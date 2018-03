Donald Trump Jr divorteaza de sotia sa, Vanessa, dupa 12 ani de mariaj

Donald Trump Jr a confirmat divortul pentru prima data de cand au aparut zvonurile, printr-o postare pe Instagram."Dupa 12 ani de casatorie, am decis sa pornim pe drumuri separate. Vom avea intotdeauna un respect deosebit pentru celalalt si pentru familiile noastre. Avem cinci copii frumosi impreuna, iar ei raman prioritatea noastra principala", au spus cei doi, intr-o declaratie comuna.Vanessa a fost fotografiata in fata cladirii din Manhattan in care se afla apartamentul sau, cu putin timp inainte ca actele de divort sa fie depuse in instanta.