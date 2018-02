Antonio Banderas il va interpreta pe Pablo Picasso intr-un serial de televiziune si intr-un film

Antonio Banderas si Pablo Picasso s-au nascut in acelasi oras din Spania, Malaga.Actorul, in varsta de 57 de ani, a spus ca se asteapta sa fie criticat pentru interpretarea pictorului. "Cu cineva ca Picasso, indiferent de cat de bine interpretezi, vei fi criticat", a spus Banderas.Antonio Banderas a povestit ca a cunoscut-o pe fiica lui Picasso, Paloma, atunci cand a ajuns pentru prima data in Los Angeles, iar ea i-a spus ca vorbeste cu acelasi accent ca tatal ei.Actorul a mai spus ca petrece cinci ore pe zi la machiaj, inainte de a incepe filmarile.Serialul, care va fi difuzat de National Geographic Channel, filmat partial in Budapesta, nu prezinta cronologic viata pictorului. "Mergem inainte si inapoi prin evenimentele din viata lui. Incepem cu bombardamentul din Guernica", a spus Banderas.Actorul a mai spus ca cea mai mare provocare in interpretarea lui Picasso este aceea de a reusi sa il inteleaga pe artist, atat cu privire la alegerile sale politice si artistice, cat si la relatiile pe care le-a avut cu femeile din viata sa.Pentru a se documenta, Banderas a vorbit si cu nepotul artistului, Olivier Widmaier, care va publica in martie cartea "Picasso: An Intimate Portrait".Banderas a ramas implicat si in proiectul lui Saura, filmul "Guernica 33 Days", amanat timp de peste sase ani.