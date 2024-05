PRIN ORAS Sâmbătă, 11 Mai 2024, 07:01

1

​Primul weekend de după vacanța cu punte între 1 Mai și Paște vine cu temperaturi plăcute, soare, un pic de ploaie și multe multe evenimente în București. Traficul va fi din nou blocat de Străzi libere, festivalul de street food de pe Kiseleff și semimaratonul care va străbate 4 sectoare.

Street Food Carnival București Foto: Inquam Photos / Mircea Manole

Deci, nu ar fi deloc o idee rea să folosești transportul în comun pentru a te deplasa prin oraș, mai ales că printr-un sms care costă 0,62 euro te poți plimba cu orice mijloc de transport în comun de suprafață timp de o oră și jumătate - ceea ce e foarte ieftin pentru o capitală europeană.

Primul drum cu STB-ul îl poți face până la cea mai nouă cafenea de specialitate deschisă în oraș: Figs (Nerva Traian 27). Este deja a patra cafenea de specialitate deschisă în zona Timpuri Noi care devine din ce în ce mai atractivă pentru going out.

Însă, Figs se deosebește de celelalte cafenele din zonă prin faptul că va organiza și evenimente culinare și va avea în curând și opțiuni de brunch de inspirație mediteraneană. De asemenea, Figs este și băcănie cu multe produse pe care nu le găsești prin alte părți ale locului.

În orice caz, e de trecut pe aici și descoperit acest loc pe care-l vei tot vedea prin Instastory-urile celor pasionați de descoperit locurile deosebite și nou deschise în oraș.

O altă cafenea cu o ofertă interesantă este Zissou Obor (Ziduri Moși 4 - Vechea Hală Obor). Și acest loc s-a deschis de foarte curând și se adresează mai ales celor cărora le place să facă piața în Obor și să se relaxeze apoi la o cafea bună.

De pe terasa de aici, poți vedea întreaga piață, dar și să simți mirosul micilor care sfârâie pe grătarul de la Terasa Obor. Prima cafenea Zissou, care este și cea cea mai mică cafenea de specialitate din oraș, s-a deschis în urmă cu ceva ani în Cotroceni, în cazul în care numele îți este cunoscut.

Cafeaua de aici vine din Amsterdam, de la prăjitoria Friedhats, așa că merită să o încerci, dacă nu ai făcut-o până acum, mai ales dacă ești în căutarea unui flat white excelent.

Pentru că tot se poartă băcăniile / cafenea / wine bar, un alt astfel de loc este și Bacchanteria (Apolodor 2), deschis în urmă cu o săptămână. Proprietarii se laudă că aici poți lua masa în tihnă și vei găsi un mix special de experiențe culinare.

„Ne-am dorit să mergem pe un principiu vechi, de a găti „cu ce avem în casă”, dar și de a oferi clienților acele produse proaspete, românești și nu numai.

Apoi, vă puteți achiziționa bunătăți pentru acasă din băcănia noastră plină cu produse artizanale, delicioase, care îmbină cu măiestrie gustul bun, simplu, cu cel al ingredientelor cât mai naturale. Și nu în ultimul rând, un wine-bar cu o selecție de vinuri de neratat, te așteaptă să completezi alegerile tale”, scriu cei de la Bacchanteria. Au și sandvișuri care să meargă la cafea.

Dacă ești în căutarea unui loc cu pizza bună, care să dea bine pe Instagram și să fie aproape de un parc, atunci Un Poco Pizza Fresca (Frigului 41) le bifează pe toate.

Aceasta se află în apropierea Parcului Carol I și are o terasă plăcută, cu o zonă acoperită în stilul „seră”, pe care poți să savurezi în liniște pizzele făcute cu ingrediente de calitate și aduse de la mama lor de acasă: sos de roșii San Marzano DOP, aluat dospit lent 24-48 de ore, Mozzarella Fior di Latte adusă din Napoli etc.

E cu siguranță un loc care a intrat în cursa pentru cea mai bună pizza din oraș.

Evenimente

În ambele zile de weekend, 11-12 mai, Bucureștiul găzduiește cea de-a 13-a ediție Bucharest HALF MARATHON. Evenimentul reunește mai multe curse de alergare, -21 km, ștafetă (3 x 6,5km + 7km + 7,6km), 10km, și 2,5 km. Sunt așteptați 10.000 de alergători. Sâmbătă vor avea loc cursele 10 km, de la ora 09.00, urmând ca de la ora 12.00 să ia startul alergătorii pentru Fun Race.

Startul pentru cursa 10 km fotolii rulante va avea loc la ora 08.45, iar cel de la cursa Fun Race fotolii rulante urmând să aibă loc la ora 11.45. Duminică va fi un singur start, de la 09.00, pentru cursele de semimaraton și semimaraton ștafetă (echipe de câte 3 membri).

Traseele curselor de sâmbătă au ca puncte de start și sosire Bulevardul Libertății (în dreptul Parcului Izvor) și se desfășoară pe Bulevardul Unirii, Piața Alba Iulia, Bulevardul Decebal, Piața Muncii, și se încheie în Piața Constituției.

Traseele curselor de duminică au ca puncte de plecare Bulevardul Libertății (în dreptul Parcului Izvor) și sosire în Piața Constituției, și vor parcurge bulevardele din centrul și nordul Bucureștiului (Calea Buzești, Piața Victoriei, Șoseaua Kisseleff, Calea Victoriei, Bd. Unirii, Bd. Decebal, Bd Basarabia, cu sosirea în Piața Constituției.

Tot pe 11-12 mai va avea loc și „cel mai mare street party” - Street Food Carnival. Atmosfera de carnaval de pe Bulevardul Kiseleff va fi completată de artiști internaționali și autohtoni, dar line up-ul principal e format din food truck-urile cu arome din toate colțurile lumii. Vei putea încerca aici burgeri, paste, steaks, clătite și multe alte dish-uri stradale demențiale. Intrarea este liberă.

În acest weekend are loc și cel mai important eveniment al cafelei, Bucharest Coffee Festival, aflat la cea de-a X-a ediție. Anul acesta se va desfășura la Nord Events Center by Globalworth (George Constantinescu 4B).

Evenimentul va reuni sute de specialiști în cafea, din România și din afara ei, dar și amatori pasionați de această băutură. Peste 90 de producători, procesatori, distribuitori și importatori naționali și internaționali de cafea, business-uri ce activează în domeniul HoReCa: cafenele, prăjitorii artizanale, coffee-shop-uri ToGo etc. vor expune la festival.

În cele trei zile ale festivalului vor avea loc demonstrații de preparare, de mixologie (combinații de cafea cu băuturi alcoolice, în cocktail-uri) și de latte art. Intrarea la festival este gratuită. Programul de vizitare este: sâmbătă, orele 10:00-19:00, duminică 10:00-18:00.

La Bucharest Coffee Festival vor avea loc trei competiții ale profesioniștilor în cafea. La ele vor participa specialiști din toată țară, profesioniști de la cele mai importante companii de cafea de specialitate și cafenele, iar câștigătorul fiecărei competiții va reprezenta România la Campionatele Mondiale care au loc la Copenhaga între 27 și 29 iunie 2024.

Un alt festival care se desfășoară în weekend este și a 28-a ediție a Festivalului de Film European. Acesta vine cu o selecție de peste 40 de filme europene, curatoriată de Cătălin Olaru, directorul artistic al acestei ediții. Ele vor putea fi văzute la Sala Luceafărul - Gala de deschidere | 9 mai, Cinema Elvire Popesco | 9-15 mai, Cinema Union | 9-15 mai, Cinemateca Eforie | 11-12 mai. Programul complet aici.

Erika Isac, cu care HotNews.ro a stat de vorbă recent, se transformă în DJ și va pune muzică alături de Eugen Rădescu la Apollo111 Barul & Terasa. Se întâmplă sâmbătă, iar intrarea este 60 lei.

Tot sâmbătă, Arhiva de Sunet te invită de la ora 18.30, la o discuție pe tema „Femei în hip-hop”, găzduită de Rezidența9, în spațiul expoziției „A.F.R.O.N.T.: o perspectivă colectivă asupra culturii Hip Hop din România”. Invitate sunt cercetătoarea Andreea Gogu, Gia „EnerGia" Tudoran, jurnalistă și femcee și artista de trap BRUJA.

„De la bun început, adică imediat după '90, femeile au făcut parte din mișcarea hip-hop din România și au fost prezente la momentele importante de coagulare din cadrul comunității în ultimii 30 de ani.

Au existat numeroase dezbateri privind prezența lor în hip-hop sau, mai degrabă, despre prezența lor marginală în această cultură. Ceea ce nu s-a întâmplat a fost să se adreseze întrebările simple:

Cine sunt de fapt și ce vor femeile din hip-hop? Ce le-a atras și le atrage la o subcultură a tinerilor dominată de bărbați? Ce rol au avut și au ele în această subcultură? Vom încerca să răspundem la aceste întrebări și la multe altele alături de invitatele noastre”, scriu organizatorii. Accesul publicului este liber.

Nu în ultimul rând, iubitorii de pisici din București (și sunt mulți, având în vedere că în aproape jumătate din locuințe găsim cel puțin una, peste media europeană) sunt invitați la Salonul Felin Sofisticat „Spring Show", ce va avea loc pe 11 și 12 mai la Sala Palatului.

Aici vei putea admira două sute de pisici, reprezentând peste 50 de rase fascinante. De asemenea, poți participa și la concursul internațional de frumusețe a pisicilor, ce se va desfășura în ambele zile ale festivalului. Copiii au intrare gratuită, iar un bilet pentru pensionari şi elevi costă 10 lei, adulţii – 14 lei.

Teatru&film

La capitolul piese de teatru, merită trecută în agendă piesa „Vocea Umană”, adaptată după emblematica piesă de teatru cu același titlu de Jean Cocteau. Această operă, sau mai bine spus spovedanie muzical-dramatică cu caracter profund personal și intim, este practic un mistuitor portret psihologic al unei singure femei, Elle, desenat pe parcursul unei convorbiri telefonice chinuite și anxioase de 45 de minute.

Fiind pusă în fața unui fapt pe care nu dorește să-l accepte, Elle se clatină periculos la limita sănătății mintale când iubitul cu care se află într-o relație de mai bine de 5 ani de zile îi dezvăluie la telefon faptul că urmează să se căsătorească cu o altă femeie următoarea zi la Marsilia și-și cere scrisorile de dragoste înapoi.

Pe măsură ce sentimentul de durere face loc negării și în cele din urmă mâniei, Elle încearcă din răsputeri să-l țină pe Cherri la telefon cât de mult poate, în agonizanta încercare de a evita acel ultim „adio”.

În partea a doua a serii, invitați din lumea culturii și a psihologiei (scriitoarea Doina Ruști, rectorul UNATC Liviu Lucaci și psihologul Mihaela Sahlean) dezbat cu publicul temele atinse de subiectul operei, într-o discuție moderată de Bogdan Stănescu. Se joacă duminică, de la 19:30, la Teatrul Act. Un bilet costă 71 de lei.

În ceea ce privește filmele care urcă în acest weekend pe marele ecran, avem două care promit să facă o figură frumoasă la box office.

În „Boy Kills World”, Bill Skarsgård joacă rolul lui „Boy", care jură să se răzbune după ce familia sa este ucisă de Hilda Van Der Koy (Janssen), matriarha dementă a unei dinastii post-apocaliptice corupte care l-a lăsat pe Boy orfan, surd și fără voce.

Condus de vocea sa interioară, una pe care a cooptat-o din jocul său video preferat din copilărie, Boy se antrenează cu un șaman misterios (Ruhian) pentru a deveni un instrument al morții și este eliberat în ajunul sacrificării anuale a disidenților. Urmează un adevărat haos, în timp ce Boy provoacă un carnagiu cu ajutorul artelor marțiale.

În timp ce încearcă să se orienteze în acest tărâm delirant, Boy se alătură unui grup de rezistență disperat, certându-se în același timp cu aparenta fantomă a surioarei sale rebele.

„Kingdom of the Planet of the Apes” este cel mai nou film din celebra franciză care acum primește un nou start. La mulți ani după domnia lui Caesar, o tânără maimuță pornește într-o călătorie care îl va face să se îndoiască de tot ceea ce a fost învățat despre trecut și să facă alegeri care vor defini viitorul maimuțelor și al oamenilor deopotrivă.