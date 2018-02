Lisa Marie Presley spune ca mai are 14.000 de dolari din mostenirea lui Elvis. Il acuza pe fostul manager de neglijenta

Presley il invinuieste pe fostul ei manager, Barry Siegel, de gestionarea proasta a finantelor sale si l-a dat in judecata saptamana trecuta acuzandu-l de "nesabuinta si neglijenta manageriala" cu privire la mostenirea ei.In instanta, ea pretinde ca veniturile i-au scazut din cauza proastelor investitii facute de Siegel.In replica, el afirma ca Lisa Marie Presley este de vina si intr-un proces intentat de el o acuza ca ea este cea care a cheltuit averea. El cere daune de 800.000 de dolari, bani pe care ar fi trebuit sa-i primeasca de la fiica lui Elvis.Averea lui Elvis Presley se situa la cateva milioane de dolari la momentul mortii sale, in 1977, insa brandul sau - care include parcul Graceland - a acumulat un fond de 100 de milioane de dolari, pe care Lisa Marie l-a mostenit cand a implinit 25 de ani.Siegel a vandut 85% din partea ei detinuta la compania Elvis Presley Enterprises in 2005, o afacere despre care spune ca "a diminuat datoriile Lisei cu 20 de milioane de dolari". Presley il acuza ca a pierdut milioane de dolari pentru investitia in Core Entertainment, compania din spatele show-ului American Idol, care a falimentat in 2016.Lisa Marie Presley, care a inregistrat trei albume, se afla deja proces de divort cu cel de-al patrulea sot, Michael Lockwood. Ea pretinde 16 milioane de dolari.Lisa Marie Presley si Michael Lockwood s-au casatorit in Japonia, in ianuarie 2006. Primul ei sot, Danny Keough, a fost cavaler de onoare la acea ceremonie.Lisa Marie Presley si Danny Keough au fost casatoriti in perioada 1988 - 1994 si au impreuna doi copii - actrita si modelul Riley Keough, in varsta de 27 de ani, si Benjamin, in varsta de 24 de ani.La 20 de zile dupa finalizarea divortului de Danny Keough, Lisa Marie Presley s-a casatorit cu cantaretul Michael Jackson, aflat pe atunci in plin scandal generat de acuzatii de pedofilie. Cuplul a aparut in imagni seminud, in celebrul videoclip al cantecului "You Are Not Alone", lansat de Michael Jackson in 1995.Lisa Marie Presley a cerut divortul de Michael Jackson in 1996 si, dupa o scurta logodna cu rockerul John Oszajca in 2000, s-a casatorit cu cel de-al treilea sot al sau, celebrul actor Nicolas Cage, in Hawaii, in august 2002. Nici acel mariaj nu a fost reusit, pentru ca Nicolas Cage a depus actele de divort dupa la doar 108 zile dupa nunta. Divortul cuplului a fost finalizat in mai 2004.