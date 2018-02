Actorul Reg E Cathey, cunoscut pentru rolul sau din "House of Cards", a murit la varsta de 59 de ani

Reg E Cathey se lupta de mai multi ani cu cancerul, boala care l-a rapus in cele din urma. Actorul a castigat un premiu Emmy pentru rolul sau din serialul "House of Cards", unde l-a interpretat pe Freddy Hayes.Samuel L Jackson il descrie pe Cathey drept "un actor stralucit" si un bun prieten.Beau Willimon, creatorul serialului "House of Cards", crede ca actorul a fost "unic, plin de viata, generozitate, umor si talent".Cariera sa a inceput in anul 1984, odata cu rolul din filmul "A Doctor's Story", dupa care a continuat sa apara in numeroase filme si seriale.Cathey a mai jucat in filme precum "20 Years After", "My Last Day Without You", "Two Men in Town", "Fantastic Four" sau "Hands of Stone".