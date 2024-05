PRIN ORAS Sâmbătă, 25 Mai 2024, 08:01

Avem în față un weekend în Capitală cu temperaturi ridicate și soare și multe evenimente din care poți alege pentru a-ți face cele două zile libere cât mai memorabile.

Generația de Aur Foto: Inquam Photos / Gyozo Baghiu

Cafeaua de specialitate o poți bea la Saint Roastery (Maltopol 26 bis), o cafenea cu o atmosferă foarte plăcută și la o aruncătură de băț de Calea Victoriei. Aici va avea loc sâmbătă, de la ora 13:00, în cadrul Romanian Design Week, evenimentul Book&Coffee Pairing o sesiune de cupping, în care pot fi degustate cafele bune și se vorbește despre lectură - pe partea de literatură vor fi prezenți cei de la Bookster.

Participarea este gratuită, dar ține cont că locurile sunt limitate.

Pentru că va fi frumos afară, poți să faci o plimbare prin centrul Bucureștiului până pe Batiștei 11, unde niște tineri iranieni și-au deschis un local în care fac niște sandvișuri „bombă”. Zic asta nu doar pentru că localul se numește Bomber Sub Sandwich, ci pentru că arată într-un mare fel.

„Meniul oferă variațiuni cu steak de vită, burger, piept de pui, hotdogi polonezi și parizer sau cu toate la un loc. Totul e fript pe plită, la vedere, și ochii mi se scurg după brânzeturile care se topesc în fața mea. Cel mai mare sandviș e o namilă de 750 de grame și costă 45 de lei (...) Și încă ceva: în câteva zile vor intra și pe Bolt Food”, scrie Dragoș Mihăilă în recenzia pe care le-a făcut-o pe b365.ro.

Însă, dacă nu vrei să rătăcești pe străzi, ci doar să zaci la soare la o terasă frumoasă, cu verdeață, atmosferă liniștită, bere rece și mâncare bună, o poți face la Greenful House (Matei Voievod 27).

Terasa de aici e departe de agitația centrului, iar un motiv în plus să o vizitezi este faptul că cei de la Hushimo (unul dintre cele mai apreciate și hip localuri cu specific asiatic din oraș) au anunțat că au început să gătească și aici, și o vor face toată vara lui 2024.

O altă nouă și exotică apariție pe harta Bucureștiului culinar este și The Kimchi (Intrarea Tudor Ștefan 32), un restaurant cu specific corean deschis de curând în zona Floreasca. Spre deosebire de magazinul-bistro de pe bld. Magheru, noua locație The Kimchi are și o terasă, iar meniul este ceva mai variat. Poți încerca aici bunătăți autentice coreene precum bulgogi, kimchi, kimbap și alte delicii.

Meniul îl poți consulta aici.

Evenimente

În ceea ce privește evenimentele din acest weekend, vom avea și de această dată de unde alege. Femei pe Mătăsari a ajuns la cea de-a XII-a ediție, iar timp de 3 zile va demonstra încă o dată că o poveste bine spusă are puterea de a schimba percepția asupra unei străzi, iar marginalul se apropie de centru prin oameni.

Vor avea loc aici multe evenimente, printre care și concerte ale artiștilor Pyroblast, E-An-Na, Stema, Dl Goe, Alexandra Stan, Lvx Machina, Class, Coma. Programul îl găsești aici.

Un alt festival care are loc în acest weekend este Weekend Sessions la Palatul Suțu. Intrare este liberă în zonele de socializare & joacă! Aici se vor desfășura jocuri pentru copii de toate vârstele & sesiuni de dans oferite de Big Little Festival, ateliere de educație digitală & robotică cu MindHub București Unirii, Pop-up Cafe & muzică ambientală cu selecție din Concursul George Enescu, concerte susținute de Elvis Buruiană, sesiune acordeon (jazz, café concert).

Dacă tot suntem la capitolul evenimentelor de familie, trebuie menționat că Piața Amzei va fi animată și în weekendul 25-26 mai. Bucureștenii sunt invitați la un program numai bun de stat pe-afară pentru a se bucura de începutul verii: proiecții de film, ateliere de film de animație pentru copii și multe activități creative, recreative și sportive. De la ora 12:00 până la 22:00, vor avea loc activități pentru toate vârstele în cadrul Amzei Animat.

Copiii între 6-14 ani vor avea de ales între ateliere de decupaj, desene animate cu creta sau tehnici prin care copiii în sine vor deveni „personaje animate”.

Piața Amzei va fi activată de grupe de copii care vor colora și decupa personaje din animații și forme din natură sau animale pe care vor învăța să le aducă la viață prin tehnici de animație. Atelierele sunt facilitate de Nicoleta Miron, artistă de animație 2D, regizoare de film și co-fondatoarea studioului de animație Scene06 Shot24.

De asemenea, adolescenții se pot implica în ateliere de street art cu stencil-uri și stickere, facilitate de Alexandru Ciubotariu, cunoscut în peisajul street art-ului sub numele de Pisica Pătrată, creator de benzi desenate și fondator al proiectului Muzeul Benzii Desenate. Iar seara vor fi proiectate filme de lungmetraj pentru toate vârstele, din selecția Festivalului Animest. Intrarea la toate activitățile este liberă.

Pe Kiseleff va avea loc un alt festival de street food: Festival du Bonheur - POUR LES GOURMANDS. Aici te vei putea bucura de 2 zile pline de distracție, mâncare delicioasă și o atmosferă de party pe parcursul întregului program.

Din lineup-ul culinar fac parte: Arome Healthy Bar / AZ Coffee / American Van / Asian Lab / Breskui / Bibo Burgers / Burger Chef / Burger Van / Camionetta / Candy Truck / Captain’s Burger / Cafeaua Natiei / Coco Rico / Churros by Pokka / Circus Pub / ClatEATarie/ El jefe / Fish & Chips / Flavours freaks/ Fries before guys / Furgoneta / Gourmet Street Food / Gogosi / Gustul Fin / Holy Pita /Jerry s Pizza / Lazy Duck / Lo Burgers / Meat Busters / Mexican Bizness / Mr Whippy / My Bubble Waffles / Nori de Zahar / Pasta Van / Pasta del Popolo / Pasteis de Nata / Perle Blanc / Pescaderia / Pho Bar / Plescavita / Primitiv Bbq / Smes bros / Taste of Belgium / Taqueria / The Jerk / Thaice Cream / The Burger Father / The Italian Bella Pizza / Van Appetit / Vice Cream / Yoyo Burgers / Za german / Zobuian.

Sâmbătă seara va fi agitație mare în zona de est a orașului, pentru că Generația de Aur va juca pentru ultima dată împreună pe un teren de fotbal.

De la ora 20:30, echipa care a terminat Mondialul din America pe locul 5 și a urcat până pe locul 3 în clasamentul FIFA în 1997, va juca un ultim meci în formula care a făcut-o celebră și care a scos sute de mii de români în stradă.

Astfel, la 30 de ani distanță de la victoriile memorabile cu Argentina și Columbia înregistrate la Campionatul Mondial din SUA ‘94, Generația de Aur va avea un “ultim dans” – de data asta chiar în fața propriilor suporteri, pe Arena Națională.

România va întâlni o selecționată de staruri ale fotbalului internațional formată din prieteni și coechipieri ai membrilor Generației de Aur. Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Ilie Dumitrescu, Florin Răducioiu, Ionuț Lupescu, Bogdan Stelea, Miodrag Belodedici, Marius Lăcătuș și Florin Prunea sunt doar câțiva dintre marii fotbaliști care vor îmbrăca din nou tricoul României, iar în tabăra adversă sunt așteptați Luis Figo, Rivaldo, Hristo Stoichkov, Jose Mourinho și multe alte vedete din fotbalul mondial care vor fi anunțate ulterior pe canalele de comunicare ale evenimentului.

Un bilet costă 60 de lei, dacă mai ai norocul să găsești.

Duminică, 26 mai, la Halele Expirat ai ocazia să sărbătorești din nou Femeia Lăutăreasă.

Puternică, Înrădăcinată, Curajoasă, Fragilă. Cea care mângăie, care cântă și descântă, cea care descoperă și îți simte sufletul. Vor fi împreună patru voci, o violonistă și o țambalistă, din timpuri și din lumi diferite: Mioara Lincan, Mădălina Pavăl, Svetlana Perjovschi, Alina Alexandru, Nicoleta Tudorache, Mihaela Alexandru. Delia Teșileanu va continua dansul cu muzicile lumii, descoperite într-o căutare cu nesaț a sufletului ei.

Un bilet costă 100 de lei.

Sâmbătă, la Arenele Romane, ești chemat la a cincea ediție a show-ului Subcarpați - Dă-i Foale. Vei avea parte de un show cu totul special alături de trupă și invitații lor. Cea mai mare grupare muzicală independentă din România, Subcarpati, s-a născut în urmă cu aproape 10 ani, la inițiativa lui Bean MC și este compusă dintr-un grup de prieteni mânați de pasiunea pentru muzică și folclor. Un bilet costă 120 lei.

La Sala Palatului, tot pe 25 mai, are loc o întâlnire muzicală de excepție cu strălucitul violonist Ara Malikian, concertul său fiind parte din turneul tribut adus acelor ființe care sunt la fel de libere ca păsările cerului.

Născut în Liban, în anul 1968, într-o familie armeană, Ara Malikian a început să studieze vioara împreună cu tatăl său de la o vârstă fragedă. Talentul a fost recunoscut și cultivat în ciuda dificultăților întâmpinate din cauza războiului civil din Liban, forțându-l să studieze perioade lungi de timp în adăposturi antiaeriene.

Violonistul recunoaște puterea muzicii și a culturii care a readus un popor divizat după ani de durere și suferință. „Cultura nu se oprește niciodată. În vremuri dificile, oamenii se refugiază în rădăcinile lor, cultura, muzica și esența lor pentru a supraviețui. Populația libaneză este foarte unită acum”.

Malikian a concertat în cele mai importante săli de concerte ale lumii în peste 40 de țări de pe cinci continente: New York (Carnegie Hall), Paris (Salle Pleyel), Viena (Musikverein), Toronto (Ford Centre), Madrid (Auditorio Nacional) și Teatro Real), Veneția, Los Angeles, Taipei, Hong Kong, Kuala Lumpur, Cuba, Barcelona, ​​Bilbao și multe altele. De asemenea, a participat la festivaluri la Aspen, Colamar, Prades, Schleswig-Holstein, Braunschweig, San Sebastian, Segovia, Bergen, Freden, Metlach și Praga. Un bilet costă între 152 și 328 lei.

Teatru și film

În ceea ce privește piesele de teatru, „PORTUGALIA” (de Zoltán Egressy, regia Attila Béres) se joacă în avanpremieră pe 25 și 26 mai, ora 19:00, la Teatrul Bulandra, sala Liviu Ciulei. Într-un sat ca oricare altul, din Europa de Est și de aiurea, cârciuma este locul în care se adună laolaltă toate grijile, dorurile, bucuriile și revoltele, locul în care se pune țara la cale și în care e mai ușor să rezolvi problemele lumii decât datoriile de pe caiet.

Un sat în care fiecare îl știe pe celălalt după poreclă, pentru că doar așa devii de-al locului – purtând numele pe care ți-l dau oamenii tăi. Într-o zi, în această comunitate care-așteaptă fericirea să intre pe ușa cârciumii, unde se pregătesc alegerile și, mai ales, Ziua Marelui Bâlci Național, apare un străin de loc care vorbește despre mare, despre „țara aia de unde e Ronaldo” și despre saudade, sentimentul pe care-l ai când privești neantul.

Și ești trist. Așa începe o înduioșătoare poveste de iubire, dar și o dramă tulburătoare. De când nu mai e de ajuns „să stăm aici... În satul ăsta. Și gata! Avem animale, trebuie hrănite.”

Portugalia este o tragicomedie surprinzătoare și ireverențioasă despre speranțe înșelate - de capitală, de vorbele meșteșugite ale unui scriitor sau pur și simplu de viață. Dar, mai ales, despre duioșia și tandrețea unor oameni cărora viața nu le-a împărțit cea mai bună mână. Biletele costă între 40 și 80 de lei.

Pe marile ecrane urcă în acest weekend un film care deja face valuri și la box office și în recenziile criticilor de film - „Furiosa: A Mad Max Saga”. Acesta este prequelul lui George Miller pentru „Mad Max: Fury Road” și spune povestea originilor personajului Furiosa, interpretat în filmul din 2015 de Charlize Theron.

În timp ce omenirea e pe cale de dispariție, tânăra Furiosa (interpretată în prequel de Anya Taylor-Joy) este răpită din sânul familiei și cade pradă unei bande nemiloase, condusă de Warlord Dementus. Gonind în viteză prin deșert, ei dau peste o așezare subordonată lui Immortan Joe. În timp ce acești doi tirani se luptă pentru putere, Furiosa trebuie să supraviețuiască multor provocări pentru a putea ajunge înapoi acasă.