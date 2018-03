Miley Cyrus, data in judecata pentru piesa "We Can't Stop". Un compozitor jamaican cere daune de 300 de milioane de dolari 

Cantareata americana Miley Cyrus a fost data in judecata de un compozitor jamaican privind drepturi de autor asupra piesei "We Can't Stop", iar el cere daune de 300 de milioane de dolari, scrie Reuters, citata de news.ro. Procesul care vizeaza celebra ei melodie din 2013 a fost intentat marti.

Jamaicanul Michael May sustine ca melodia cantaretei pop seamana cu o piesa pe care el a compus-o in urma cu 25 de ani si ca ea a incalcat drepturile de autor.

Michael May, al carui nume de scena este Flourgon, a spus ca piesa "We Run Things" din 1988 a fost "preferata de iubitorii de raggae din intreaga lume" si ca jumatate din "We Can't Stop", ii apartine.

El a acuzat-o pe Cyrus si RCA Records, detinuta de Sony, ca si-au insusit pe nedrept materialul lui, inclusiv versul "We run things. Things no run we" pe care ea il canta "We run things. Things don't run we".

Reprezentanti ai lui Miley Cyrus nu au comentat inca, si nici ai Sony.

May a declarat ca a cautat sa isi protejeze compozitia anul trecut, la U.S. Copyright Office, iar in noiembrie a castigat "protectie formala de reproducere si difuzare" pentru toate aranjamentele muzicale din "We Run Things".

El doreste stoparea vanzarii si a interpretarii piesei "We Can't Stop", potrivit documentelor depuse la o curte de justitie din Manhattan.

In reclamatie nu este specificata suma pagubelor, insa avocatii lui May au spus intr-un comunicat ca este un caz de 300 de milioane de dolari.

"We Can't Stop",, inregistrata pe albumul "Bangerz" al lui Miley Cyrus, a ajuns pe locul al doilea in Billboard 100, in august 2013.