În ultimele zile din martie vom simți că vara ne-a luat pe nepregătite, ca să zic așa. Vor fi temperaturi de 26-29 de grade, ceea ce indică încă de pe acum că vom avea un an extrem de călduros în București.

Filmul „Godzilla x Kong: The New Empire” Foto: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Am văzut încă de weekendul trecut efectele încălzirii vremii - parcuri pline ochi și foarte mulți oameni puși pe (re)descoperit orașul. Așadar că ia-o la pas prin oraș spre locurile și evenimentele din lista de mai jos.

O cafenea interesantă și pe care am descoperit-o recent este First Coffee Bucharest (Băniei 5). Este deschisă în Centrul Vechi de pe la începutul anului 2018 și încă din primele zile a pus accentul pe întregul lanț de aprovizionare, de la cultivator la ceașcă.

Pe lângă salonul luminos și confortabil, în care poți veni să lucrezi remote, aici vei găsi și produse de patiserie, dar și o gamă largă de echipamente pentru prepararea cafelei, accesorii și cărți.

O cafenea care s-a deschis la finalul anului trecut în oraș este B17CoffeeLab (Batiștei 17). Cafeaua de aici provine de la una dintre cele mai cool prăjitorii olandeze - Giraffe Coffee Roasters, din Rotterdam.

B17CoffeeLab este cel mai probabil singurul loc din oraș în care o poți încerca, așa că merită să treci pe aici și doar pentru atât. Însă, atracții în sine sunt și New York rolls-urile cu fistic sau ciocolata pe care le găsești în meniu.

Apropo de deserturi deosebite, dacă ți s-a deschis pofta pentru așa ceva, treci și pe la Almond (Piața Romană 2). Aceasta este cofetăria deschisă de Monica Pușcoiu, semifinalistă Chefi la cuțite (sezonul 11).

Amandinei de aici i s-a dus veste și merită din plin încercată, fiind vorba de o versiune reinterpretată cu blat din făină de migdale și însiropată exact în cantitatea potrivită pentru a-ți topi papilele gustative.

De reținut că aici se țin și ateliere de pregătit tot felul de dulciuri, uneori și pentru copii, ceea ce ar putea fi o activitate interesantă atunci când nu mai știi ce să faci nou cu cel mic.

Dacă ești în căutarea unui loc de brunch aparte, trebuie să treci pe la Sagakura (Nicolae Titulescu 4-8), un local care mizează pe street food-ul japonez / asiatic servit într-un decor pregătit cu multă atenție pentru estetică. Există și cafea de specialitate, iar în meniu vei găsi bao buns cu tot felul de lucruri bune, sushi, noodles, cocktailuri și multe alte lucruri surprinzătoare.

Evenimente

În ceea ce privește evenimentele care au loc în acest weekend în oraș, pe timp de zi poți da o fugă la cea de a VI-a ediție a Artisan Food Market.

Aceasta se va desfășura la Hanu’ lui Manuc în ambele zile de weekend și ești așteptat alături de mulți artizani locali din toată țara pentru a înțelege ce înseamnă sustenabilitatea locală, interacțiunea directă cu sursa de hrană sănătoasă, trasabilitate, povești gastro-oenologice remarcabile, valorificarea unor rețete locale vechi, reinterpretări de produs.

Vor fi degustări, iar intrarea este liberă.

De pe 29 martie și până pe 1 aprilie, de la 12:00 la 24:00, la Ground Zero Beer Taproom se sărbătoresc 9 ani de la lansarea pe piață a acestei beri artizanale, care a fost una ce a marcat „Revoluția berii artizanale românești”.

De curând, aici s-a deschis și bucătăria, așa că vei descoperi câteva asocieri interesante, care se potrivesc perfect cu berile Ground Zero, iar terasa este și ea deschisă. Dacă mergi de la ora 18:00, prima bere e din partea casei, în fiecare zi!

La capitolul concerte, avem un eveniment interesant la Uzina Coffee (Piața Amzei 5), unde sâmbătă seară, de la ora 19:00, trupa Melting Dice își lansează cel mai recent single - „Lucruri simple”, o piesă despre cât de puțin avem nevoie pentru a fi bine. Așadar, concert în cafenea. Un bilet costă 60 de lei.

Dacă sâmbătă ești la plimbare prin Cotroceni, poți să te lungești până mai pe seară, spre ora 20:00, și să rămâi la concert de jazz la JazzBook (Carol Davila 1).

Virtuozitatea lui Florin Pană, atât la pian cât și la acordeon, împreună cu vocile captivante ale lui Adelin Croitoru și Lavinia Pană, vor asigura o seară de rafinament muzical. Biletul costă 50 lei.

În Quantic are loc sâmbătă, de la ora 19:15, concert U.D.O., trupă germană de heavy metal fondată de vocalistul Udo Dirkschneider. După plecarea din Accept, acesta și-a format propria trupă numita U.D.O. în 1987, cu care a concertat alături de nume precum Guns N' Roses, Lita Ford si Zodiac Mindwarp. U.D.O. a lansat 16 albume în cei aproape 35 ani de activitate. Biletele la intrare costă 130 de lei.

La Arenele Romane, pe 30 martie, are loc un party cu Sigma, unul dintre cele mai mari nume de Drum and Bass din lume. Au primit discuri de aur pentru numeroase piese, inclusiv pentru hiturile Nobody To Love, Changing sau Find Me.

Cu două single-uri care au ajuns pe locul 1 în topurile din Marea Britanie și numeroase apariții pe scenele principale ale festivalurilor din întreaga lume, Sigma și-au consolidat ferm poziția ca pionieri ai genului, construind poduri între scena drum and bass și mainstream. Prețul unui bilet este de 75 de lei.

La Control, în Berlin Room, are loc sâmbătă, de la ora 23:00, Mihai Popoviciu & GAAP Își unesc forțele pentru un party cu groovy beats și energie contagioasă.

Mihai Popoviciu creează muzică electronică cu o pasiune inconfundabilă de peste un deceniu. GAAP este un duo dinamic de DJ și producători de muzică electronică din București.

Acești doi artiști talentați sunt pasionați de meseria lor, căutând în mod constant sunete speciale care să le facă seturile unice. Se concentrează pe dub-house, detroit-techno și deep-house, punând accentul pe ritmuri groovy, linii de bas profunde, sintetizatoare luxuriante și pad-uri de vis.

Teatru și filme

La capitolul teatru, sâmbătă, de la ora 19:00, la Excelsior se joacă piesa „Opera de trei parale”, în regia lui Răzvan Mazilu. Un spectacol ca un theatrum mundi în care răsună polifonia atâtor puncte de vedere contrastante ale societății de astăzi, reunite într-o interogație fundamentală: Ce înseamnă să fii OM? Prețul unui bilet este de 75-100 de lei.

Duminică, de la ora 19:00, la Teatrul de Comedie se joacă „A fi sau a nu fi”.

„Deși povestea din piesă se întâmplă în al doilea război mondial, în Polonia, cred că nu e greu nimănui să vadă paralelismul cu prezentul. Dar acest spectacol nu e despre război, nu e despre violență ci, din contră, e despre candoare, curaj, imaginație și inteligență. Adică despre a fi om”, scrie regizorul Vlad Massaci.

Pe marile ecrane, în weekend se pot vedea două filme noi. „Arthur the King” este cel mai nou film al lui Mark Wahlberg, iar acesta spune povestea lui Michael Light, un sportiv profesionist de curse de anduranță montane, care pe parcursul a zece zile și 435 de mile, dezvoltă o legătură de nezdruncinat cu un câine maidanez pe nume Arthur.

Este o producție bazată pe o poveste reală incredibilă. Pe măsură ce echipa este împinsă până la limitele extreme ale rezistenței, Arthur redefinește ce înseamnă cu adevărat victoria, loialitatea și prietenia.

„Godzilla x Kong: The New Empire” este blockbuster-ul care în acest weekend aduce pe marele ecran o orgie de efecte speciale. Monsterverse urmărește confruntarea explozivă din „Godzilla vs. Kong” cu o aventură complet nouă care îi surprinde pe atotputernicul Kong și pe înfricoșătorul Godzilla în fața unei amenințări de proporții, amenințând însăși existența lor și a întregii omeniri.

Noul film explorează noi aspecte ale originilor acestor titani, precum și misterele Insulei Skull, în timp ce dezvăluie bătălia mitică ce a ajutat la formarea acestor ființe extraordinare și le-a legat de omenire pentru totdeauna.