Actorul Stephen Fry a dezvaluit ca sufera de cancer

Ela facut anuntul intr-un video publicat pe site-ul personal, explicand ca a mers sa faca un control de rutina la doctor inainte de Craciun pentru un vaccin antigripal."In ultimele doua luni am avut batai de cap cu o nedorita si neasteptata aventura", a scris el pe Twitter. "Imi pare rau ca nu m-am simtit in stare sa vorbesc pana acum, dar acum explic ce s-a intamplat".In film, actorul afirma ca boala nu pare sa se fi extins, dar a fost supus unui proces numit "prostatectomie laparoscopica robotica radicala" in prima saptamana din luna ianuarie si de atunci se recupereaza."Dupa cate stiu, totul a fost luat", a marturisit el. "Pentru moment, sunt bine si fericit".Actorul Stephen Fry, care a prezentat de 12 ori gala premiilor BAFTA, a anuntat la inceputul anului ca nu va mai fi gazda ceremoniei care a avut loc duminica.Stephen Fry, nascut pe 24 august 1957, la Londra, este actor, autor si prezentator TV. A primit o nominalizare la Globurile Aur pentru rolul din drama "Wilde" (1997) si sase nominalizari la premiile BAFTA. Este cunoscut pentru aparitii in filme ca "Sherlock Holmes: A Game of Shadows" (2011) si "V for Vendetta" (2005).