi plătit doar dacă trupul poate fi identificat. Intră în scenă Marcie Kramer (Morena Baccarin), fosta soție a victimei și o femeie cu toate abilitățile de care Charlie are nevoie.

„L'ombra di Caravaggio” ne transpune în Italia anului 1609. Acuzat de crimă, Caravaggio fuge din Roma și se refugiază la Napoli. Sprijinit de puternica familie Colonna, el încearcă să obțină aprobarea Bisericii Catolice pentru a se întoarce la Roma. Papa decide că trebuie făcută o anchetă asupra pictorului, a cărui artă este considerată subversivă și contrară moralei Bisericii.