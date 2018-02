De Ziua Indragostitilor, Smiley canta la Chisinau

Smiley va canta in premiera piesele de pe cel mai recent album al sau, Confesiune, in Republica Moldova. Artistul va concerta de Ziua Indragostitilor, in doua zile consecutive la Chisinau, unde 3400 de fani si-au anuntat prezenta. Cele doua concerte vor avea loc pe 13 si 14 februarie, la Palatul National din Chisinau, incepand cu ora 19:00. Unul dintre invitatii lui Smiley la concertele sustinute la Chisinau este Ana Munteanu, concurenta din echipa sa de la Vocea Romaniei si castigatoarea din 2017 a show-ului, si ea nascuta in Republica Moldova.Fanii vor putea asculta piesele care au facut inconjurul radiourilor din Romania, precum De unde vii la ora asta?, ajunsa deja la peste 50 milioane de vizualizari pe YouTube, Ce ma fac cu tine de azi? (feat. Guess Who), aflata in top 10 radio si TV timp de17 saptamani sau Vals, care in doua luni a strans peste 20 de milioane de viziualizari pe YouTube si care este difuzata chiar si in Danemarca pe postul de radio The Voice Denmark.Nu vor lipsi nici produsele Ha!Store (www.hastore.ro), magazinul oficial cu obiecte personalizate ale artistilor de la HaHaHa Production, care va avea un stand de vanzare pentru toti fanii artistului.Albumul „Confesiune”, lansat oficial pe 18 decembrie 2017 in anul aniversar #Smiley10, cuprinde 13 piese: „De unde vii la ora asta?”, „Flori de plastic”, „Indragostit”, „Domnu’ Smiley”, „RARA”(feat. Juno), „O alta Ea”, „Insomnii”, „Sa-mi fie vara”, „Ce ma fac cu tine de azi?”, „Pierdut printre femei”, „Vals”, „O poveste” si „Confesiune”.Acesta poate fi gasit in format fizic pe ha!store si in magazinele de specialitate, dar si in format digital pe toate platformele de streaming si in magazinele digitale: https://Smiley.lnk.to/AlbumConfesiune . „Confesiune” este lansat de HaHaHa Production in coproductie cu Cat Music.