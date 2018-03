Rihanna: Snapchat a facut de rusine in mod intentionat victimile violentei domestice

Rihanna a acuzat Snapchat ca a facut de rusine in mod intentionat victimele abuzului domestic, relateaza BBC Cantareata a fost subiectul unei postari pe platforma de socializare prin care utilizatorii erau intrebati daca ar prefera "sa o loveasca pe Rihanna sau pe Chris Brown". Postarea, care a fost sub forma unui joc, il condamna pe Chris Brown care a agresat-o pe Rihannei in 2009.In legatura cu postarea, Snapchat Inc a spus: "nu ar fi trebuit sa para niciodata pe platforma noastra". Ulterior, Rihanna si-a exprimat parerea printr-un mesaj lung pe Instagram , spunand ca incearca sa-si dea seama ce a fost in spatele acestei "mizerii"."Mi-ar placea sa o numesc ignoranta, dar stiu ca nu sunteti asa de prosti", a scris ea.Pretul actiunilor companiei a scazut cu mai mult de 4% de la declaratia Rihannei. Un purtator de cuvant al companiei Snapchat a spus ca se fac investigatii pentru a afla ce s-a intamplat asa incat sa se asigure ca nu se va mai repeta. Postarea a fost criticata dur luni si a fost eliminata imediat.